Jennie make up khó nhận ra, lén đi thăm "tình cũ"?

Sau khi chính thúc kết thúc hợp đồng với Gentle Monster, tưởng chừng Jennie cũng đã rời xa đại gia đình IICOMBINED (tập đoàn mẹ sở hữu Gentle Monster, Tamburins, Atiissu và Nudake) hoàn toàn. Thế nhưng mới đây, vào chiều 23/9, Instagram của thương hiệu nước hoa Tamburins bất ngờ công bố loạt ảnh chuyến thăm của Jennie tại đại bản doanh mới của hãng - toà nhà Haus Nowhere Seoul.

Nữ idol gây ấn tượng với concept cổ điển như bước ra từ những thước phim Âu Mỹ. Lựa chọn outfit all-black đầy ấn tượng với áo blazer cổ trụ tạo phom eo gọn gàng, phối cùng chân váy dài xếp tầng cầu kỳ và boots cao cá tính. Kiểu tóc xõa nhẹ uốn sóng tự nhiên cùng layout makeup ấn tượng với mắt khói và son môi nude giúp cân bằng sự sắc sảo và nét nữ tính, khiến visual của cô vừa sang trọng vừa cuốn hút.

Phía sau Jennie là không gian trưng bày mang hơi thở futuristic với những khối điêu khắc cơ khí khổng lồ, tất cả như tôn thêm cảm giác "phiêu du vào một hành trình thẩm mỹ vô tận" mà Tamburins muốn khắc họa.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn từ fan toàn cầu, vừa bởi visual "không góc chết" của Jennie, vừa bởi mối liên kết bất ngờ trở lại của đôi bên. Trước đó, trong ngày khau trương Haus Nowhere Seoul, IICOMBINED mạnh tay mang đến dàn khách mời xịn sò, bên cạnh các đại sứ đang đồng hành cùng thương hiệu như Byeon Woo Seok, Felix (Stray Kids), Karina (aespa) còn có các mỹ nam đang được chú ý như Hứa Quang Hán, Kentaro Sakaguchi, Thái Từ Khôn... nhưng tuyệt nhiên không hề có bóng dáng Jennie trong sự kiện đặc biệt này.

Không rõ hiện tại bản hợp đồng của nàng IT-girl và Tamburins đang ở trạng thái nào, trong khi Felix (Stray Kids) mới là gương mặt xuất hiện trong campaign mới của hãng. Kể cả trong caption của loạt ảnh mới Tamburins cũng hoàn toàn né tranh nhắc đến vai trò của Jennie mà chỉ đơn thuần xem đây như một buổi dạo chơi thi vị:

"Jennie bước vào hành trình thẩm mỹ vượt thời gian mà Tamburins mang đến tại House Nowhere Seoul. Trong không gian ngập tràn vẻ đẹp tự do của mùi hương, giác quan như mở ra một sự lan tỏa vô hạn. Giữa cường độ rực rỡ ấy lại ẩn chứa một sự ấm áp dịu dàng. Hương thơm đánh thức một "cái tôi" khác, hé lộ chiều sâu của tồn tại và mở ra chuyến du hành vô tận của cái đẹp.

Cái đẹp mà Tamburins kể lại đạt đến sự trọn vẹn thông qua sự mở rộng của hương thơm, nơi hành trình ấy soi chiếu một phiên bản mới của bản thân. Và ở cuối chặng khám phá, điều chờ đợi chính là một vẻ đẹp khác, cùng sự khai mở vô biên của chính mình được phác họa trong những khoảnh khắc mộng mị mà Tamburins mang đến."