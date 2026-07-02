Nhắc đến Jennie của BLACKPINK, người ta không chỉ nhớ đến âm nhạc hay sức hút sân khấu mà còn nghĩ ngay đến hình ảnh "nàng thơ Chanel". Mỗi lần xuất hiện cùng những thiết kế mang tinh thần "tiểu thư Chanel", Jennie đều tạo nên làn sóng mặc đẹp trên khắp mạng xã hội. Điều thú vị là sức hút của phong cách này không nằm ở những món đồ xa xỉ, mà ở các chi tiết thiết kế đã tồn tại gần 100 năm và vẫn giữ nguyên giá trị. Chỉ cần hiểu tinh thần của "tiểu thư Chanel", bất kỳ ai cũng có thể ứng dụng vào tủ đồ mùa hè mà không nhất thiết phải sở hữu trang phục từ nhà mốt nước Pháp.

"Tiểu thư Chanel" không phải một xu hướng, mà là một phong cách sống

Có một câu nói nổi tiếng của Coco Chanel: "Tôi yêu vẻ đẹp của sự kinh điển. Đó là vẻ đẹp không thể đo bằng bất kỳ tiêu chuẩn nào". Có lẽ cũng vì vậy mà suốt gần một thế kỷ, mỗi khi nhìn thấy vải tweed, hoa trà, đường viền tương phản hay đôi giày ballet hai màu, người ta đều nghĩ ngay đến Chanel.

Điều đáng nói là những chi tiết ấy không hề phô trương. Chúng không cần logo lớn, không cần họa tiết cầu kỳ, càng không chạy theo xu hướng thay đổi từng mùa. Chúng tồn tại đủ lâu để trở thành một "ngôn ngữ" riêng của thời trang.

Jennie là một trong những người trẻ giúp ngôn ngữ ấy được yêu thích trở lại. Cô thường xuyên xuất hiện với những thiết kế mang tinh thần Chanel nhưng được phối theo cách hiện đại, trẻ trung và gần gũi hơn. Chính điều đó khiến rất nhiều cô gái nhận ra rằng phong cách "tiểu thư Chanel" không hề già như họ từng nghĩ.

Vải tweed mùa hè không còn dày và nóng như nhiều người tưởng

Khi nhắc đến Chanel, hình ảnh đầu tiên hiện lên thường là những chiếc áo khoác tweed.

Ít ai biết rằng ban đầu, Coco Chanel tạo ra chiếc áo tweed dành cho phụ nữ với mong muốn giúp họ được tự do vận động hơn, thay vì phải mặc những bộ váy bó chặt theo quan niệm thời đó. Ngày nay, chất liệu tweed đã được cải tiến rất nhiều.

Phiên bản mùa hè sử dụng sợi dệt mỏng, nhẹ và thoáng hơn. Chính vì vậy, những chiếc váy tweed, áo gile tweed hay chân váy tweed không còn tạo cảm giác nặng nề. Jennie thường kết hợp áo gile tweed cùng quần jeans xanh đơn giản.

Sự đối lập giữa chất liệu sang trọng và món đồ đời thường khiến tổng thể vừa thanh lịch vừa trẻ trung. Nếu muốn dễ mặc hơn, chỉ cần chọn một chiếc chân váy tweed kết hợp áo phông trắng hoặc sơ mi trơn. Bộ đồ lập tức trở nên tinh tế hơn mà vẫn giữ được sự thoải mái.

Chỉ một đường viền cũng đủ tạo khác biệt

Có một chi tiết rất nhỏ nhưng luôn xuất hiện trong các thiết kế Chanel, đó là đường viền tương phản ở cổ áo, tay áo hoặc hàng khuy. Đây cũng là điểm khiến nhiều chiếc áo nhìn rất đơn giản nhưng vẫn có cảm giác sang trọng.

Mùa hè, một chiếc cardigan mỏng viền đen khoác hờ trên vai khi bước vào nơi có điều hòa vừa đủ giữ ấm, vừa tạo vẻ ngoài rất thanh lịch. Hay đơn giản hơn là một chiếc áo trắng viền đen hoặc áo len mỏng có đường viền màu cũng đủ tạo điểm nhấn mà không cần thêm nhiều phụ kiện. Đó là kiểu đẹp không cần cố gắng.

Váy đen luôn là khoản đầu tư xứng đáng

Năm 1926, Coco Chanel giới thiệu chiếc váy đen đơn giản trên tạp chí Vogue và tạo nên một cuộc cách mạng trong lịch sử thời trang. Đến tận bây giờ, "Little Black Dress" vẫn là món đồ mà hầu như mọi cô gái đều nên có. Điều khiến chiếc váy đen trở nên đặc biệt là khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Đi làm được.

Đi ăn tối được.

Đi tiệc cũng được.

Chỉ cần thay đổi đôi giày hoặc chiếc túi, bộ trang phục đã mang một cảm giác hoàn toàn khác.

Những năm gần đây, các mẫu váy đen được thêm chi tiết viền trắng, hàng cúc ngọc trai hoặc cổ áo cách điệu để mang hơi hướng "tiểu thư Chanel" rõ hơn. Chúng vừa giữ được sự tối giản, vừa có điểm nhấn đủ tinh tế.

Giày ballet trở lại mạnh mẽ vì quá dễ mang

Nếu phải chọn một món đồ đại diện cho phong cách Pháp, rất nhiều người sẽ nghĩ đến giày ballet. Đây cũng là thiết kế được Chanel phát triển thành một biểu tượng thời trang. Điều khiến đôi giày này tồn tại hàng chục năm không nằm ở vẻ ngoài mà là sự tiện dụng.

Một đôi giày ballet có thể đi cùng quần jeans, váy hoa, váy công sở hay cả đầm dự tiệc nhẹ. Không cao như giày cao gót nhưng vẫn đủ nữ tính. Không quá thể thao như sneaker nhưng lại thoải mái để đi cả ngày. Chính vì thế, rất nhiều tín đồ thời trang xem đây là món đồ "mua một lần, dùng nhiều năm".

Có rất nhiều người nghĩ muốn mặc đẹp theo phong cách Chanel thì phải sở hữu quần áo hàng hiệu. Thực tế không phải vậy. Điều đáng học nhất từ Chanel chưa bao giờ là logo mà là tư duy ăn mặc.

Đó là chọn ít nhưng chất lượng. Ưu tiên những món đồ có thể mặc nhiều năm. Không chạy theo xu hướng quá nhanh. Và luôn để người mặc trở thành điểm nhấn thay vì bộ quần áo. Đó cũng là lý do phong cách này vẫn được yêu thích qua nhiều thế hệ, từ Coco Chanel, Karl Lagerfeld đến Virginie Viard và hiện nay là Jennie.

Mỗi người đều mang đến một cách thể hiện khác nhau, nhưng tinh thần cốt lõi vẫn không thay đổi: Thanh lịch, tự tin và không bị cuốn theo những trào lưu chóng nở chóng tàn.

Có lẽ vì thế mà sau gần một thế kỷ, "tiểu thư Chanel" vẫn không chỉ là một phong cách thời trang, mà còn là lời nhắc rằng vẻ đẹp bền vững luôn đến từ sự tinh giản và hiểu rõ bản thân mình phù hợp với điều gì. Và đó mới là xu hướng khó lỗi mốt nhất.