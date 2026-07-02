Chiếc túi "quốc dân" của mùa hè: Mang đi làm hay đi chơi đều đẹp như nàng thơ

Mỗi mùa lại có một món phụ kiện trở thành "ngôi sao" của mọi bản phối. Nếu mùa đông gắn liền với những chiếc túi da tối màu hay boots cao cổ, thì mùa nắng lại là thời điểm túi cói lên ngôi. Được làm từ các chất liệu tự nhiên như cói, mây, raffia hay sợi đan thủ công, túi cói không chỉ mang đến cảm giác mộc mạc, nhẹ nhàng mà còn giúp tổng thể trang phục trở nên thanh thoát, giàu sức sống hơn.

Điều khiến túi cói được yêu thích suốt nhiều năm không nằm ở việc chạy theo xu hướng, mà bởi đây là một món phụ kiện gần như không bao giờ lỗi mốt. Dù phối cùng váy hoa nữ tính, quần jeans năng động hay trang phục công sở tối giản, chiếc túi này đều có thể tạo nên nét cuốn hút rất riêng. Chính vì thế, nhiều tín đồ thời trang xem túi cói là item kinh điển, không thể thiếu trong tủ đồ mùa hè.

Không quá cầu kỳ về kiểu dáng hay màu sắc, túi cói ghi điểm nhờ chất liệu đan tự nhiên với gam màu be, vàng nhạt hoặc nâu sáng. Những tông màu trung tính này rất dễ kết hợp với hầu hết trang phục, đồng thời mang lại cảm giác gần gũi, nhẹ nhàng đúng tinh thần mùa hè. Chỉ cần thêm một chiếc túi cói vào bản phối, set đồ đơn giản như áo thun trắng và quần jeans cũng trở nên có điểm nhấn hơn. Trong khi đó, nếu kết hợp cùng váy trắng, váy hoa hoặc váy linen, chiếc túi sẽ hoàn thiện vẻ ngoài nữ tính, tạo cảm giác như bước ra từ những bộ phim mùa hè lãng mạn. Đây cũng là lý do túi cói thường xuyên xuất hiện trong những bộ ảnh du lịch, các buổi dã ngoại hay những kỳ nghỉ bên bờ biển. Chỉ cần cầm một chiếc túi cói, tổng thể đã mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng mà không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm.

Nhiều người cho rằng túi cói chỉ phù hợp với những chuyến nghỉ dưỡng hoặc trang phục mang hơi hướng bohemian. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, các thương hiệu đã liên tục cho ra mắt những mẫu túi cói có thiết kế hiện đại hơn, giúp món phụ kiện này dễ dàng xuất hiện trong môi trường công sở. Những mẫu túi cói dáng hộp, túi tote cỡ lớn hay túi có phần viền và quai da là lựa chọn được nhiều chị em yêu thích. Chúng vừa giữ được vẻ mộc mạc đặc trưng của chất liệu cói, vừa tạo cảm giác chỉn chu, thanh lịch.

Khi đi làm, bạn có thể kết hợp túi cói cùng áo sơ mi trắng, quần suông hoặc chân váy midi. Nếu thích phong cách tối giản, chỉ cần diện váy liền màu trung tính và thêm một chiếc túi cói là đủ để tạo điểm nhấn mà không làm tổng thể trở nên quá cầu kỳ.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của túi cói chính là khả năng phối đồ linh hoạt. Dù theo đuổi phong cách nữ tính, tối giản hay năng động, bạn đều có thể tìm được một mẫu phù hợp. Với những cô nàng yêu thích vẻ ngoài dịu dàng, túi cói sẽ rất ăn ý với váy hoa nhí, váy trắng, chân váy dài hoặc các thiết kế chất liệu linen. Nếu muốn trẻ trung hơn, hãy thử phối cùng áo ba lỗ, quần short jeans và sandal quai mảnh.

Trong khi đó, các tín đồ theo đuổi phong cách tối giản có thể kết hợp túi cói với áo sơ mi oversized, quần ống rộng và giày bệt. Chính sự tương phản giữa chất liệu tự nhiên và những đường cắt hiện đại sẽ giúp tổng thể trở nên thú vị hơn.

Hiện nay, túi cói không còn giới hạn ở những chiếc giỏ xách truyền thống. Các thương hiệu thời trang đã sáng tạo thêm rất nhiều kiểu dáng như túi tote, túi bucket, túi đeo vai, túi hộp, túi bán nguyệt hay túi mini. Nếu thường xuyên đi làm hoặc cần mang theo nhiều đồ, túi tote cói cỡ lớn sẽ là lựa chọn phù hợp. Trong khi đó, những chiếc túi mini hoặc túi bán nguyệt lại thích hợp để đi cà phê, dạo phố hay du lịch cuối tuần. Ngoài màu sắc nguyên bản, nhiều mẫu túi còn được điểm xuyết bằng quai da, khăn lụa, nơ vải hoặc các chi tiết kim loại để tăng tính thời trang, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo phong cách cá nhân.

Không phải ngẫu nhiên mà cứ đến mùa hè, túi cói lại xuất hiện dày đặc trong tủ đồ của các fashionista và người nổi tiếng. Đây là món phụ kiện vừa đẹp, dễ phối, vừa mang tinh thần mùa hè rất rõ nét. Chỉ cần thay chiếc túi da quen thuộc bằng một chiếc túi cói, diện mạo sẽ lập tức trở nên nhẹ nhàng, tươi mới và nữ tính hơn.

Dưới đây là 1 số mẫu túi cói bạn có thể tham khảo ngay:

Túi Cói Sọc Ngang Quai Da Cao Cấp

Nơi mua: JUSSY

Túi Cói Unissex

Nơi mua: DC

Túi Cói Unisex

Nơi mua: DOU

Túi cói cỡ to đi biển nữ đẹp đi chơi cao cấp

Nơi mua: GIA

Combo túi cói mũ cói đi biển mẫu mới siêu xinh

Nơi mua: EMMA

Nếu đang tìm kiếm một món phụ kiện có thể đồng hành từ văn phòng đến những chuyến du lịch, từ những buổi cà phê cuối tuần đến các kỳ nghỉ bên bờ biển, thì túi cói chắc chắn là lựa chọn đáng đầu tư nhất trong mùa hè này. Với thiết kế vượt thời gian và khả năng kết hợp linh hoạt, đây là item mà bạn có thể sử dụng nhiều năm liền mà vẫn không lo lỗi mốt.