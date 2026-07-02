Bí mật makeup trong veo của phụ nữ Hàn, là nhờ món đồ đa năng "2 trong 1" cực tiện

Nếu để ý những xu hướng làm đẹp Hàn Quốc vài năm trở lại đây, bạn sẽ nhận ra lớp trang điểm đậm sắc nét đã dần nhường chỗ cho phong cách "no makeup makeup" - trang điểm như không trang điểm. Làn da căng bóng, đôi môi ửng màu tự nhiên và gò má hây hây như vừa đi dạo dưới nắng đang trở thành chuẩn mực vẻ đẹp được nhiều cô gái theo đuổi. Để tạo nên hiệu ứng trong trẻo ấy, các tín đồ làm đẹp Hàn Quốc ngày càng yêu thích những sản phẩm má hồng kiêm son môi. Chỉ với một món đồ nhỏ gọn, bạn có thể đồng bộ màu sắc giữa môi và má, giúp tổng thể gương mặt trông hài hòa, trẻ trung hơn rất nhiều.

Không chỉ tiết kiệm thời gian trang điểm, các sản phẩm 2 trong 1 còn mang đến hiệu ứng tự nhiên hơn so với việc sử dụng riêng biệt son môi và phấn má.

1. Tiện dụng, dễ mang theo

Ưu điểm lớn nhất của những sản phẩm này nằm ở sự gọn nhẹ. Thay vì phải mang theo nhiều món mỹ phẩm khác nhau, bạn chỉ cần một thỏi son hoặc một hũ kem nhỏ là có thể dặm lại cả môi lẫn má bất cứ lúc nào. Đây là lựa chọn đặc biệt phù hợp với dân văn phòng, sinh viên hoặc những người thường xuyên di chuyển.

2. Màu sắc tự nhiên, trong trẻo

Hầu hết các dòng son má 2 trong 1 đều được thiết kế với bảng màu nhẹ nhàng như hồng đào, cam san hô, đỏ hồng hoặc màu quả mọng. Đây đều là những tông màu giúp tạo hiệu ứng da khỏe mạnh, tươi tắn như được ửng hồng tự nhiên từ bên trong.

3. Kết cấu giàu dưỡng chất, tạo hiệu ứng căng bóng

Khác với phấn má truyền thống dễ khiến lớp nền bị khô hoặc mốc, các sản phẩm son má thường có kết cấu kem, pudding hoặc balm giàu dưỡng chất. Khi tán lên da, chúng tạo hiệu ứng căng bóng nhẹ, giúp gương mặt trông trẻ trung và tràn đầy sức sống hơn.

4. Phù hợp từ makeup tự nhiên đến makeup cầu kỳ

Bạn có thể dùng một lớp mỏng để tạo vẻ đẹp trong veo hàng ngày hoặc chồng nhiều lớp để tăng độ đậm khi đi tiệc, chụp hình hay tham dự sự kiện. Đây chính là lý do những sản phẩm đa năng này ngày càng xuất hiện nhiều trong túi đồ trang điểm của các beauty blogger Hàn Quốc.

Dưới đây là 1 số sản phẩm mà bạn có thể tham khảo ngay

Banila Co vốn nổi tiếng với những sản phẩm hướng tới phong cách trang điểm trẻ trung, nữ tính và Romantic Blush Lip & Cheek là một trong những món đồ được nhiều cô gái Hàn yêu thích. Sản phẩm sở hữu kết cấu kem mềm mịn, dễ tán bằng tay mà không làm xê dịch lớp nền. Khi dùng trên môi, chất son tạo hiệu ứng căng mọng tự nhiên, còn khi dùng trên má lại cho cảm giác ửng hồng nhẹ nhàng như vừa vận động ngoài trời. Thiết kế nhỏ xinh cũng rất tiện để mang theo trong túi xách.

Nơi mua: Banila Co

TIRTIR là thương hiệu đang rất được yêu thích tại Hàn Quốc nhờ các sản phẩm giúp tạo hiệu ứng da căng bóng. Mood Glider Lip & Blush Stick có thiết kế dạng thỏi cực kỳ tiện lợi, chỉ cần quẹt trực tiếp lên môi hoặc má rồi dùng tay tán nhẹ. Chất kem mượt, giàu độ ẩm giúp màu sắc hòa vào da tự nhiên thay vì nằm thành lớp trên bề mặt. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với những người yêu thích phong cách makeup nhanh gọn mỗi sáng.

Nơi mua: TIRTIR

CLIO từ lâu đã là cái tên quen thuộc với tín đồ trang điểm Hàn Quốc. Essential Lipcheek Tap 2in1 gây ấn tượng nhờ bảng màu đa dạng, từ những tông nude nhẹ nhàng đến các gam màu trái cây trẻ trung. Kết cấu sản phẩm mềm mịn, dễ tán và có độ bám khá tốt. Khi sử dụng cho cả môi và má, màu sắc đồng nhất giúp tổng thể gương mặt trông hài hòa, hiện đại và rất đúng tinh thần "clean girl makeup" đang thịnh hành.

Nơi mua: CLIO

RED CHAMBER là thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm mang cảm hứng Á Đông và chú trọng vẻ đẹp tự nhiên. Dòng HARUKI Multi-Purpose Radiant Silky Cream có kết cấu kem lụa mềm mại, khi tán lên da gần như tan ngay vào lớp nền. Sản phẩm tạo hiệu ứng căng bóng nhẹ nhàng, giúp gò má trông đầy đặn và khỏe khoắn hơn. Bên cạnh công dụng làm má hồng và son môi, nhiều người còn sử dụng sản phẩm như màu mắt để tạo lớp makeup đồng điệu.

Nơi mua: RED CHAMBER

Những tháng gần đây, fwee Lip & Cheek Blurry Pudding Pot trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Hàn Quốc. Điểm đặc biệt của sản phẩm nằm ở kết cấu pudding mềm xốp độc đáo, vừa có độ lì nhẹ vừa giữ được cảm giác mềm mại trên da. Khi thoa lên môi, màu son cho hiệu ứng mờ ảo như được làm bằng bộ lọc ảnh. Khi dùng trên má, sản phẩm tạo lớp màu loang nhẹ cực kỳ tự nhiên. Bảng màu đa dạng cùng thiết kế đáng yêu khiến sản phẩm nhanh chóng trở thành món mỹ phẩm được nhiều bạn trẻ săn đón.

Nơi mua: fwee

Không phải ngẫu nhiên mà các sản phẩm má hồng kiêm son môi lại trở thành "vũ khí bí mật" của nhiều cô gái Hàn Quốc. Chỉ với một món mỹ phẩm nhỏ gọn, bạn đã có thể sở hữu đôi môi căng mọng và gò má ửng hồng tự nhiên - hai yếu tố quan trọng tạo nên vẻ đẹp trong veo đặc trưng của phong cách makeup Hàn.

Nếu yêu thích kiểu trang điểm nhẹ nhàng, trẻ trung nhưng vẫn muốn tiết kiệm thời gian mỗi ngày, những sản phẩm 2 trong 1 như Banila Co, TIRTIR, CLIO, RED CHAMBER hay fwee chắc chắn là những lựa chọn rất đáng thử.