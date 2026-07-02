Tập 1 của Anh Trai Chông Gai mùa 2 vừa lên sóng đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Bên cạnh những màn trình diễn ấn tượng từ dàn Anh Tài, được đầu tư chỉn chu, một nam nghệ sĩ cũng chiếm spotlight và nhận được sự yêu mến của khán giả vì visual quá chất lượng. Đó chính là Thơm – thành viên nhóm Da LAB.

Ngay từ những khoảnh khắc xuất hiện đầu tiên, nam ca sĩ đã khiến khán giả khó rời mắt bởi vẻ ngoài cuốn hút cùng nụ cười tỏa nắng. Loạt hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc của Thơm nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Dù đã 3 ngày kể từ khi tập phát sóng đầu tiên lên sóng, sức hút của giọng ca sinh năm 1989 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, được dự đoán là một trong những cái tên hot của chương trình năm nay.

Thơm gây sốt sau tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Trông Gai. (Nguồn: Threads)

Thơm ghi điểm với vẻ ngoài vừa trí thức vừa cuốn hút cùng cặp kính đặc trưng, đường nét gương mặt hài hòa cùng phong thái lãng tử. Đặc biệt, kiểu tóc được tạo kiểu gọn gàng, phần mái vuốt nhẹ đầy tự nhiên, hiện đại giúp anh càng tôn lên đường nét nam tính và vẻ ngoài trẻ trung. Đường viền hàm góc cạnh sắc bén, khi cười lên thì sáng bừng tạo nên sức hút riêng của Thơm, khiến nhiều người không nghĩ nam ca sĩ đã ở độ tuổi U40.

Visual bảnh bao, vừa lảng tử vừa phong trần của Thơm.

Khoảnh khắc mặc áo đồng phục không khác gì các idol Kpop của thành viên Da LAB gây sốt cõi mạng.

Bên cạnh đó, yếu tố trang phục tinh tế, nam tính nhưng có điểm nhấn riêng cũng giúp giao diện của Thơm thêm phần nổi bật. Trong tập 1, anh xuất hiện với những mẫu blazer dáng rộng, gam màu trung tính, được layer cùng áo sơ mi hay áo phông trắng, mang hơi hướng hiện đại, lịch lãm và chỉn chu.

Đến sân khấu chào sân, ông bố 2 con lại "đốn tim" người xem với tạo hình được ví von như hoàng tử bé. Thành viên Da LAB diện chiếc áo blazer được đính cúc độc đáo, phối cùng sơ mi kẻ, cà vạt sặc sỡ. Đặc biệt, chiếc vương miện làm từ quần jeans chính là điểm nhấn cho tạo hình của nam ca sĩ, vừa mang vẻ cổ điển, ngây ngô mà vẫn giữ được nét cá tính, phù hợp với concept bài hát.

Tạo hình hoàng tử bé rất "xinh zai" của Thơm gây ấn tượng với khán giả. Điều bất ngờ là nhiều người không nghĩ Anh Tài sinh năm 1989 lại có thể "cân" được 1 concept mộng mơ, màu sắc đỉnh đến vậy. (Ảnh: Threads)

Trước đó, Thơm cũng từng khiến truyền thông và cộng đồng mạng xôn xao với màn “lột xác” ngoạn mục tại họp báo ra mắt Anh Trai Chông Gai mùa 2. Thành viên Da LAB gây bất ngờ ngay từ khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung, điển trai cùng thần thái tự tin, thậm chí được nhiều khán giả nhận xét sở hữu khí chất chẳng kém các idol Kpop.

Thơm lột xác ngoạn mục tại họp báo chương trình.

Đây cũng là hình ảnh hiếm thấy của Thơm sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, bởi nam ca sĩ vốn gắn liền với phong cách giản dị, đời thường. Chính sự thay đổi mạnh mẽ trong phong cách đã tạo nên cú “biến hóa” khiến nhiều người phải ngỡ ngàng vì gần như không nhận ra. Gương mặt với đường viền hàm rõ nét, sống mũi cao cùng lớp makeup tinh tế giúp Thơm trông trẻ trung và điển trai hơn hẳn. Màn thăng hạng ngoại hình này được cho là kết quả của sự thay đổi tổng thể từ phong cách thời trang, chăm chút diện mạo, rèn luyện vóc dáng cho đến cách lựa chọn kiểu tóc và makeup phù hợp. Với tài năng cùng giọng hát mang màu sắc riêng, cộng thêm visual sáng giá, Thơm đang là một trong những nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ nhiều nhất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Visual cuốn hút, nam tính của Thơm liên tục trở thành chủ đề bàn tán trên MXH.

Ảnh: Threads, Facebook, TikTok duykhanhzhouzhou

