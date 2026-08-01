Jennie đụng hàng Victoria Beckham: Cùng một chiếc váy, hai khí chất khác biệt hoàn toàn

Không phải những thiết kế mới nhất trên sàn runway, Jennie tiếp tục chứng minh sức hút của thời trang vintage khi xuất hiện trên bìa Cosmopolitan với hàng loạt bộ cánh mang giá trị lưu trữ. Đáng chú ý nhất là chiếc đầm thuộc bộ sưu tập Xuân - Hè 2006 của Roberto Cavalli - thiết kế từng được Victoria Beckham diện cách đây gần hai thập kỷ. Cùng một mẫu váy nhưng hai mỹ nhân lại mang đến hai tinh thần hoàn toàn khác nhau, khiến màn "đụng hàng" này nhanh chóng trở thành chủ đề được giới mộ điệu bàn luận.

Jennie trong bộ ảnh mới của Cosmopolitan

Trong bộ ảnh mới, Jennie xây dựng hình ảnh quyến rũ nhưng vẫn phảng phất nét mong manh đặc trưng. Nữ idol nằm giữa phông nền xanh rực rỡ, khoác lên mình chiếc đầm chiffon chuyển sắc xanh ngọc - xanh lá nổi tiếng của Roberto Cavalli. Thiết kế gây ấn tượng bởi phần cổ khoét sâu gần chạm eo, hai khoảng cut-out táo bạo ở hai bên hông cùng chất liệu voan mềm mại tạo hiệu ứng như những làn sóng đang chuyển động.

Đây là một trong những thiết kế tiêu biểu của Roberto Cavalli trong giai đoạn hoàng kim đầu những năm 2000. Nhà thiết kế người Ý vốn nổi tiếng với những bộ váy tôn đường cong, họa tiết động vật, màu sắc rực rỡ và tinh thần gợi cảm đậm chất Địa Trung Hải. Chiếc váy này hội tụ đầy đủ những yếu tố ấy: phom dáng ôm sát, phần eo xoắn tạo hiệu ứng thắt gọn vòng hai và tà váy bay bổng, giúp người mặc vừa khoe vóc dáng vừa giữ được vẻ mềm mại.

Điều thú vị là thiết kế này từng được Victoria Beckham lựa chọn khi tham dự một sự kiện cùng chính Roberto Cavalli vào năm 2006. Thời điểm đó, Victoria đang ở giai đoạn chuyển mình từ ngôi sao nhạc pop sang biểu tượng thời trang. Cô xuất hiện với mái tóc nâu được đánh rối nhẹ, lớp trang điểm tông đồng khỏe khoắn và đặc biệt là chiếc vòng cổ bản lớn đính đá nhiều màu - xu hướng đặc trưng của thời trang Y2K.

Victoria diện chiếc váy theo đúng tinh thần gợi cảm mà Roberto Cavalli hướng tới. Cô kết hợp thêm sandal dây mảnh, tạo dáng với một tay chống hông đầy quyền lực. Tổng thể mang đậm dấu ấn của thời trang thập niên 2000: hào nhoáng, nổi bật và không ngại thu hút mọi ánh nhìn. Trong khi đó, Jennie lại lựa chọn cách tiếp cận hoàn toàn khác. Thay vì bổ sung những món trang sức cỡ lớn, cô gần như tiết chế tối đa phụ kiện để chiếc váy trở thành tâm điểm. Mái tóc được tạo kiểu bồng tự nhiên, lớp trang điểm trong trẻo cùng thần thái nhẹ nhàng giúp tổng thể trở nên hiện đại hơn rất nhiều.

Bối cảnh chụp ảnh cũng góp phần tạo nên sự khác biệt. Nếu Victoria xuất hiện trong ánh đèn của sự kiện giải trí với phong thái của một ngôi sao thảm đỏ, thì Jennie lại được đặt giữa không gian tối giản, sử dụng những mảng màu đối lập để làm nổi bật chuyển động của lớp voan. Những tư thế tạo dáng uyển chuyển khiến tà váy như hòa vào cơ thể, mang cảm giác mềm mại và đầy tính nghệ thuật.

Chính sự khác biệt trong cách thể hiện đã cho thấy sức sống bền bỉ của các thiết kế vintage. Một chiếc váy ra đời cách đây gần 20 năm vẫn có thể trở nên thời thượng nếu được đặt trong bối cảnh phù hợp và mang dấu ấn cá nhân của người mặc.

Thời gian gần đây, Jennie liên tục chứng minh niềm yêu thích với thời trang lưu trữ. Từ các thiết kế Chanel thời Karl Lagerfeld, những sáng tạo của Betsey Johnson cho đến Roberto Cavalli, nữ idol đều khéo léo đưa chúng trở lại với công chúng bằng một tinh thần mới. Thay vì chỉ chạy theo các bộ sưu tập mới, cô góp phần khẳng định rằng giá trị của thời trang không nằm ở thời điểm ra mắt, mà ở khả năng truyền cảm hứng qua nhiều thế hệ.

Jennie diện thiết kế từ BST 1991 của Chanel

Trong khi đó, Victoria Beckham cũng là minh chứng cho việc những khoảnh khắc thời trang đẹp có thể vượt qua thử thách của thời gian. Dù đã gần 20 năm trôi qua, hình ảnh cô trong chiếc váy Roberto Cavalli vẫn thường xuyên được nhắc lại mỗi khi thiết kế này xuất hiện.

Một người đại diện cho vẻ đẹp gợi cảm đặc trưng của thập niên 2000, một người mang tinh thần tối giản, tinh tế của thế hệ mới. Cùng một thiết kế, Jennie và Victoria Beckham đã kể hai câu chuyện thời trang hoàn toàn khác nhau. Và cũng chính điều đó khiến màn "đụng hàng" này trở nên thú vị hơn bao giờ hết: không phải ai mặc đẹp hơn, mà là mỗi người đều khiến chiếc váy mang một linh hồn riêng.