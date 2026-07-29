Son Na Eun nổi tiếng là một trong những mỹ nhân sở hữu vóc dáng đẹp hàng đầu Kbiz, nổi tiếng với biệt danh "nữ hoàng legging" nhờ thân hình săn chắc và đôi chân thon dài đáng ngưỡng mộ. Không chỉ gây ấn tượng với body nuột nà, thời gian gần đây, cô còn nhận được nhiều sự chú ý khi hóa thân thành nữ đặc vụ trong bộ phim Agent Kim Reactivated (Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động). Sau thành công vang dội của tác phẩm, những khoảnh khắc tại tiệc mừng công của đoàn phim cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Đáng chú ý, Son Na Eun xuất hiện với phong cách vô cùng giản dị, diện trang phục tối giản và gương mặt trang điểm rất nhẹ. Dù vậy, thần thái rạng rỡ cùng vẻ đẹp tự nhiên của mỹ nhân sinh năm 1994 cũng đủ để chinh phục công chúng.

Đoạn clip của Son Na Eun hút hơn nửa triệu lượt xem. (Nguồn: TikTok)

Son Na Eun khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo tối giản đến mức khó tin. Nữ diễn viên diện nguyên cây đen gồm áo tank top ôm sát và quần suông ống rộng, tạo nên tổng thể thanh thoát nhưng vẫn tôn trọn vóc dáng săn chắc nổi tiếng của mình. Thiết kế không hề cầu kỳ, gần như không có phụ kiện nổi bật ngoài chiếc túi đeo vai màu đen cỡ lớn, nhưng chính sự tiết chế ấy lại làm bật lên thần thái tự nhiên của nữ "đặc vụ" hot nhất màn ảnh Hàn. Tuy nhiên, vóc dáng của nữ diễn viên hiện tại hơi gầy, đôi tay khẳng khiu khiến diện mạo trở nên kém năng lượng hơn chút.

Son Na Eun diện set đồ đen tối giản.

Nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc đen xõa nhẹ, uốn xoăn lơi tự nhiên, gương mặt cũng chỉ trang điểm rất nhẹ, gần như để mộc tôn trọn đường nét gương mặt. Không cần đến những lớp makeup dày đặc, Son Na Eun vẫn ghi điểm với làn da căng mịn và đều màu đáng ngưỡng mộ. Lớp nền mỏng nhẹ gần như tiệp hoàn toàn vào da, gương mặt trông sáng khỏe, ít khuyết điểm và có độ bóng tự nhiên. Trạng thái nền da đẹp cùng kết cấu da mịn màng đã khiến diện mạo của cô toát lên vẻ trong trẻo, trẻ trung ngay cả dưới ánh flash chói zoom cận của truyền thông Hàn.

Nền da mịn màng, ít khuyết điểm của Na Eun qua ống kính zoom cận.

Không makeup, Na Eun vẫn nhận được nhiều lời khen từ netizen. Có ý kiến cũng cho rằng nữ diễn viên và Jennie sở hữu visual tương đồng.

Trong Agent Kim Reactivated, Son Na Eun vào vai một nữ đặc vụ hoạt động bí mật nên hình ảnh của cô được xây dựng theo hướng tối giản và đời thường. Nữ diễn viên tiết chế tối đa trong khâu trang điểm, chỉ sử dụng lớp nền mỏng nhẹ cùng tông màu tự nhiên, trong khi mái tóc đen được để suông đơn giản để tạo cảm giác chân thật. Trang phục của mỹ nhân xứ Hàn cũng chủ yếu là những thiết kế cơ bản như jacket, áo thun và quần suông tối màu, mang đến vẻ cá tính, phóng khoáng và linh hoạt đúng chất một đặc vụ ngầm. Dù không xuất hiện với diện mạo lộng lẫy, Son Na Eun vẫn tạo dấu ấn nhờ đường nét gương mặt ngọt ngào, làn da sáng mịn và thần thái nhẹ nhàng.

Son Na Eun trang điểm rất nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.

Đây cũng không phải lần đầu Son Na Eun và Jennie được cư dân mạng đặt lên bàn cân vì ngoại hình có nhiều nét tương đồng. Cả hai đều sở hữu gương mặt bầu bĩnh với phần má "bánh bao" nổi tiếng, đôi mắt to tròn cùng khí chất sang chảnh và gout thời trang đẹp mắt. Đặc biệt, trong những khoảnh khắc đời thường khi cùng đeo kính râm và để tóc đen tự nhiên, Son Na Eun và Jennie khiến không ít người phải "gây lú" vì quá giống nhau ở góc nghiêng lẫn thần thái. Nhiều bức ảnh từng được chia sẻ trên mạng xã hội nhận về hàng loạt bình luận cho rằng nếu chỉ nhìn thoáng qua rất khó phân biệt ai là Jennie, ai là Son Na Eun.

Khi đeo kính, Na Eun và Jennie như 2 chị em thất lạc.

Phong cách thời trang của cả 2 cũng có sự đồng điệu.

Ảnh: Instagram.