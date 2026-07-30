Chiếc vòng Jennie diện miệt mài: Thoạt nhìn tưởng "kỳ cục", hóa ra lại là món phụ kiện nâng tầm mọi outfit

Không chỉ là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất làng thời trang, Jennie còn nổi tiếng với khả năng biến những món đồ tưởng chừng rất khó mặc trở thành xu hướng. Mỗi lần xuất hiện, từ sân khấu, sân bay cho tới những bức ảnh đời thường, nữ idol đều khiến giới mộ điệu phải "soi" từng chi tiết nhỏ trong trang phục. Và trong MV Less Than A Lover vừa ra mắt, bên cạnh loạt thiết kế vintage và hàng hiệu đình đám, một món phụ kiện nhỏ bé lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán: chiếc vòng cổ hình mắt mèo với thiết kế lạ mắt.

Đây cũng là minh chứng rõ nét cho dấu ấn cá nhân mà Jennie mang vào sản phẩm âm nhạc mới. Không còn đơn thuần mặc theo concept được chuẩn bị sẵn, nữ ca sĩ trực tiếp tham gia định hình phong cách cho MV, đưa những món đồ cô yêu thích ngoài đời vào các tạo hình trên màn ảnh. Chính điều đó khiến thời trang trong Less Than A Lover mang cảm giác gần gũi hơn, giống như một phần tủ đồ thường ngày của Jennie được nâng tầm bằng cách phối đầy nghệ thuật.

Một trong những phụ kiện xuất hiện nhiều nhất chính là chiếc vòng cổ đến từ Lemaire. Thoạt nhìn, thiết kế này khá "khó hiểu". Phần dây dài mảnh kết hợp với mặt dây hình oval được phủ lớp kính trong suốt, tạo hiệu ứng giống như một đôi mắt mèo đang phản chiếu ánh sáng. Kiểu dáng tối giản nhưng lại mang hơi hướng nghệ thuật, khác xa những mẫu dây chuyền đính kim cương hay logo thương hiệu vốn quen thuộc trong thế giới hàng hiệu.

Chính sự khác lạ ấy khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy đều cảm thấy khá "kỳ cục". Tuy nhiên, càng ngắm kỹ càng thấy thiết kế này có sức hút rất riêng. Không quá hào nhoáng, không phô trương giá trị, chiếc vòng tạo điểm nhấn bằng hình khối độc đáo và khả năng hòa hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Điều thú vị là đây không phải lần đầu Jennie sử dụng món phụ kiện này. Trước khi xuất hiện trong MV, cô từng nhiều lần đeo chiếc vòng trong các outfit đời thường. Từ những buổi dạo phố, chụp ảnh tạp chí cho đến những khoảnh khắc được người hâm mộ ghi lại, chiếc vòng hình mắt mèo gần như đã trở thành "chữ ký" trong phong cách của nữ idol. Trong Less Than A Lover, Jennie tiếp tục khai thác tối đa khả năng biến hóa của món phụ kiện này.

Ở phân cảnh dạo chơi dưới ánh nắng, chiếc vòng được kết hợp cùng mẫu váy lưới họa tiết mềm mại, tạo nên vẻ đẹp vừa mong manh vừa có chút bí ẩn. Sang những cảnh quay bên bờ biển, cô lại phối nó cùng chiếc áo dệt đục lỗ, mang tinh thần phóng khoáng đúng chất mùa hè. Đến khi diện crop top khoe vòng eo săn chắc, chiếc vòng tiếp tục xuất hiện như điểm nhấn tinh tế, giúp phần cổ và thân trên không còn đơn điệu.

Điểm đáng khen nằm ở chỗ, dù được kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau, món phụ kiện này chưa bao giờ tạo cảm giác lạc quẻ. Ngược lại, nó còn trở thành sợi dây liên kết xuyên suốt giữa các tạo hình, giúp toàn bộ hình ảnh trong MV mang tính thống nhất và đậm dấu ấn cá nhân.

Đó cũng là cách Jennie thường xây dựng phong cách của mình. Thay vì chạy theo những món phụ kiện thật cầu kỳ, cô thường chọn một vài thiết kế đặc trưng rồi lặp lại nhiều lần trong các bản phối khác nhau. Điều này khiến khán giả dễ dàng nhận diện gu thời trang của cô, đồng thời chứng minh rằng một món đồ đẹp không nhất thiết chỉ mặc một lần.

Chiếc vòng của Lemaire cũng phản ánh xu hướng phụ kiện đang được giới thời trang yêu thích. Thay vì những thiết kế quá nhiều chi tiết, các thương hiệu hiện nay hướng đến kiểu dáng điêu khắc, mang tính nghệ thuật và có thể sử dụng lâu dài. Những món trang sức như vậy không phụ thuộc vào xu hướng theo mùa, nên vẫn giữ được giá trị sau nhiều năm.

Theo nhiều tín đồ thời trang, đây cũng là lý do Jennie đặc biệt yêu thích thiết kế này. Nó đủ nổi bật để tạo điểm nhấn, nhưng vẫn đủ tối giản để kết hợp với từ váy nữ tính, áo len dệt kim, sơ mi, crop top cho đến những bộ đồ mang hơi hướng streetwear.

Được biết, chiếc vòng có mức giá khoảng 13 triệu đồng. So với những chiếc túi hay đồng hồ hàng trăm triệu mà Jennie thường sử dụng, đây được xem là một món phụ kiện "dễ tiếp cận" hơn trong thế giới thời trang cao cấp. Tất nhiên, mức giá này vẫn không hề rẻ, nhưng điều khiến nhiều người quan tâm không chỉ là giá trị của món đồ, mà còn là cách Jennie đã biến một thiết kế tưởng như rất kén người đeo trở thành điểm nhấn thời trang đầy cuốn hút.

Có thể nói, sức ảnh hưởng của Jennie không nằm ở việc cô mặc những món đồ đắt tiền, mà ở khả năng khiến các thiết kế khác biệt trở nên hấp dẫn hơn trong mắt công chúng. Chiếc vòng hình mắt mèo của Lemaire là ví dụ điển hình. Thoạt nhìn có thể hơi lạ, thậm chí "kỳ cục", nhưng khi được phối khéo léo với những bộ trang phục phù hợp, nó lại tạo nên dấu ấn rất riêng. Và cũng giống như nhiều xu hướng từng được Jennie lăng xê trước đây, không ít người tin rằng sau Less Than A Lover, món phụ kiện độc đáo này sẽ nhanh chóng lọt vào danh sách những item được giới yêu thời trang săn đón.