Jennie có công lăng xê mốt diện pha lê trên tóc nhưng “trùm cuối” lại là Taeyeon

Là một nhân vật "tạo trend" đình đám trong số các idol thế hệ gen 3, Jennie làm gì cũng khiến dân tình bắt chước, học hỏi. Thế nên không lạ gì khi kiểu tóc buộc thấp điểm xuyết phụ kiện pha lê lấp lánh mà cô nàng diện trong MV "How You Like That" cũng trở thành điểm ấn tượng với fan. Nhưng không chỉ riêng Jennie, mới đây cả Taeyeon, Somi cũng bất ngờ khoe sắc với style làm tóc tương tự. Cả 3 đều toát lên nét xinh đẹp và nổi bật riêng.



Không chỉ có kiểu tóc hai màu chất chơi, Jennie còn diện thêm phụ kiện đính kết pha lê của thương hiệu Area giúp vẻ ngoài càng thêm xinh đẹp, "chanh sả" hút mắt.



Somi trong teaser của "What You Waiting For" cũng xuất hiện với mái tóc rẽ ngôi, nhấn nhá thêm dây đính pha lê khá tương đồng.



Trùng hợp thay, món phụ kiện này cũng được Taeyeon sủng ái. Chị cả SNSD vừa khoe ảnh mới trên Instagram cá nhân và tất nhiên, visual của nữ idol đỉnh không cần bàn cãi.

Nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đây chỉ là pha "đụng style" ngẫu nhiên giữa các idol mà thôi. Vì ngay bên dưới bức ảnh của Taeyeon, một netizen bất ngờ để lại bình luận cho rằng chính Jennie đã giúp xu hướng làm tóc này trở nên trendy, phổ biến. Điều này khiến fan Taeyeon phải lên tiếng bênh vực thần tượng, chứng minh Jennie không phải là người duy nhất "nhạy trend".

Nhiều bình luận tranh cãi của cư dân mạng như sau:

- Không phải cái gì hot cũng nhờ Black Pink

- Jennie và Taeyeon đều là những nữ hoàng

- Món phụ kiện này đang là trend của năm nay đấy!

- Đây là ảnh cũ Taeyeon post lại thôi, cô ấy đã chụp bức ảnh này từ trước khi "How You Like That" ra mắt nữa!

- Taeyeon cô ấy đã chụp ảnh này hồi tháng 4 rồi.

- Tóc của Taeyeon giờ là màu đen chứ không phải màu nâu như trong hình nhé!