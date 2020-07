Chính Jennie, Jisoo đã hiến kế cho chuyên gia makeup khi thực hiện MV How You Like That, tạo trend gây bão khắp châu Á

Trong MV How You Like That, 4 cô nàng Black Pink đã gây bão mạng với tạo hình xinh đẹp, âm nhạc bắt tai. Lối makeup, làm tóc của họ trong MV cũng thành trend khiến bao người thi nhau học theo. Và hóa ra, để có được diện mạo độc đáo như vậy thì chính Jennie, Jisoo là người đã "hiến kế" cho chuyên gia makeup.

Cụ thể trong bài phỏng vấn mới đây với tạp chí Allure, chuyên gia makeup của Black Pink, cô Lee Myeong Seon (hay còn gọi là Maeng) đã chia sẻ những câu chuyện xoay quanh quá trình thực hiện MV lần này.



Với Jennie, trong phân cảnh quay dưới tuyết trắng, ban đầu chuyên gia makeup vốn định lấy phấn mắt làm điểm nhấn nhưng sau đó Jennie đã gợi ý việc đính thêm hạt đá ở phần đầu và đuôi mắt. Việc đính đá giúp đôi mắt Jennie trông ấn tượng hơn đồng thời còn nổi bật hơn dưới ánh đèn.

Trong một phân cảnh khác, chính Jennie là người đã đề xuất với chuyên gia Maeng về việc makeup ấn tượng, tạo hình giọt nước để phù hợp với bộ tóc đính kết cầu kỳ mà cô mang. Sau đó, từ ý tưởng này, Maeng đã quyết định kết hợp nhiều viên đá nhỏ để tạo thành chi tiết giọt nước nổi bật phía dưới mắt cho Jennie.



Với Jisoo, lối họa mặt ban đầu của cô vốn khá đơn giản nhưng sau đó Jisoo đã nảy ra ý tưởng có thể chấm thêm những chấm bi nhỏ để ấn tượng hơn. Sử dụng những hạt đá nhỏ và bút kẻ mắt, Maeng đã hiện thực hóa ý tưởng của Jisoo, tạo thành lối trang điểm vừa đơn giản lại vừa hay ho khiến dân tình thi nhau bắt chước theo.



Về phần Lisa và Rosé, trong phân cảnh diện hanbok, Maeng đã đính thêm một vài sợi mi bạc giúp Rosé tăng thêm vài phần huyền bí, phản chiếu ánh sáng. Lisa lại đánh phấn mắt hồng, màu son nổi bật để phù hợp với bộ tóc giả ấn tượng mà cô đội.



Trong phân cảnh rap ấn tượng của Lisa, ban đầu Maeng đã lên hết ý tưởng makeup nhưng sau đó lại phải thay đổi vì không phù hợp với cảnh quay. Thay vào đó, cô đã đổi sang kiểu makeup lạ mắt khi đính thêm những hạt đá nhỏ ở phần môi trên và môi dưới của Lisa; phần eyeliner cũng được kẻ kéo dài hơn 1 chút so với thường lệ.



Với Maeng, điều đáng tiếc nhất chính là hình ảnh của Rosé dưới tuyết. Trong phân cảnh này, cô đã cố tình kẻ mắt đậm, dùng phấn nhũ mắt nổi bật cho phần mắt dưới để tạo ra cái nhìn long lanh cho Rosé. Tuy nhiên phân cảnh này không được thể hiện rõ trong MV nên không nhiều người nhận ra.

Nguồn: Allure, KB