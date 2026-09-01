Jang Wonyoung - Nhiệt Ba đụng độ bất phân thắng bại với set đồ công chúa của Dior

Cùng diện những thiết kế đến từ Dior, cùng lựa chọn công thức áo thun họa tiết kết hợp chân váy ngắn và túi xách nữ tính, Jang Wonyoung và Địch Lệ Nhiệt Ba lại mang đến hai sắc thái hoàn toàn khác nhau. Một người ngọt ngào, trẻ trung đúng chất "công chúa Gen Z", người còn lại lại có phần trưởng thành, kiêu kỳ và chỉn chu hơn. Màn đụng hàng vì thế nhanh chóng trở thành cuộc so kè thú vị giữa hai mỹ nhân nổi tiếng châu Á.

Sau giai đoạn gắn bó với Miu Miu, Jang Wonyoung đang được chú ý với những lần xuất hiện trong hình ảnh sang trọng và nữ tính hơn. Công thức mới nhất của nữ idol tiếp tục khai thác thế mạnh quen thuộc: vẻ đẹp ngọt ngào, thanh thoát và có chút tiểu thư. Trong lần xuất hiện này, Jang Wonyoung diện set đồ mang tông trắng - hồng nhẹ nhàng. Phần áo thun được thêu họa tiết nhỏ xinh, tạo cảm giác trẻ trung nhưng vẫn có nét sang trọng đặc trưng của Dior. Cô kết hợp cùng chân váy trắng có phom xòe nhẹ, tạo hiệu ứng giống một chiếc váy công chúa được tách thành hai món riêng biệt.

Điểm nhấn tiếp theo nằm ở phụ kiện. Jang Wonyoung lựa chọn chiếc túi hobo mềm mại cùng đôi giày búp bê màu đen. Nếu tông trắng - hồng khiến tổng thể trở nên ngọt ngào thì sắc đen từ giày lại tạo một điểm dừng thị giác, giúp bộ đồ không bị quá "bánh bèo". Đáng chú ý, nữ idol để tóc buông xõa tự nhiên với những lọn tóc mềm mại ôm lấy gương mặt. Cách tạo kiểu này càng làm tăng cảm giác trẻ trung, nhẹ nhàng và gần với hình ảnh "công chúa đời thường" mà Jang Wonyoung thường được yêu thích.

Trước Jang Wonyoung, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng diện những món đồ tương tự của Dior. Tuy nhiên, thay vì kết hợp áo thun với chân váy trắng có phom tương đối nhẹ nhàng như Jang Wonyoung, nữ diễn viên lựa chọn chân váy xòe dáng ngắn để tạo hiệu ứng nữ tính rõ nét hơn. Vẫn là chiếc áo thun với họa tiết đặc trưng, vẫn là chiếc túi xách Dior mang vẻ mềm mại, nhưng cách styling của Nhiệt Ba lại tạo cảm giác trưởng thành hơn.

Khác biệt lớn nhất nằm ở phần tóc. Nếu Jang Wonyoung để tóc xõa, tạo cảm giác nhẹ nhàng và có phần tinh nghịch thì Nhiệt Ba lựa chọn kiểu tóc buộc nửa. Phần tóc được tạo kiểu kỹ lưỡng, mang đến vẻ chỉn chu và cầu kỳ hơn. Chính kiểu tóc này cũng khiến tổng thể của Nhiệt Ba có cảm giác giống một nàng tiểu thư bước ra từ những bộ phim cổ điển. Không quá sắc sảo, nhưng vẫn có thần thái sang trọng và nữ tính.

Điều thú vị của màn đụng hàng nằm ở chỗ hai mỹ nhân không hề tạo ra cảm giác giống hệt nhau dù cùng sử dụng nhiều item tương đồng. Với Jang Wonyoung, set đồ thiên về vẻ trẻ trung, ngọt ngào và đáng yêu. Chân váy trắng kết hợp với áo thun họa tiết tạo thành một tổng thể nhẹ nhàng, trong khi mái tóc xõa và giày búp bê càng củng cố hình ảnh nữ idol thế hệ mới.

Còn Nhiệt Ba lại đưa bộ đồ theo hướng nữ tính, trưởng thành và có phần tiểu thư hơn. Chân váy xòe ngắn giúp đôi chân trở thành điểm nhấn, kiểu tóc buộc nửa tạo cảm giác cầu kỳ, trong khi thần thái của nữ diễn viên khiến bộ đồ vốn trẻ trung trở nên sang trọng hơn. Nói cách khác, nếu Jang Wonyoung khiến set đồ Dior giống một bộ trang phục dành cho cô nàng công chúa hiện đại thì Nhiệt Ba lại biến nó thành diện mạo của một tiểu thư thời trang.

Không chỉ gây chú ý bởi màn đụng hàng, những món đồ được hai mỹ nhân lựa chọn còn thuộc nhóm phụ kiện xa xỉ có mức giá đáng kể. Theo thông tin được chia sẻ, hai item Dior này có giá lần lượt khoảng 3.200 USD và 3.700 USD, tương đương hàng nghìn USD cho mỗi món. Mức giá cho thấy sức hút của những thiết kế tưởng như đơn giản: áo thun họa tiết hay một chiếc túi xách tối giản vẫn có thể trở thành tâm điểm khi được đặt trong hệ sinh thái thời trang cao cấp. Đây cũng là đặc trưng của Dior. Những món đồ cơ bản không nhất thiết phải được thiết kế quá cầu kỳ mới tạo ra cảm giác sang trọng. Chất liệu, logo, họa tiết đặc trưng, phom dáng và cách hoàn thiện đều có thể khiến một item quen thuộc trở thành món đồ được săn đón.

Nếu chỉ nhìn vào công thức trang phục, rất khó để nói ai hoàn toàn áp đảo, bởi mỗi người đều lựa chọn một cách styling phù hợp với hình ảnh riêng. Jang Wonyoung phát huy tối đa vẻ đẹp trẻ trung. Mái tóc dài buông xõa, đôi giày búp bê và cách phối màu trắng - hồng khiến cô giống như một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích hiện đại. Trong khi đó, Nhiệt Ba lại mang đến vẻ đẹp trưởng thành hơn. Kiểu tóc buộc nửa, chân váy xòe và thần thái nữ tính khiến cùng một công thức Dior trở nên sang trọng, kiêu kỳ hơn. Đây cũng chính là điểm thú vị của thời trang: cùng một chiếc áo, cùng một chiếc túi nhưng khi được hai người có khí chất khác nhau diện lên, hiệu ứng cuối cùng có thể hoàn toàn khác biệt.

Jang Wonyoung ghi điểm với vẻ ngọt ngào đúng tuổi, còn Nhiệt Ba lại chinh phục bằng nét nữ tính trưởng thành. Một người là "công chúa Gen Z", một người là "tiểu thư màn ảnh" - và cả hai đều cho thấy sức hút riêng khi khoác lên mình những thiết kế mang tinh thần Dior. Vậy nếu phải lựa chọn, bạn thích phiên bản công chúa ngọt ngào của Jang Wonyoung hay hình ảnh tiểu thư nữ tính, kiêu kỳ của Địch Lệ Nhiệt Ba hơn?