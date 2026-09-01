Jang Won Young nhận quà tiền tỷ chỉ trong 1 ngày, sinh nhật thành "đại chiến" chiếm spotlight của các nhà mốt

Không phải một sân khấu lớn hay thảm đỏ danh giá, sinh nhật tuổi 23 của Jang Won Young lại trở thành màn trình diễn đặc biệt theo một cách khác: cuộc đua quà tặng giữa hàng loạt thương hiệu đình đám. Chỉ trong một ngày, nữ idol nhận được loạt hoa, bánh kem, mỹ phẩm, nước hoa và những món phụ kiện xa xỉ được các thương hiệu chuẩn bị riêng. Nhìn danh sách quà tặng, dân tình không khỏi choáng ngợp trước độ chịu chi của các nhãn hàng dành cho "công chúa" của làng idol.

Trong dịp sinh nhật tuổi 23 của Jang Won Young, Medicube đã chuẩn bị một giỏ quà có quy mô không hề nhỏ. Bên trong là sự kết hợp của hoa tươi, mỹ phẩm, sách ảnh được thực hiện riêng và đặc biệt là một chai rượu có giá hơn 15 triệu đồng. Không chỉ đơn thuần gửi sản phẩm thương hiệu, cách Medicube chuẩn bị cả một set quà được cá nhân hóa cho thấy sự đầu tư dành cho nữ idol. Từ cách lựa chọn màu sắc, số lượng quà đến những món đồ mang dấu ấn riêng, tất cả đều được sắp đặt để tạo cảm giác như một món quà sinh nhật thực sự dành cho "công chúa", thay vì một hộp PR thông thường.

Là một trong những thương hiệu gắn liền với hình ảnh thời trang nữ tính, trẻ trung của Jang Won Young, Miu Miu cũng không đứng ngoài cuộc. Nhà mốt gửi tặng nữ idol chai nước hoa mới, đi kèm hoa và bánh ngọt. Set quà mang đậm tinh thần đặc trưng của Miu Miu: ngọt ngào, nữ tính nhưng vẫn có nét sang trọng. Đáng chú ý, việc thương hiệu lựa chọn nước hoa mới để gửi tặng cũng khiến món quà vừa có giá trị sử dụng, vừa phù hợp với hình ảnh của một nữ đại sứ thường xuyên xuất hiện trong những chiến dịch thời trang cao cấp.

Nếu Miu Miu mang đến vẻ ngọt ngào, LUX lại khiến người hâm mộ chú ý với một set quà đậm chất "công chúa". Thương hiệu chuẩn bị bánh kem đính nơ, giỏ hoa Hello Kitty cùng hộp quà tông hồng. Màu hồng vốn là gam màu gắn liền với hình tượng nữ tính, đáng yêu của Jang Won Young, vì vậy tổng thể món quà gần như được "đo ni đóng giày" cho cô nàng. Từ bánh kem, hoa đến hộp quà, tất cả tạo thành một khung hình sinh nhật đúng chuẩn nàng công chúa.

Không chỉ những cái tên kể trên, Rola Rola, Barrie, Tommy Hilfiger, Hapa Kristin và Kérastase cũng đồng loạt gửi quà mừng sinh nhật đến Jang Won Young. Mỗi thương hiệu lại lựa chọn một cách thể hiện khác nhau: có nơi gửi những bó hoa siêu to khổng lồ, có thương hiệu chuẩn bị bánh kem thiết kế riêng, trong khi một số khác gửi loạt sản phẩm đặc trưng của hãng. Điểm chung là những món quà đều được chăm chút về hình thức. Đây cũng là điều khiến loạt hình ảnh sinh nhật của Jang Won Young nhanh chóng trở thành một "bữa tiệc thị giác", khi mỗi góc chụp lại xuất hiện thêm một bó hoa, một hộp quà hay một chiếc bánh kem mang dấu ấn thương hiệu.

Trong số những món quà được gửi đến, Doctor Althea là một trong những thương hiệu tạo dấu ấn mạnh nhất về mặt hình ảnh. Thương hiệu chuẩn bị cho Jang Won Young một bó hoa mẫu đơn khổng lồ, nổi bật với hình ảnh đôi cánh thiên thần uyển chuyển như đang tung bay. Món quà không chỉ có kích thước ấn tượng mà còn được thiết kế theo hướng rất "dreamy", phù hợp với hình tượng trong trẻo, nữ tính và có phần cổ tích của nữ idol. Nếu nhiều thương hiệu cạnh tranh bằng số lượng quà, Doctor Althea lại gây chú ý bằng khả năng tạo ra một món quà có tính biểu tượng và lên hình cực kỳ bắt mắt.

Nhưng nếu phải chọn thương hiệu khiến dân tình thực sự choáng ngợp về giá trị quà tặng, Bulgari có lẽ là cái tên nổi bật nhất. Là đại sứ của thương hiệu, Jang Won Young được Bulgari gửi tặng cả loạt phụ kiện đắt đỏ với tổng giá trị gần nửa tỷ đồng. Trong đó có túi xách cầm tay trị giá gần 190 triệu đồng, kính râm khoảng 20 triệu đồng, vòng tay hơn 150 triệu đồng và nhẫn có giá hơn 100 triệu đồng.

Khác với những set quà thiên về hoa và bánh kem, Bulgari trực tiếp mang đến những món đồ thuộc thế giới xa xỉ. Đáng chú ý, mỗi phụ kiện đều có giá trị cao và mang tính nhận diện thương hiệu rõ rệt, khiến set quà này nhanh chóng trở thành tâm điểm trong loạt quà sinh nhật của Jang Won Young. Nếu cộng giá trị của riêng những món đồ được tiết lộ, con số đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Còn nếu tính cả hoa, bánh, mỹ phẩm, nước hoa và vô số món quà từ các thương hiệu khác, quy mô của "đại tiệc sinh nhật" này càng khiến người hâm mộ phải trầm trồ.

Điều đáng chú ý nhất phía sau loạt quà sinh nhật không đơn thuần nằm ở giá trị vật chất. Nó phản ánh một điều rõ ràng hơn: Jang Won Young đang sở hữu sức hút thương mại cực kỳ mạnh trong thế hệ idol trẻ. Từ mỹ phẩm, thời trang, nước hoa, kính mắt cho đến phụ kiện cao cấp, hình ảnh của nữ idol có thể xuất hiện trong rất nhiều ngành hàng khác nhau. Việc hàng loạt thương hiệu cùng đầu tư những món quà được thiết kế riêng cho sinh nhật cũng cho thấy giá trị hình ảnh của cô không chỉ nằm trên sân khấu.

Ở tuổi 23, Jang Won Young đã xây dựng được hình tượng riêng: nữ tính, sang trọng, trẻ trung và đặc biệt phù hợp với thế giới thương hiệu. Chính vì vậy, sinh nhật của cô dường như không còn đơn thuần là ngày người hâm mộ gửi lời chúc, mà trở thành dịp để các nhãn hàng cùng nhau thể hiện sự hiện diện. Với loạt hoa, quà, bánh và những món đồ xa xỉ đếm mỏi tay không hết, dân tình lại một lần nữa phải trầm trồ trước đẳng cấp của "công chúa kbiz" Jang Won Young. Khi một sinh nhật cũng có thể biến thành cuộc "đại chiến" spotlight giữa hàng loạt thương hiệu, đó có lẽ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút thương mại ngày càng khó bỏ qua của nữ idol.