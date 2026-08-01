Jang Won Young đúng là "mát tay" kinh doanh: Chiếc lược thứ 2 vừa ra mắt đã được dân tình săn lùng

Sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, ngoại hình nổi bật cùng sức ảnh hưởng lớn trong giới trẻ, không ít idol K-pop đã thử sức với lĩnh vực kinh doanh cá nhân. Thế nhưng, từ việc có danh tiếng đến chuyện biến sức hút thành doanh thu lại là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Jang Won Young dường như đang chứng minh cô là một trong số ít những nữ idol có thể làm được điều đó một cách khá tự nhiên.

Sau thành công của sản phẩm đầu tiên - chiếc lược kiêm móc chìa khóa lấy cảm hứng từ hình trái cherry - thương hiệu riêng của Jang Won Young tiếp tục khiến thị trường chú ý khi nhanh chóng giới thiệu sản phẩm thứ hai. Trước đó, chiếc lược cherry từng được cho là bán tới 100.000 chiếc chỉ sau khoảng hai tháng, mang về doanh thu khoảng 3 tỷ won. Thành tích này trở thành cú hích để thương hiệu tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm, thay vì chỉ dừng lại ở một món phụ kiện tạo trend.

Từ chiếc lược cherry đến món đồ nhỏ xinh thứ hai

Sản phẩm mới nhất là một mẫu lược chải mái có thiết kế gập gọn. Về kích thước, món đồ này nhỏ hơn đáng kể so với những chiếc lược thông thường, có thể dễ dàng bỏ vào túi xách, túi áo hoặc mang theo khi đi học, đi làm và du lịch. Điểm khiến sản phẩm tiếp tục gắn liền với hình ảnh của Jang Won Young chính là thiết kế lấy cảm hứng từ trái cherry. Thay vì chỉ tạo hình cherry đơn thuần, thương hiệu còn đưa thêm chi tiết chiếc nơ cách điệu, khiến món phụ kiện trông giống một món đồ thời trang hơn là dụng cụ chăm sóc tóc thông thường.

Với một nữ idol vốn nổi tiếng với hình ảnh nữ tính, ngọt ngào và yêu thích những món đồ nhỏ xinh, cách xây dựng sản phẩm như vậy cũng khá phù hợp với hình ảnh cá nhân. Người mua không chỉ mua một chiếc lược để sử dụng mà còn có cảm giác đang sở hữu một món phụ kiện mang dấu ấn của thần tượng.

Chiếc nơ không chỉ để làm đẹp

Điểm đáng chú ý nhất của thiết kế mới nằm ở chi tiết chiếc nơ. Nhìn qua tưởng chỉ là một món trang trí, nhưng thực tế nó được thiết kế để có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Chiếc nơ có thể đóng vai trò như một chiếc mắc cài vào túi áo, giúp cố định sản phẩm khi mang theo. Người dùng cũng có thể tận dụng nó để gắn lược vào móc chìa khóa hoặc các vật dụng khác. Khi đặt trên bàn, chi tiết này còn giúp chiếc lược đứng cố định thay vì phải nằm ngang như những mẫu lược thông thường.

Đây chính là kiểu thiết kế đánh trúng tâm lý của giới trẻ hiện nay: một món đồ vừa đẹp mắt vừa có nhiều công dụng. Những sản phẩm có thể cá nhân hóa, trang trí và sử dụng linh hoạt thường dễ tạo hiệu ứng trên mạng xã hội hơn những món đồ chỉ có một chức năng.

Nhỏ nhưng không phải "bình hoa di động"

Không dừng lại ở ngoại hình, phần thân lược cũng được đầu tư về công năng. Phần răng lược được mạ crom, hướng tới việc giảm tĩnh điện trên tóc, từ đó hạn chế tình trạng tóc xơ rối và giúp giữ nếp tự nhiên hơn. Đây là một chi tiết khá quan trọng bởi nếu sản phẩm chỉ đẹp mà không thực sự tiện dụng, sức hút có thể nhanh chóng giảm xuống sau khi cơn sốt ban đầu qua đi. Ngược lại, một món đồ nhỏ gọn nhưng giải quyết được nhu cầu thực tế sẽ có khả năng giữ chân người dùng tốt hơn. Đặc biệt với những cô nàng thường xuyên phải chỉnh lại tóc trong ngày, một chiếc lược nhỏ có thể bỏ vào túi và lấy ra sử dụng bất cứ lúc nào rõ ràng rất tiện lợi. Thiết kế gập gọn cũng giúp hạn chế việc răng lược bị va đập hoặc vướng vào những món đồ khác trong túi.

Jang Won Young đang bán "phong cách sống" thay vì chỉ bán sản phẩm?

Điều thú vị trong câu chuyện kinh doanh của Jang Won Young là thương hiệu không đơn thuần dựa vào tên tuổi của nữ idol để bán sản phẩm. Những món đồ được lựa chọn đều có điểm chung là nhỏ xinh, dễ sử dụng, có tính trang trí và phù hợp với hình ảnh nữ tính mà cô xây dựng. Từ chiếc lược cherry đầu tiên tới mẫu lược gập mới, các sản phẩm đều có sự liên kết về mặt hình ảnh. Điều này giúp thương hiệu dần hình thành một hệ nhận diện riêng thay vì mỗi lần ra mắt lại là một sản phẩm hoàn toàn khác biệt. Với người hâm mộ, việc sở hữu những món đồ này cũng giống như mang một phần phong cách của Jang Won Young vào cuộc sống hàng ngày. Còn với những người không phải fan, thiết kế bắt mắt và tính ứng dụng vẫn có thể trở thành lý do để họ xuống tiền.

Thành công này có phải chỉ nhờ sức hút của idol?

Chắc chắn danh tiếng của Jang Won Young đóng vai trò rất lớn trong giai đoạn sản phẩm mới ra mắt. Chỉ cần cô sử dụng hoặc chia sẻ hình ảnh, món đồ đã có thể nhanh chóng tiếp cận hàng triệu người hâm mộ. Tuy nhiên, để duy trì sự chú ý qua nhiều sản phẩm, thương hiệu vẫn cần đáp ứng được nhu cầu thực tế của người mua. Chiếc lược mới có lợi thế ở cả hai yếu tố: ngoại hình đủ đáng yêu để trở thành món phụ kiện thời trang, đồng thời có kích thước nhỏ gọn và nhiều cách sử dụng. Đây cũng là lý do sản phẩm tiếp tục nhận được sự quan tâm ngay sau khi trình làng.

Nếu chiếc lược cherry đầu tiên chứng minh Jang Won Young có khả năng biến một món đồ bình thường thành sản phẩm hot trend, thì mẫu lược gập mới lại cho thấy thương hiệu đang từng bước xây dựng một hệ sản phẩm có cá tính riêng. Và nếu sức hút này tiếp tục được duy trì, không loại trừ khả năng chiếc lược nhỏ xinh thứ hai sẽ lại trở thành một "con gà đẻ trứng vàng" mới. Đúng là chẳng mấy idol vừa ra kinh doanh riêng đã liên tục được khen tới mức "vuốt mũi không kịp" như Jang Won Young - xinh, có gu, lại còn biết cách biến chính sở thích của mình thành những sản phẩm khiến người khác muốn sở hữu.