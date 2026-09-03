Ở tuổi 53, Ko So Young vẫn khiến công chúng chú ý bởi vóc dáng thon gọn và diện mạo trẻ trung. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục gây bất ngờ khi công khai hành trình giảm cân trên YouTube, với mục tiêu lần đầu tiên sau 16 năm đưa cân nặng trở lại mức 40 kg. Trước đó một tháng, cô từng tuyên bố sẽ thử nhìn thấy con số "4" ở đầu cân nặng một lần nữa. "Nếu giảm thêm khoảng 2 kg, tôi sẽ bước vào mức dưới 50 kg", nữ diễn viên chia sẻ.

Ngày 25/8, Ko So Young quyết định trực tiếp đứng lên bàn cân trước ống kính để kiểm chứng kết quả. Ê-kíp thậm chí còn đề nghị cô tháo micro và nhẫn để con số hiển thị chính xác nhất. Cuối cùng, cân nặng được ghi nhận là 49,2 kg, đồng nghĩa nữ diễn viên đã hoàn thành mục tiêu mà mình đặt ra.

Vợ Jang Dong Gun công khai số cân nặng sau khi giảm cân.

Điều đáng chú ý là Ko So Young không lựa chọn phương pháp giảm cân cấp tốc. Cô bắt đầu điều chỉnh chế độ sinh hoạt từ tháng 3 và mất khoảng 5 tháng để giảm 3-4 kg. Nữ diễn viên cho biết một trong những thay đổi lớn nhất của mình là cắt giảm đáng kể rượu bia. Thậm chí, cô gần như ngừng uống hoàn toàn, đồng thời hạn chế những buổi tụ tập ăn uống và các cuộc hẹn vào buổi tối.

Ko So Young cũng lý giải rằng cô chủ động kéo dài thời gian giảm cân bởi từng trải qua cảm giác kiệt sức khi giảm cân quá nhanh. Thay vì ép cơ thể xuống cân trong thời gian ngắn, nữ diễn viên lựa chọn giảm từ từ để cơ thể có thời gian thích nghi. Sự thay đổi này rõ ràng đến mức ngay cả ê-kíp cũng nhận ra gương mặt cô đã thon gọn hơn so với lần xuất hiện trước đó trên kênh YouTube của Hong Jin Kyung.

Tuy nhiên, 49,2 kg vẫn chưa phải đích đến cuối cùng của Ko So Young. Nữ diễn viên muốn tiếp tục giảm khoảng 2 kg để chạm mốc 47 kg. Đây là con số mang ý nghĩa đặc biệt bởi theo chia sẻ của cô, 47 kg tương đương cân nặng vào thời điểm cô kết hôn.

Thế nhưng, phía sau thành tích giảm cân kéo dài 5 tháng lại có một chi tiết khiến nhiều người bất ngờ. Ngay trước buổi ghi hình cân nặng, Ko So Young thú nhận cô đã nhịn đói từ ngày hôm trước vì quá muốn đạt được mục tiêu. "Thành thật mà nói, tôi đã nhịn ăn từ hôm qua. Tôi rất đói, thậm chí tôi còn không uống nước", nữ diễn viên chia sẻ.

Như vậy, việc nhịn ăn và hạn chế nước chỉ diễn ra ngay trước thời điểm cân, nhằm khiến số cân trên bàn cân tạm thời giảm xuống, chứ không phải nguyên nhân tạo nên quá trình giảm 3-4 kg trong suốt 5 tháng. Dẫu vậy, đây vẫn là chi tiết không nên học theo bởi việc nhịn nước có thể khiến cơ thể mất nước và gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Sau cùng, Ko So Young đã chính thức chạm mốc 40 kg như mong muốn với 49,2 kg. Giờ đây, nữ diễn viên tiếp tục hướng đến mục tiêu 47 kg – cân nặng gắn liền với một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời cô. Hành trình lần này cũng cho thấy thay vì ép cân trong thời gian ngắn, Ko So Young chủ yếu lựa chọn điều chỉnh thói quen sinh hoạt và kiên trì trong nhiều tháng.

Ảnh: Instagram.