Jang Won Young lại tạo trend mới, món đồ bí ẩn khiến mạng xã hội tò mò

Không chỉ là những biểu tượng thời trang hay ngôi sao sở hữu sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhiều nữ celeb đình đám hiện nay còn được xem như "bậc thầy marketing" của giới trẻ. Chỉ cần xuất hiện cùng một món đồ nhỏ, họ cũng đủ khiến cộng đồng mạng lập tức truy tìm thông tin và tạo thành cơn sốt mua sắm toàn cầu.

Một trong những người làm điều này thành công nhất chắc chắn là Hailey Bieber. Bà xã của Justin Bieber không ít lần khiến dân tình phát cuồng vì những món phụ kiện tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại được quảng bá theo cách cực kỳ thông minh. Điển hình nhất phải kể tới chiếc ốp điện thoại đựng son dưỡng của thương hiệu Rhode. Ngay từ khi chưa mở bán chính thức, Hailey Bieber đã liên tục đăng tải hình ảnh sử dụng sản phẩm trong đời thường. Từ selfie trước gương, đi chơi cùng bạn bè cho tới xuất hiện trước paparazzi, chiếc ốp điện thoại này đều xuất hiện với tần suất dày đặc.

Nữ idol đình đám của IVE vốn nổi tiếng là một trong những ngôi sao có khả năng tạo trend mạnh nhất hiện nay. Từ kiểu tóc, makeup, thời trang cho tới phụ kiện nhỏ, gần như món đồ nào được cô sử dụng cũng nhanh chóng viral trên mạng xã hội Hàn Quốc lẫn châu Á. Mới đây, dân tình đặc biệt chú ý khi Jang Won Young liên tục xuất hiện cùng một chiếc giá đỡ điện thoại hình quả cherry màu hồng cực xinh xắn. Item này có thiết kế nhỏ gọn, nữ tính và mang đúng tinh thần "girly" vốn gắn liền với hình ảnh của cô nàng.

Kết quả là dù chưa công bố đầy đủ thông tin, sản phẩm vẫn nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Người hâm mộ liên tục bàn tán, dự đoán công dụng và chờ ngày mở bán. Đây cũng được xem là một trong những chiến lược truyền thông thành công nhất của giới beauty vài năm gần đây. Và giờ đây, nhiều người cho rằng Jang Won Young cũng đang áp dụng công thức tương tự.

Điều khiến cư dân mạng tò mò nằm ở chỗ thiết kế này trông cực kỳ giống chiếc lược chải tóc mà Jang Won Young từng hợp tác ra mắt cùng Medicube trước đó. Vẫn là hình quả cherry cùng chiếc nơ phía trên, nhưng lần này sản phẩm xuất hiện ở phiên bản mini nhỏ nhắn hơn. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng đây có thể không chỉ đơn thuần là một chiếc giá đỡ điện thoại thông thường. Trên các diễn đàn mạng xã hội, hàng loạt giả thuyết đã nhanh chóng xuất hiện.

Có người đoán món đồ này thực chất là hộp đựng son môi mini. Một số khác lại cho rằng bên dưới có thể tích hợp gương soi hoặc phấn má dạng kem để tiện makeup khi ra ngoài. Thậm chí, nhiều fan còn nhận định đây có thể là sản phẩm mới thuộc thương hiệu cá nhân mà Jang Won Young đang xây dựng, sau khi cô liên tục mở rộng hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp và lifestyle.

Dù hiện tại chưa có bất kỳ thông tin xác thực nào được công bố, chiếc giá đỡ cherry này vẫn đang được cư dân mạng săn lùng ráo riết. Điều đáng nói là Jang Won Young cũng liên tục "nhá hàng" món đồ theo cách cực kỳ tự nhiên. Từ những bức ảnh selfie đời thường, video hậu trường cho tới khoảnh khắc ra sân bay, item này đều xuất hiện nổi bật trên tay hoặc phía sau điện thoại của nữ idol.

Cách quảng bá không quá phô trương nhưng xuất hiện liên tục như vậy càng khiến độ tò mò của công chúng tăng cao. Đây cũng chính là chiến thuật từng được Hailey Bieber áp dụng rất thành công trước đó: khiến người xem tự tò mò và chủ động lan truyền sản phẩm thay vì quảng cáo trực diện. Không khó hiểu khi nhiều người gọi Jang Won Young là "bà hoàng tạo trend" thế hệ mới. Ở thời đại mạng xã hội bùng nổ, đôi khi một món phụ kiện nhỏ cũng đủ trở thành hiện tượng nếu được đặt vào đúng hình ảnh và chiến lược truyền thông phù hợp.

Đặc biệt với Jang Won Young, sức ảnh hưởng của cô với giới trẻ Hàn Quốc hiện tại là cực kỳ lớn. Phong cách nữ tính, ngọt ngào cùng hình tượng "công chúa đời thực" giúp mọi món đồ cô sử dụng đều dễ dàng tạo cảm giác đáng yêu và khiến fan muốn mua theo. Dù chiếc giá đỡ cherry kia cuối cùng có thật sự là sản phẩm đa năng hay không, thì chỉ riêng việc khiến cộng đồng mạng bàn tán rần rần suốt nhiều ngày qua cũng đã đủ cho thấy khả năng tạo sức hút đáng nể của nữ idol sinh năm 2004.