Son Ye Jin và Jang Won Young cùng mặc một thiết kế: Người được khen khí chất, người gây sốt vì thần thái

Trong làng thời trang, chuyện các ngôi sao cùng diện một thiết kế không phải điều hiếm gặp. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện của những màn "đụng hàng" đều khiến công chúng thích thú bởi đây là cơ hội để so sánh phong cách, thần thái và khả năng biến hóa của từng người đẹp. Mới đây, Son Ye Jin và Jang Won Young trở thành tâm điểm chú ý khi cùng lựa chọn một thiết kế đầm đen của nhà mốt Annakiki để xuất hiện trên trang bìa các tạp chí danh tiếng. Dù cách nhau tới 22 tuổi, cả hai đều mang đến những dấu ấn riêng, khiến màn đọ sắc này trở nên đặc biệt hấp dẫn.

Chẳng hẹn mà gặp, Son Ye Jin và Jang Won Young đều lựa chọn mẫu đầm đen thuộc bộ sưu tập của Annakiki khi thực hiện các bộ ảnh thời trang nhằm quảng bá cho những dòng trang sức cao cấp. Thiết kế sở hữu phom dáng quây ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong thanh mảnh của người mặc. Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở phần chi tiết dựng phồng phía sau lưng, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và mang đậm tinh thần thời trang cao cấp.

Người diện thiết kế này đầu tiên là Jang Won Young. Thành viên nhóm IVE lựa chọn chiếc váy khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Cosmopolitan Korea trong chiến dịch quảng bá trang sức của BVLGari. Ở tuổi đôi mươi, nữ thần tượng mang đến hình ảnh hiện đại, sắc sảo và đầy cuốn hút. Jang Won Young để mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên, kết hợp lối trang điểm tông nude thời thượng. Cách lựa chọn layout làm đẹp tối giản giúp tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt.

Bộ trang sức vàng của BVLGari trở thành điểm nhấn nổi bật trên nền váy đen huyền bí, góp phần tạo nên hình ảnh sang trọng nhưng không kém phần quyền lực. Thần thái lạnh lùng cùng ánh mắt sắc sảo của nữ thần tượng sinh năm 2004 giúp bộ ảnh mang đậm tinh thần high fashion. Bên cạnh đó, vóc dáng mảnh mai cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật của Jang Won Young cũng giúp thiết kế ôm sát phát huy tối đa hiệu quả. Chiếc đầm như được "đo ni đóng giày" cho hình thể của nữ thần tượng, tạo nên tổng thể hiện đại, trẻ trung và thời thượng.

Trong khi đó, Son Ye Jin lại mang đến một cảm nhận hoàn toàn khác khi diện cùng thiết kế. Nữ diễn viên xuất hiện trên bìa Harper's Bazaar để quảng bá bộ sưu tập trang sức ngọc trai của Tasaki. Nếu Jang Won Young đại diện cho vẻ đẹp sắc lạnh của thế hệ thần tượng mới, thì Son Ye Jin lại chinh phục người đối diện bằng sự đằm thắm, thanh lịch và khí chất của một ngôi sao hạng A. Bà xã Hyun Bin lựa chọn kiểu tóc ngang vai uốn nhẹ, kết hợp lối trang điểm tự nhiên với tông màu nhã nhặn. Không cần những chi tiết cầu kỳ, Son Ye Jin vẫn tỏa sáng nhờ vẻ đẹp nền nã đặc trưng đã làm nên thương hiệu của cô suốt nhiều năm qua.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở cách kết hợp trang sức. Thay vì những món phụ kiện ánh vàng nổi bật, Son Ye Jin lựa chọn bộ trang sức ngọc trai trắng của Tasaki. Trên nền váy đen tuyền, những viên ngọc trai trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, tạo nên sự tương phản tinh tế và sang trọng. Bộ trang sức giúp tổng thể hình ảnh mang hơi hướng cổ điển, thanh lịch nhưng vẫn vô cùng đẳng cấp.

Dù cùng mặc một thiết kế, hai mỹ nhân Hàn Quốc lại mang đến hai sắc thái hoàn toàn khác nhau. Jang Won Young thể hiện tinh thần thời trang đương đại với vẻ đẹp trẻ trung, cá tính và thời thượng. Trong khi đó, Son Ye Jin lại chứng minh sức hút của sự trưởng thành, thanh lịch và sang trọng vượt thời gian.

Khoảng cách 22 tuổi dường như không tạo nên sự chênh lệch mà ngược lại càng làm nổi bật nét đẹp riêng của mỗi người. Nếu Jang Won Young gây ấn tượng bằng nguồn năng lượng tươi mới của thế hệ ngôi sao trẻ, thì Son Ye Jin lại khẳng định đẳng cấp nhan sắc và khí chất của một biểu tượng sắc đẹp xứ Hàn.

Khó có thể khẳng định ai là người mặc đẹp hơn trong màn "đụng hàng" này. Bởi cùng một chiếc váy, Jang Won Young và Son Ye Jin đã kể hai câu chuyện thời trang hoàn toàn khác biệt. Một bên là sự sắc sảo, hiện đại của tuổi trẻ; bên còn lại là vẻ đẹp tinh tế, sang trọng được bồi đắp theo thời gian. Chính sự khác biệt ấy đã khiến màn so tài phong cách của hai mỹ nhân trở thành chủ đề được đông đảo người hâm mộ quan tâm.