Lần hiếm hoi stylist phải cắt váy sửa đồ cho Jang Won Young

Nhắc đến những nữ thần thế hệ mới của K-pop, Jang Won Young luôn là cái tên được gọi đầu tiên. Không chỉ sở hữu gương mặt ngọt ngào như búp bê, thành viên IVE còn nổi tiếng với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, chiều cao ấn tượng cùng khả năng "cân" mọi loại trang phục. Chính vì vậy, cư dân mạng thường đùa rằng các thương hiệu thời trang không cần chỉnh sửa thiết kế cho Won Young, mà đôi khi chính trang phục phải cảm ơn cô vì đã giúp chúng trở nên đẹp hơn.

Mới đây, nữ idol tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện của một thương hiệu mỹ phẩm. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được đăng tải, Jang Won Young đã nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông nhờ diện mạo rạng rỡ cùng bộ trang phục được đánh giá là một trong những tạo hình đẹp nhất của cô trong thời gian gần đây.

Để làm nổi bật hình ảnh trong vai trò đại sứ thương hiệu, stylist đã lựa chọn cho nữ idol một thiết kế màu trắng tinh khôi, đồng điệu với sản phẩm mà cô quảng bá. Bộ đầm mang dáng cổ yếm thanh lịch, kết hợp chi tiết hoa 3D đính nổi đầy nữ tính. Những bông hoa trắng được sắp xếp khéo léo trên thân váy tạo cảm giác mềm mại, sang trọng nhưng không quá cầu kỳ.

Thiết kế còn có đường xẻ cao vừa phải ở phần chân váy, giúp khoe khéo đôi chân dài nổi tiếng của Jang Won Young. Đi cùng bộ đầm là đôi giày cao gót màu nude tối giản. Đây là công thức phối đồ quen thuộc của giới stylist bởi gam màu nude có khả năng tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân một cách tự nhiên, giúp tổng thể vóc dáng trông cao ráo và thanh thoát hơn. Không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ, chỉ riêng vóc dáng nổi bật cùng thần thái chuyên nghiệp cũng đủ giúp nữ idol biến bộ váy trắng trở thành tâm điểm của sự kiện. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người thích thú nhất lại không nằm ở nhan sắc hay thần thái của Jang Won Young, mà đến từ câu chuyện phía sau bộ trang phục.

Được biết, chiếc váy mà cô diện là thiết kế của thương hiệu Elliatt. Nếu nhìn vào hình ảnh gốc từ hãng, mẫu đầm này vốn có chiều dài qua bắp chân, mang đậm tinh thần nữ tính và trưởng thành. Trên người người mẫu của thương hiệu, thiết kế tạo cảm giác gợi cảm, thanh lịch và có phần chững chạc. Thế nhưng khi xuất hiện trên Jang Won Young, nhiều người nhanh chóng nhận ra chiều dài váy đã được thay đổi đáng kể. Stylist đã quyết định cắt ngắn phần chân váy so với bản gốc, biến thiết kế midi thành một phiên bản trẻ trung và năng động hơn.

Sự điều chỉnh tưởng chừng nhỏ này lại tạo ra hiệu quả thị giác rất lớn. Nhờ chiều dài được rút ngắn hợp lý, đôi chân vốn đã dài của nữ idol càng trở nên nổi bật. Đồng thời, tổng thể tạo hình cũng phù hợp hơn với hình ảnh tươi trẻ, ngọt ngào mà cô đang xây dựng.

Đối với các ngôi sao quốc tế, việc chỉnh sửa trang phục trước khi mặc là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên với Jang Won Young, điều này lại khá hiếm gặp. Sở hữu chiều cao khoảng 1,73m cùng tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo, nữ idol luôn được xem là hình mẫu lý tưởng của các thương hiệu thời trang. Đôi chân dài, vòng eo nhỏ cùng phần vai cân đối giúp cô dễ dàng mặc đẹp từ váy dạ hội, đồ công sở cho tới trang phục đời thường. Không ít lần cư dân mạng phải trầm trồ khi phát hiện những bộ đồ từng bị chê khó mặc lại trở nên đẹp hơn hẳn khi xuất hiện trên người Jang Won Young. Chính vì thế, việc stylist quyết định can thiệp vào thiết kế lần này khiến nhiều người cảm thấy khá bất ngờ.

Dẫu vậy, đây cũng là minh chứng cho sự chuyên nghiệp trong quá trình xây dựng hình ảnh. Thay vì giữ nguyên thiết kế gốc, đội ngũ stylist đã tính toán kỹ lưỡng để bộ trang phục phù hợp nhất với vóc dáng, thần thái cũng như tính chất của sự kiện. Một thay đổi nhỏ nhưng đủ giúp tạo hình trở nên hoàn hảo hơn.

Câu chuyện của Jang Won Young cũng cho thấy một nguyên tắc quan trọng trong thời trang: không phải lúc nào trang phục nguyên bản cũng là lựa chọn tốt nhất. Nhiều khi chỉ cần thay đổi chiều dài váy, điều chỉnh phần eo hay biến tấu một vài chi tiết nhỏ, bộ đồ có thể trở nên phù hợp hơn rất nhiều với người mặc. Thời trang không đơn thuần là khoác lên người một thiết kế đắt tiền, mà còn là nghệ thuật cá nhân hóa để tôn lên ưu điểm của mỗi người.

Với Jang Won Young, lần chỉnh sửa hiếm hoi này không làm mất đi giá trị của thiết kế gốc. Ngược lại, nó giúp bộ váy phát huy tối đa vẻ đẹp khi xuất hiện trên một trong những biểu tượng thời trang nổi bật nhất K-pop hiện nay. Và có lẽ sau màn xuất hiện này, nhiều người lại càng phải công nhận rằng: sở hữu vóc dáng đẹp là một chuyện, nhưng biết cách lựa chọn và điều chỉnh trang phục để phù hợp với bản thân mới là bí quyết tạo nên một biểu tượng thời trang thực thụ.