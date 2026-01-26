IQ của em bé có thật sự do gen của mẹ quyết định? Làm thế nào để giúp bé thông minh hơn?

Không có bậc cha mẹ nào lại không mong con mình thông minh, lanh lợi, đầu óc nhanh nhạy. Tuy nhiên, để nuôi dạy một đứa trẻ thực sự thông minh, cần hội tụ đủ “thiên thời – địa lợi – nhân hòa”. Vậy gen thông minh của trẻ được di truyền từ bố hay mẹ? Và cha mẹ cần làm gì để giúp con phát triển trí tuệ tốt hơn?

Hôm nay, chúng ta cùng tìm câu trả lời.

Nhiều cặp vợ chồng ngay từ khi chuẩn bị mang thai đã vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp, tin rằng con mình sinh ra sẽ là đứa trẻ đáng yêu nhất trần đời. Từ lúc thụ thai, mang thai cho đến khi sinh con khỏe mạnh, gia đình tràn ngập niềm vui. Nhưng sau đó, cha mẹ lại bắt đầu lo lắng cho sự phát triển trí tuệ, sức khỏe và tương lai của con. Không ít người thắc mắc: trí thông minh và ngoại hình của trẻ rốt cuộc chịu ảnh hưởng nhiều từ gen của bố hay mẹ?

Theo các nghiên cứu liên quan, gen của bố mẹ và trí thông minh hay ngoại hình của trẻ không có mối quan hệ tuyệt đối. Có trẻ giống mẹ, có trẻ giống bố, thậm chí có trường hợp trẻ không giống rõ rệt cả hai. Vì vậy, rất khó khẳng định gen của ai sẽ quyết định ngoại hình hay trí tuệ của trẻ.

Bên cạnh yếu tố bẩm sinh, trí thông minh của trẻ còn chịu ảnh hưởng lớn từ môi trường sống, điều kiện nuôi dưỡng, các yếu tố xã hội và thói quen sinh hoạt sau này. Do đó, không cần quá lo lắng hay áp lực về việc con thông minh là nhờ bố hay mẹ.

Làm thế nào để giúp bé thông minh hơn?

1. Đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ

Muốn trẻ thông minh, trước hết phải cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển. Ngoài vitamin, khoáng chất, protein và vi chất thông thường, cha mẹ nên bổ sung các thực phẩm tốt cho não bộ, giúp nuôi dưỡng tế bào thần kinh như: cá biển sâu, trứng, sữa và các loại hạt. Nếu trẻ thiếu dinh dưỡng từ nhỏ, không chỉ sức đề kháng kém, dễ ốm mà sự phát triển trí tuệ cũng bị ảnh hưởng.

2. Tăng cường khả năng vận động và sử dụng tay

Để kích thích trí não, trẻ cần được rèn luyện khả năng vận động và thao tác bằng tay. Cha mẹ nên cho trẻ nghe nhạc, tham gia hoạt động ngoài trời, vẽ tranh, chơi trò chơi tư duy hoặc xếp hình, ghép tranh. Nếu trẻ chỉ ở trong nhà, ít giao tiếp, xem TV hay dùng điện thoại quá nhiều, trí não sẽ khó được kích thích và phát triển.

3. Đảm bảo giấc ngủ đầy đủ mỗi ngày

Giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển trí não. Trẻ nhỏ cần ngủ đủ nhiều giờ mỗi ngày, đặc biệt trong giai đoạn phát triển. Không nên để trẻ thức khuya theo người lớn. Thiếu ngủ kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tăng trưởng thể chất mà còn khiến não bộ mệt mỏi, làm giảm khả năng tư duy và ghi nhớ.

Vì vậy, cha mẹ cần xây dựng nếp sinh hoạt khoa học, đảm bảo trẻ ngủ đủ giấc và ngủ chất lượng để trí não phát triển tối ưu.