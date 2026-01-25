Vừa đón sinh nhật tuổi lên 2, bé Rosa đã diện ngay áo dài Tết cùng ba Kim: Khoảnh khắc 2 ba con đáng yêu vô cùng

Những ngày đầu năm 2026, hình ảnh hai ba con Lâm Thành Kim và bé Rosa diện áo dài truyền thống đã nhanh chóng "đốn tim" cộng đồng mạng bởi sự ấm áp, ngọt ngào và đầy ý nghĩa.

Trong bộ áo dài Tết, bé Rosa gây chú ý với thiết kế áo dài màu hồng pastel cực xinh, tôn lên làn da trắng trẻo và nét đáng yêu đúng chuẩn "em bé showbiz". Đặc biệt, mái tóc được búi gọn hai bên tinh nghịch khiến cô bé trông vừa nhí nhảnh vừa ngọt ngào, đúng với độ tuổi lên 2 tràn đầy năng lượng. Đứng cạnh con gái, ba Lâm Thành Kim cũng lựa chọn áo dài truyền thống với tông màu nhã nhặn, tạo nên hình ảnh hai ba con vô cùng hài hòa và ấm áp.

Trước đó, CEO Lâm Thành Kim từng chia sẻ về những khoảnh khắc đặc biệt mà anh luôn mong muốn được thực hiện cùng con gái. Anh bộc bạch: "Từ khi có con gái, có điều nhất định mong được làm cùng con. Thứ nhất là cùng nhau trang trí cây thông Noel mỗi mùa Giáng Sinh. Thứ hai là cùng nhau diện áo dài ngày Tết".

Và đúng như lời hứa ấy, trong những ngày đầu tiên của năm mới 2026, hai ba con đã cùng nhau hoàn thành "điều mong ước thứ hai" - khoác lên mình áo dài truyền thống, lưu giữ những khoảnh khắc Tết đầu đời thật trọn vẹn của bé Rosa.

Cách đây không lâu, bé Rosa cũng vừa đón sinh nhật tròn 2 tuổi trong không gian ấm cúng nhưng không kém phần hoành tráng. Đúng chuẩn "em bé vàng của showbiz", khách mời tham dự sinh nhật bé toàn là những gương mặt đình đám của Vbiz như gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý, Thúy Ngân, Bảo Anh, Trương Quỳnh Anh… Sự xuất hiện của dàn sao khiến bữa tiệc càng thêm rộn ràng và chứng minh sức hút đặc biệt của cô công chúa nhỏ dù mới chỉ lên 2.

Đáng yêu hơn cả là khoảnh khắc bé Rosa tự tin biểu diễn một bài hát trước đông đảo khách mời. Dù còn rất nhỏ nhưng cô bé không hề e dè trước ống kính máy quay, ngược lại còn thể hiện sự dạn dĩ, hồn nhiên khiến ai nấy đều "tan chảy". Khoảnh khắc ấy nhanh chóng trở thành điểm nhấn, cho thấy Rosa thừa hưởng trọn vẹn sự tự tin và thần thái từ ba.

Không chỉ ghi điểm với hình ảnh người bố thành đạt, Lâm Thành Kim còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi là một ông bố đơn thân "nghiện con" đúng nghĩa. Anh không ngại tự tay làm bánh sinh nhật mừng tuổi mới cho con gái, tỉ mỉ trang trí không gian trong nhà để tạo bất ngờ cho bé Rosa. Từng chi tiết nhỏ đều cho thấy sự chăm chút và tình yêu thương trọn vẹn mà anh dành cho cô công chúa nhỏ.

Ba Kim chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của bé Rosa

Từ sinh nhật tuổi lên 2 cho đến khoảnh khắc diện áo dài ngày Tết, bé Rosa không chỉ được bao bọc trong tình yêu của gia đình mà còn lớn lên trong sự quan tâm, yêu mến của đông đảo khán giả. Những hình ảnh giản dị nhưng đầy cảm xúc của hai ba con Lâm Thành Kim - bé Rosa chính là minh chứng đẹp cho hạnh phúc đến từ những điều rất đỗi đời thường