3 con giáp nhí này, bên trong rất mong manh nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ

Khi quan sát con trẻ qua lăng kính 12 con giáp, nhiều bố mẹ sẽ nhận ra một điều quen thuộc: có những em bé nhìn bên ngoài rất cứng cỏi, ngoan ngoãn, thậm chí “chịu đựng giỏi”, nhưng sâu bên trong lại vô cùng nhạy cảm và dễ tổn thương. Trong số đó, ba cung hoàng đạo nhí thường mang đặc điểm “trong mềm ngoài cứng” rõ rệt nhất là bé tuổi Tý, tuổi Sửu và tuổi Dậu.

1. Bé tuổi Tý

Thường là những em nhỏ rất tinh tế và nhạy cảm. Con để ý từng thay đổi nhỏ trong cảm xúc của bố mẹ, rất dễ bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh. Dù còn nhỏ, nhưng bé tuổi Tý đã sớm học cách “giấu cảm xúc”. Khi buồn hay tủi thân, con không phải lúc nào cũng khóc hay nói ra, mà có xu hướng im lặng, tự chịu đựng để không làm người lớn lo lắng.

Nhiều bố mẹ nhầm tưởng con mạnh mẽ, tự lập sớm, nhưng thực ra bé tuổi Tý chỉ đang cố tỏ ra ổn để bảo vệ chính mình. Với con, việc tỏ ra cứng cỏi là cách an toàn nhất để không bị tổn thương thêm.

2. Bé tuổi Sửu

Lại mang dáng vẻ chững chạc, điềm đạm hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa. Con sống rất có trách nhiệm, được giao việc gì cũng cố gắng làm cho bằng được. Khi gặp khó khăn, bé tuổi Sửu hiếm khi than vãn, càng ít khi khóc lóc.

Bên trong, con cũng có những lúc mệt mỏi, áp lực, thậm chí rất cần được vỗ về. Nhưng bé tin rằng “cố gắng thêm chút nữa là sẽ ổn”, nên chọn cách im lặng chịu đựng. Sự bền bỉ này giúp con mạnh mẽ dần lên, nhưng nếu bố mẹ không tinh ý, con rất dễ quen với việc kìm nén cảm xúc, không dám yếu đuối ngay cả khi cần được giúp đỡ.

3. Bé tuổi Dậu

Là những em nhỏ thông minh, nhanh nhạy và rất tinh ý. Con quan sát người khác rất giỏi, hiểu ai đang vui, ai đang không hài lòng. Chính vì hiểu nhiều nên bé tuổi Dậu cũng dễ bị tổn thương hơn.

Khi bị chê trách, so sánh hay nghi ngờ, con thường không phản ứng yếu đuối ra bên ngoài mà chọn cách “tỏ ra ổn”, tỏ ra cứng rắn để không ai nhìn thấy sự mong manh bên trong. Thực chất, bé tuổi Dậu rất cần được công nhận, được lắng nghe và được yêu thương đúng cách.

Kết

Điểm chung của ba con giáp nhí này là: các con không yếu đuối, chỉ là quá sớm học cách mạnh mẽ. Con chọn giả vờ cứng cỏi không phải vì không cần yêu thương, mà vì chưa biết cách bộc lộ cảm xúc một cách an toàn.

Với những em bé như vậy, điều con cần nhất không phải là lời dạy “con phải mạnh lên”, mà là cảm giác: con được phép yếu đuối trước bố mẹ . Khi được lắng nghe, được ôm ấp, được thừa nhận cảm xúc, con sẽ học được rằng mạnh mẽ thật sự không phải là chịu đựng, mà là dám đối diện với cảm xúc của chính mình.

Hiểu con, đồng hành cùng con, chính là món quà lớn nhất bố mẹ có thể dành cho những em bé “bên ngoài mạnh mẽ, bên trong mong manh” này.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm