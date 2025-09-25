iPhone 17 vừa ra mắt, spotlight đã vội thuộc về loạt ốp và phụ kiện quá chất đi

Lướt nhanh MXH mấy ngày nay, dễ thấy dân tình khoe unbox điện thoại mới đã nhiều, nhưng khoe hình OOTD cùng những chiếc iPhone 17 được thêm ốp, dây đeo, charm còn nhiều hơn. Từ ốp trong suốt viền kim loại, case họa tiết đa dạng cho đến các dòng ốp da sang chảnh... tất cả đều khiến dân tình mê mẩn. Chưa kể, đã có ốp thì không thể thiếu dây đeo và charm trang trí. Chiếc iPhone 17 lúc này trở thành phụ kiện điểm nhấn hot còn hơn cả túi hay trang sức hàng hiệu.

Nói thật, chỉ cần "thay áo" một cái là chiếc iPhone 17 lên hẳn một tầm, nhìn vừa sành điệu, vừa mang cá tính riêng.

Trước tiên phải kể tới chính bộ phụ kiện của Apple dành cho iPhone 17. Hãng năm nay vẫn bán đủ BST case MagSafe quen thuộc: Silicone Case mềm mịn, Clear Case trong suốt để khoe màu máy, và dòng TechWoven/Tech Woven (vải dệt cao cấp) cho ai muốn texture khác hẳn. Ở Việt Nam, Apple Store / đại lý chính hãng đã niêm yết mức giá quy đổi tương ứng: ví dụ Ốp lưng Trong Suốt MagSafe cho iPhone 17 Pro/Promax có giá khoảng 1,4 triệu đồng .



Các dòng case của iPhone 17 năm nay.

Năm nay, Apple còn tung ra thêm dây đeo iPhone chính hãng đồng bộ với dòng case MagSafe. Thiết kế đơn giản nhưng cực tiện lợi: dây bản mảnh, nhiều tông màu trendy và nổi bật (cam neon, xanh navy, đen, beige…), có thể điều chỉnh độ dài. Khi kết hợp cùng case, chiếc iPhone lập tức biến hình thành chiếc crossbody bag nhỏ gọn, vừa rảnh rang tay khi dạo phố, vừa tăng độ cá tính cho outfit. Không chỉ là phụ kiện công nghệ, dây đeo iPhone là minh chứng cho việc Apple đang ngày càng "thời trang hoá" sản phẩm của mình.

Một trong những màu của dây đeo iPhone được yêu thích nhất hiện tại chính là màu cam nổi bật. Món phụ kiện này hiện đang phủ sóng khắp MXH và được giới trẻ mix&match với nhiều loại case cũng như outfit.

Bên cạnh đó, nhiều thương hiệu phụ kiện cũng nhanh chóng nhập cuộc, tung ra đủ kiểu case iPhone với giá dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu. Từ dòng cơ bản đến cao cấp, tất cả đều đáp ứng nhu cầu vừa bảo vệ cho máy, vừa làm đẹp cho người dùng.

Nhiều thương hiệu như CASETiFY, RIMOWA, rhode cũng nhanh chóng gia nhập cuộc chơi case iPhone với đầy đủ mẫu mã, giá cả đa dạng.