Hè này mặc gì để trông “có tiền” mà không cần cố?

Có một sự thay đổi rất rõ trong cách phụ nữ mặc đẹp mùa hè này: họ không còn cố gắng “gây ấn tượng” ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thay vào đó, họ chọn cách khiến người khác phải nhìn lần hai. Và đó chính là bản chất của phong cách “trông có tiền” – không ồn ào, nhưng luôn khiến người đối diện cảm nhận được sự chỉn chu và tinh tế.

Điểm chung dễ nhận thấy nhất là sự lên ngôi của những thiết kế tối giản. Váy lụa dáng suông, chân váy midi mềm rủ, áo ôm sát cơ thể… tất cả đều không có chi tiết thừa. Nhưng chính sự “ít” đó lại khiến tổng thể trở nên đắt giá hơn. Một chiếc váy đen đơn giản, nếu có phom dáng chuẩn và chất liệu đủ đẹp, hoàn toàn có thể thay thế cho những set đồ phức tạp.

Chất liệu là yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Lụa, satin, cotton dày dặn hay len mỏng cao cấp chính là những thứ tạo nên cảm giác “giàu” rất tinh tế. Khi vải đủ mềm, đủ đứng form, outfit tự khắc trông gọn gàng và có chiều sâu hơn, ngay cả khi bạn không dùng bất kỳ phụ kiện nổi bật nào.

Bên cạnh đó, bảng màu cũng đóng vai trò quyết định. Mùa hè 2026 chứng kiến sự thống trị của những gam màu trung tính: đen, trắng, be, kem, xám nhạt, đôi khi điểm xuyết hồng phấn hoặc xanh pastel. Đây là những màu sắc không bao giờ lỗi thời, dễ phối và quan trọng nhất là luôn mang lại cảm giác thanh lịch. Một set đồ không cần quá nhiều màu, chỉ cần đúng tông, đã đủ để nâng tầm phong cách.

Một nguyên tắc phối đồ đang được áp dụng rất nhiều là “trên ôm – dưới bay”. Áo ôm sát giúp định hình cơ thể, trong khi chân váy mềm hoặc quần ống rộng tạo sự cân bằng và chuyển động. Sự kết hợp này không chỉ giúp vóc dáng trông gọn gàng hơn mà còn mang lại cảm giác thoải mái, đúng tinh thần của mùa hè.

Phụ kiện trong kiểu ăn mặc này cũng rất khác. Không còn là những món đồ to bản hay quá nổi bật, thay vào đó là túi nhỏ form cứng, giày bệt hoặc giày gót thấp, trang sức mảnh như dây chuyền nhỏ hay khuyên tai ngọc trai. Mỗi món đều rất “nhẹ”, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên một tổng thể có gu.

Một điểm thú vị khác là cách layer. Dù là mùa hè, nhiều cô gái vẫn khoác nhẹ một chiếc áo sơ mi, denim mỏng hay blazer dáng ngắn. Không phải để giữ ấm, mà để tạo thêm lớp lang cho outfit. Chỉ cần một lớp khoác hờ, tổng thể lập tức trở nên chỉn chu hơn, giống như bạn đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị – dù thực tế thì không.

Cuối cùng, điều làm nên vẻ “có tiền” không nằm ở giá trị món đồ, mà ở cách người mặc hiểu rõ bản thân. Họ biết mình hợp gì, cần gì, và không chạy theo xu hướng một cách vội vàng. Khi bạn mặc đúng thứ phù hợp với mình, mọi thứ tự nhiên sẽ trở nên hài hòa – và đó chính là cảm giác sang trọng thật sự.

Mùa hè này, có lẽ câu hỏi không còn là “mặc gì cho đẹp”, mà là “mặc thế nào để không cần cố mà vẫn đẹp”. Và câu trả lời, đôi khi, chỉ nằm ở việc đơn giản đi một chút.

