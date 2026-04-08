Hailey Bieber chứng minh "thuận vợ thuận chồng" khi hợp tác với chồng yêu

Không chỉ là một trong những cặp đôi đình đám của làng giải trí, Justin Bieber và Hailey Bieber còn khiến người hâm mộ thích thú bởi những màn "song kiếm hợp bích" đầy ngọt ngào trong công việc. Mới đây, nam ca sĩ đã khiến dân tình "tan chảy" khi cùng thương hiệu mỹ phẩm Rhode của vợ cho ra mắt một bộ sưu tập mới, đánh dấu sự kết hợp vừa lãng mạn vừa đầy tính thương mại.

Lấy cảm hứng từ phong cách cá nhân của Justin Bieber và tinh thần tối giản đặc trưng của Rhode, bộ sưu tập lần này mang đến những sản phẩm quen thuộc nhưng được "khoác áo mới" đầy thú vị. Tông màu chủ đạo là vàng nâu ấm áp - gợi nhớ ngay đến thương hiệu thời trang Drew House do chính nam ca sĩ sáng lập. Sự giao thoa giữa hai thương hiệu không chỉ tạo nên dấu ấn thị giác rõ rệt mà còn thể hiện sự đồng điệu trong gu thẩm mỹ của cặp đôi.

Điểm đáng chú ý là các sản phẩm trong bộ sưu tập đều mang tính ứng dụng cao, hướng đến nhu cầu thực tế của các cô gái trẻ. Từ miếng dán mụn, mặt nạ ngủ cho mắt đến son dưỡng môi - tất cả đều là những món đồ nhỏ gọn, tiện lợi nhưng không thể thiếu trong chu trình chăm sóc bản thân hằng ngày. Đây cũng chính là triết lý mà Rhode theo đuổi: tối giản nhưng hiệu quả, tập trung vào những sản phẩm "cốt lõi".

Trong đó, miếng dán mụn là item gây chú ý nhất nhờ thiết kế nhỏ xinh, đa dạng màu sắc và họa tiết. Thay vì kiểu dáng trong suốt quen thuộc, phiên bản lần này mang phong cách trẻ trung, tinh nghịch, biến việc chăm sóc da trở nên thú vị hơn. Không chỉ đơn thuần là sản phẩm skincare, miếng dán mụn còn trở thành một "phụ kiện" làm đẹp, giúp người dùng tự tin hơn ngay cả khi đang xử lý khuyết điểm trên da.

Mặt nạ ngủ cho mắt và son dưỡng môi cũng không nằm ngoài tinh thần đó. Các sản phẩm giữ nguyên phom dáng đặc trưng của Rhode - tối giản, hiện đại - nhưng được làm mới bằng bảng màu ấm áp, mang dấu ấn riêng của Justin. Sự kết hợp này không chỉ giúp sản phẩm trở nên bắt mắt hơn mà còn tạo cảm giác gần gũi, dễ tiếp cận với người dùng trẻ.

Điều khiến bộ sưu tập trở nên "viral" không chỉ nằm ở thiết kế hay công năng, mà còn ở cách cặp đôi quảng bá sản phẩm. Hình ảnh Justin và Hailey cùng nhau dán miếng dán mụn khắp mặt, tương tác đầy tình cảm đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Không cần những chiến dịch quảng cáo cầu kỳ, chính sự tự nhiên và chemistry của họ đã trở thành "chiêu bài" thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ công chúng.

Sự kết hợp giữa một ngôi sao âm nhạc toàn cầu và một thương hiệu làm đẹp đang lên đã tạo nên hiệu ứng cộng hưởng đáng kể. Người hâm mộ không chỉ quan tâm đến sản phẩm mà còn bị cuốn hút bởi câu chuyện phía sau - nơi tình yêu và công việc hòa quyện một cách tự nhiên. Đây cũng là xu hướng đang ngày càng phổ biến trong ngành công nghiệp làm đẹp, khi yếu tố cảm xúc và cá nhân hóa đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu.

Hiện tại, bộ sưu tập vẫn chưa chính thức mở bán, nhưng đã tạo được sức nóng lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự háo hức và mong chờ ngày ra mắt, đặc biệt là những fan của cả Justin Bieber lẫn Hailey Bieber. Với sức ảnh hưởng của cặp đôi, không khó để dự đoán rằng các sản phẩm sẽ nhanh chóng "cháy hàng" ngay khi lên kệ.

Quả thật, câu nói "thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn" chưa bao giờ đúng đến thế. Khi tình yêu trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo, và sự đồng hành trở thành lợi thế cạnh tranh, Justin Bieber và Hailey Bieber đã chứng minh rằng: một mối quan hệ bền vững không chỉ đẹp trong đời sống cá nhân mà còn có thể tạo nên những dấu ấn đáng nhớ trong công việc.