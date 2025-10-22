Hy hữu: Em bé chào đời trong 'bọc điều' tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc

Vào đêm 18.09.2025, sản phụ N.T.T. (33 tuổi, thai lần 2, 39 tuần) nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn và được chỉ định mổ lấy thai. Đúng 08 giờ 25 phút sáng hôm sau, BSCKII. Trần Đức Tuấn – Phó khoa Sản - Phụ khoa và ê-kíp phẫu thuật bất ngờ đón chào bé gái ra đời với túi ối vẫn còn nguyên vẹn bao bọc xung quanh.

Khoảnh khắc ấy khiến cả gia đình và ê-kíp y bác sĩ xúc động và vỡ òa trong niềm vui.

Bé gái chào đời còn nguyên trong túi ối tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc

Chia sẻ về ca sinh đặc biệt này, BSCKII. Trần Đức Tuấn - người được đồng nghiệp và các sản phụ biết đến là "mát tay" khi đã từng đỡ sinh nhiều ca bọc điều hiếm gặp - tâm sự:

“Trong hơn 20 năm hành nghề, tôi đã đỡ sinh hàng nghìn em bé, nhưng những khoảnh khắc chứng kiến trẻ chào đời trong bọc ối vẫn luôn khiến tôi xúc động. Đây là hiện tượng tự nhiên rất hiếm gặp - hoàn toàn ngẫu nhiên và không thể dự đoán trước. Khi gặp tình huống này, yếu tố then chốt là phải bóc tách màng ối một cách nhanh chóng và an toàn ngay sau khi bé chào đời, đảm bảo em bé có thể thở được ngay lập tức. Đồng thời, chúng tôi cũng phải theo dõi chặt chẽ tình trạng sản phụ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả mẹ và con.”

BSCKII. Trần Đức Tuấn đã trực tiếp thực hiện thành công ca mổ, cả mẹ và bé đều khỏe mạnh, an toàn.

Sinh con “bọc điều” - Hiện tượng hiếm có trong sản khoa

Trong y khoa, sinh bọc điều (en caul birth) là khi em bé chào đời còn nguyên trong bọc ối, màng ối chưa vỡ. Hiện tượng này thường gặp hơn ở những ca sinh non hoặc sinh mổ, song nhìn chung vô cùng hiếm, ước tính chỉ khoảng 1/80.000 ca sinh trên thế giới.

Dù mang tính kỳ diệu, sinh bọc điều không phải là hiện tượng có thể lựa chọn theo ý muốn. Với sinh thường, hiện tượng này gần như là ngẫu nhiên, bác sĩ không thể chủ động can thiệp, do màng ối bền chắc và quá trình rặn sinh diễn ra nhanh khiến bọc ối không vỡ.

Ở sinh mổ, nếu phát hiện màng ối vẫn còn nguyên vẹn, bác sĩ sẽ xử trí cẩn thận để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Ưu tiên hàng đầu luôn là bóc tách túi ối ngay lập tức để trẻ có thể hô hấp bình thường.

Điểm mấu chốt trong xử trí thành công là thao tác nhanh, chính xác và vô khuẩn: từ lúc lấy thai nhi ra khỏi tử cung đến khi bóc tách túi ối kịp thời để em bé hít thở, tránh nguy cơ ngạt. Chính vì vậy, với các bác sĩ sản khoa, sinh bọc điều vừa là một khoảnh khắc đặc biệt hiếm hoi, vừa là thử thách kỹ thuật đòi hỏi bản lĩnh và kinh nghiệm xử trí dày dạn.

Từ niềm tin dân gian đến góc nhìn khoa học

Em bé “sanh bọc điều” hay còn gọi là “có bọc mạng” được người Người xưa tin rằng trẻ “sanh bọc điều” hay “có bọc mạng”, sinh ra trong túi ối là những đứa trẻ may mắn, cuộc đời thuận lợi, dễ được quý nhân phù trợ.

Dưới góc nhìn y khoa, sinh bọc điều là hiện tượng ngẫu nhiên. Theo một số nghiên cứu, việc còn nguyên vẹn trong túi ối có thể có lợi cho trẻ sinh non: túi ối được cho là đóng vai trò như lớp đệm bảo vệ, giảm thiểu chấn thương cho em bé trong quá trình chào đời.

Một ca sinh bọc điều khác do BSCKII. Trần Đức Tuấn thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc.

Dấu ấn Hạnh Phúc trong hành trình “mẹ tròn con vuông”

Với gần 15 năm kiến tạo hành trình an toàn cho mẹ và bé, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc đã khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực sản – phụ khoa, trở thành ngôi nhà thứ hai tin cậy của hàng nghìn gia đình. Không chỉ nổi bật với chất lượng y tế chuẩn quốc tế, Hạnh Phúc còn được yêu mến bởi trải nghiệm chăm sóc tận tâm, đồng hành cùng mẹ bầu từ những ngày đầu thai kỳ đến khoảnh khắc bé chào đời.

Trong suốt chặng đường ấy, bệnh viện đã ghi dấu qua vô số khoảnh khắc thiêng liêng: từ những ca phức tạp như tam thai, nhau cài răng lược, nuôi sống thành công em bé sinh non từ 26 tuần, cho đến những ca hiếm gặp đặc biệt như sinh bọc điều – tất cả đều phản ánh năng lực chuyên môn vững vàng, trái tim tận tâm và bản lĩnh xử trí của đội ngũ y bác sĩ.

Đồng hành với mọi thai kỳ, Hạnh Phúc luôn đặt sự an toàn của mẹ và bé lên hàng đầu, để mỗi gia đình đều được trọn vẹn niềm hạnh phúc khi đón thiên thần nhỏ chào đời.

