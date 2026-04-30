Huyền My đầu tư kho đồ mặc chơi pickleball 7 tiếng một ngày, cả tuần không trùng outfit

Huyền My là một trong những nàng hậu Việt sở hữu "tủ đồ" hàng hiệu đồ sộ. Không chỉ những bộ cánh lộng lẫy đắt đỏ mà ngay cả khoảnh khắc chơi thể thao, điển hình là bộ môn pickleball, người đẹp cũng đầu tư mạnh tay cho hình ảnh trên sân tập. Á hậu sinh năm 1995 có thể dành tới 7 tiếng mỗi ngày để chơi bộ môn này, kéo theo đó là việc “nâng cấp” toàn bộ tủ đồ theo đúng tinh thần thể thao năng động.

Huyền My đầu tư cả 1 "tủ đồ" để chơi Pickleball. (Ảnh: FBNV)

Không còn là những set đồ golf hay thời trang đời thường sang chảnh trước đây, tủ đồ pickleball của Huyền My xoay quanh các item mang tính ứng dụng cao như áo polo, áo thun co giãn cùng chân váy voan tulle, váy tennis xếp ly, quần short ngắn thể thao... giúp vừa di chuyển linh hoạt vừa tôn lên lợi thế đôi chân thon dài. Điểm đáng chú ý là cô ưu tiên các thiết kế gọn gàng, hạn chế chi tiết rườm rà hay khoảng hở, nhằm đảm bảo sự thoải mái khi vận động liên tục trên sân. Dù vậy, yếu tố thời trang vẫn được giữ vững khi từng outfit đều có sự phối hợp chỉn chu, tôn lên vóc dáng săn chắc và đôi chân dài đặc trưng.

(Ảnh: FBNV)

Một trong những điều khiến tủ đồ của Huyền My gây chú ý chính là độ “chịu chi”. Người đẹp không ngại đầu tư các thiết kế từ những thương hiệu thể thao chuyên biệt, với mức giá lên tới vài triệu đồng cho mỗi món. Không dừng lại ở trang phục, cô còn kết hợp thêm loạt phụ kiện như sneaker, mũ lưỡi trai để hoàn thiện diện mạo, biến sân pickleball thành một “sàn diễn” thu nhỏ. Chính vì vậy, mỗi lần xuất hiện, Huyền My đều mang đến hình ảnh mới mẻ, thậm chí chưa từng lặp lại outfit trong các bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội.

(Ảnh: FBNV)

Sự đầu tư này phần nào phản ánh cách Huyền My tiếp cận thể thao theo hướng lifestyle, nơi việc tập luyện không chỉ dừng ở rèn luyện sức khỏe mà còn gắn liền với hình ảnh cá nhân. Trước đó, cô từng gắn bó với golf – bộ môn cũng đòi hỏi gu ăn mặc riêng – nhưng hiện tại đã chuyển hướng hoàn toàn sang pickleball, đồng thời thanh lý bớt tủ đồ cũ để “nhường chỗ” cho phong cách mới.

Bên cạnh thời trang, việc đầu tư dụng cụ cũng cho thấy mức độ nghiêm túc của nàng hậu với bộ môn này. Huyền My sở hữu nhiều loại vợt chuyên dụng và thường xuyên tham gia các trận giao lưu, được bạn bè nhận xét có kỹ năng khá tốt. Việc duy trì tần suất tập luyện cao cùng phong cách ăn mặc chỉn chu giúp cô xây dựng hình ảnh một “fashion sporty girl” đúng nghĩa.

(Ảnh: FBNV)

Có thể thấy, tủ đồ pickleball của Huyền My không đơn thuần là câu chuyện quần áo, mà còn phản ánh một xu hướng mới: biến thể thao thành một phần của phong cách sống. Khi những bộ môn như pickleball ngày càng phổ biến, việc đầu tư trang phục không chỉ để chơi tốt hơn mà còn để thể hiện cá tính, gu thẩm mỹ và cả hình ảnh cá nhân.