Chanel tung dép lạ đời: Nhìn đã thấy khó hiểu, đố ai dám "vung tiền" ra mua

Trong thế giới thời trang cao cấp, ranh giới giữa sáng tạo và "khó hiểu" đôi khi chỉ cách nhau một sải chân. Và mới đây, Chanel một lần nữa khiến giới mộ điệu phải bàn tán xôn xao khi trình làng loạt thiết kế mới trong show diễn Cruise 2027. Không chỉ gây chú ý bởi bối cảnh đậm chất nghỉ dưỡng, bộ sưu tập lần này còn khiến dân tình "đứng ngồi không yên" với một item lạ lẫm: đôi dép mà "có tiền cũng chưa chắc dám mua".

Không giống sandal hay dép xỏ ngón quen thuộc, thiết kế này gần như đi ngược lại mọi chuẩn mực về một đôi giày. Phần phía trước - nơi thường che chắn và nâng đỡ bàn chân - lại hoàn toàn trống không. Toàn bộ cấu trúc chỉ tập trung vào phần gót, với nửa đế phía sau cùng dây buộc giúp cố định. Điều này đồng nghĩa với việc người mang sẽ để chân tiếp xúc trực tiếp với cát, đất hoặc bất kỳ bề mặt nào phía trước. Một ý tưởng vừa táo bạo, vừa… gây hoang mang.

Dù gây tranh cãi, không thể phủ nhận rằng Chanel đã rất đầu tư cho thiết kế này. Đôi dép được ra mắt với nhiều phiên bản khác nhau: từ da trơn tối giản cho tới bản ánh kim đính kết cầu kỳ, đúng tinh thần xa xỉ mà nhà mốt Pháp theo đuổi. Chính sự tương phản giữa thiết kế "thiếu vải" và kỹ thuật chế tác tinh xảo đã tạo nên sức hút đặc biệt, khiến item này nhanh chóng trở thành tâm điểm sau show diễn.

Ngay khi hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng thời trang lập tức chia thành hai phe rõ rệt. Một bên tỏ ra hào hứng với ý tưởng mới lạ, cho rằng đây là bước tiến sáng tạo, phá vỡ mọi giới hạn cũ. Trong khi đó, không ít người lại thẳng thắn chê bai thiết kế này "kỳ dị", thiếu tính ứng dụng và khó có thể xuất hiện trong đời sống thường ngày. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất chính là: ai sẽ thực sự mang đôi dép này ngoài đời?

Sự nghi hoặc càng tăng lên khi người ta nghĩ đến dàn đại sứ đình đám của Chanel. Liệu họ sẽ "cân" thiết kế này như thế nào khi bước ra khỏi sàn runway? Bởi khác với những item độc lạ khác có thể biến tấu, đôi dép này gần như không có nhiều cách "cứu" về mặt ứng dụng. Chính điều đó lại khiến nó trở thành một phép thử thú vị cho khả năng styling của các fashionista.

Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ khác, thiết kế này không hoàn toàn vô lý. Trong bối cảnh show diễn Cruise - vốn gắn liền với tinh thần nghỉ dưỡng, biển cả và sự tự do - việc để bàn chân tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên lại mang một thông điệp nhất định. Nó gợi lên cảm giác phóng khoáng, gần gũi và phá bỏ những ràng buộc thường thấy trong thời trang. Dù chưa chắc phù hợp để đi phố, nhưng trên sàn diễn, nó lại hoàn toàn "có lý" trong câu chuyện mà bộ sưu tập muốn truyền tải.

Bên cạnh đôi dép gây tranh cãi, show diễn Cruise 2027 của Chanel còn mang tới nhiều điểm nhấn thú vị khác. Những mẫu mũ đội đầu lấy cảm hứng từ thị trấn biển Biarritz - nơi gắn liền với lịch sử nghỉ dưỡng của giới thượng lưu Pháp - đã góp phần hoàn thiện tinh thần bộ sưu tập. Thiết kế gợi nhớ tới phong cách đồ bơi thập niên 1920, với sự pha trộn giữa nét cổ điển và hiện đại, tạo nên tổng thể vừa hoài niệm vừa mới mẻ.

Chính sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử, bối cảnh và sáng tạo đã giúp show diễn lần này của Chanel trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Dù yêu hay ghét, không ai có thể phủ nhận rằng thương hiệu đã thành công trong việc thu hút sự chú ý - điều mà bất kỳ nhà mốt nào cũng mong muốn trong thời đại truyền thông bùng nổ.

Cuối cùng, thời trang vốn dĩ không chỉ để mặc, mà còn để thử nghiệm và thách thức giới hạn. Đôi dép "nửa vời" này có thể không dành cho số đông, nhưng lại là minh chứng rõ ràng cho tinh thần dám nghĩ dám làm của Chanel. Và biết đâu, từ một thiết kế gây tranh cãi hôm nay, lại mở ra một xu hướng mới trong tương lai.