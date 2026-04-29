4 serum bảo vệ tóc khỏi tia UV, trong đó có 2 lựa chọn "made in Vietnam" giá bình dân rất đáng sắm

Không chỉ làn da, mái tóc cũng chịu tác động mạnh mẽ từ nắng hè. Tia UV, nhiệt độ cao và khói bụi khiến tóc nhanh khô xơ, phai màu, chẻ ngọn và mất đi độ bóng tự nhiên. Nếu chỉ chăm chăm dùng dầu gội hay dầu xả, bạn sẽ khó "cứu" tóc khỏi những tổn thương này. Đây là lúc serum dưỡng tóc phát huy vai trò quan trọng: vừa tạo lớp màng bảo vệ trước tia UV, vừa cung cấp dưỡng chất giúp tóc mềm mượt, khỏe hơn mỗi ngày. Dưới đây là 4 loại serum đáng chú ý, từ các thương hiệu quốc tế đến "made in Vietnam" chất lượng tốt, giá hợp lý.

1. Dove Ferulic+ UV Repair & Glow Serum - Bảo vệ tóc trước nắng, tăng độ bóng khỏe

Dove mang đến dòng serum với điểm nhấn là Ferulic Acid - thành phần nổi tiếng với khả năng chống oxy hóa. Sản phẩm giúp tạo lớp "lá chắn" bảo vệ tóc trước tác hại của tia UV, đồng thời hỗ trợ phục hồi tóc xỉn màu, thiếu sức sống. Kết cấu serum nhẹ, không gây bết dính, phù hợp với những ai thường xuyên di chuyển ngoài trời hoặc làm việc trong môi trường nắng nóng. Sau một thời gian sử dụng, tóc có xu hướng bóng hơn, mềm hơn và ít gãy rụng do khô xơ.

2. Sunsilk Super Serum Luminous UV Glycol-Vita C + Complex - Dưỡng sáng tóc, giảm xơ rối

Sunsilk vốn quen thuộc với người dùng Việt và dòng serum này là lựa chọn dễ tiếp cận cho nhu cầu chăm tóc mùa hè. Công thức kết hợp Glycol và Vitamin C Complex giúp tóc không chỉ được bảo vệ khỏi ánh nắng mà còn cải thiện độ sáng, giảm tình trạng xỉn màu. Serum thấm nhanh, giúp tóc suôn mượt tức thì, hạn chế rối khi di chuyển ngoài trời. Đây là lựa chọn phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc dân văn phòng muốn chăm tóc đơn giản nhưng hiệu quả.

3. Cỏ Mềm Serum dưỡng tóc trái bơ - "Made in Vietnam" nuôi dưỡng tóc khô xơ

Nếu bạn yêu thích các sản phẩm thiên nhiên, serum dưỡng tóc từ Cỏ Mềm là một gợi ý đáng cân nhắc. Thành phần chính từ dầu bơ giúp cấp ẩm sâu, phục hồi tóc khô xơ do nắng và nhiệt. Điểm cộng là bảng thành phần lành tính, phù hợp với cả da đầu nhạy cảm. Khi sử dụng đều đặn, tóc sẽ mềm hơn, giảm khô rít và dễ vào nếp hơn. Đây là lựa chọn "quốc dân" cho những ai muốn chăm tóc hiệu quả mà vẫn ưu tiên yếu tố an toàn.

4. COCOON Sa-chi Hair Serum - Phục hồi tóc hư tổn, tăng độ đàn hồi

COCOON tiếp tục ghi điểm với dòng serum chiết xuất từ hạt sa-chi - giàu omega và dưỡng chất giúp phục hồi tóc hư tổn. Sản phẩm tập trung cải thiện độ chắc khỏe của sợi tóc, giảm gãy rụng và tăng độ đàn hồi. Kết cấu nhẹ, không gây bết nên có thể dùng hằng ngày, kể cả khi tóc mỏng. Với mức giá dễ tiếp cận, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm một sản phẩm "made in Vietnam" vừa hiệu quả vừa kinh tế.

Có thể thấy, việc bổ sung serum dưỡng tóc trong mùa hè không còn là bước "xa xỉ" mà trở thành nhu cầu thiết yếu. Một sản phẩm phù hợp sẽ giúp mái tóc được bảo vệ khỏi tia UV, giữ được độ mềm mượt và hạn chế hư tổn do môi trường. Dù bạn chọn sản phẩm quốc tế hay nội địa, điều quan trọng vẫn là sử dụng đều đặn và kết hợp che chắn khi ra nắng. Khi tóc được chăm sóc đúng cách, bạn không chỉ giữ được vẻ ngoài chỉn chu mà còn tự tin hơn trong mọi hoạt động thường ngày.