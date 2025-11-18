Huyền Lizzie cắt gắt một thứ để có vòng eo 56cm

Là một trong những mỹ nhân phim giờ vàng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả, mới đây, Huyền Lizzie tiếp tục trở thành tâm điểm khi tái xuất trong bộ phim Cách Em 1 Milimet. Không chỉ gây ấn tượng với diễn xuất, nữ diễn viên còn ghi điểm bởi vóc dáng thon gọn, chuẩn chỉnh, tôn trọn các bộ cánh công sở. Ngươi đẹp sinh năm 1990 tiết lộ cô đã phải trải qua quá trình siết dáng quyết liệt trước ngày phim bấm máy để đem đến một nhân vật Ngân hoàn hảo, đẹp nhất trong mắt khán giả.

Huyền Lizzie gây ấn tượng với vóc dáng mảnh mai, ngoại hình xinh đẹp trong Cách Em 1 Milimet.

Cụ thể, khoảng một tháng trước khi quay phim, Huyền Lizzie đã bắt đầu giai đoạn giảm mỡ nghiêm ngặt với chế độ ăn lành mạnh, ít dầu mỡ. Nữ diễn viên gần như loại bỏ hoàn toàn tinh bột khỏi bữa ăn mỗi ngày – điều tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ cả về hình thể lẫn cảm xúc. Việc cắt tinh bột khiến cân nặng giảm nhanh, eo bụng siết lại rõ rệt nhưng cũng mang đến cảm giác dễ cáu, buồn bực. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng đánh đổi này hoàn toàn xứng đáng để đem đến 1 nhân vật hoàn hảo nhất.

Vòng eo siêu nhỏ giúp Huyền Lizzie "cân đẹp" những bộ cánh công sở.

Song song với chế độ ăn kiêng, Huyền Lizzie tăng cường tập luyện với gym, các bài siết cơ bụng và những bài tập giúp thu nhỏ vòng eo mà không làm mất đi đường cong tự nhiên. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng theo đuổi các bộ môn thể thao như pickleball, tập nhảy để vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn.

Nhờ sự kiên trì, chỉ sau 2 tháng, cô giảm được khoảng 3–4 kg cùng số đo vòng eo chạm ngưỡng 56 cm. Ở mức 46 kg với chiều cao 1m64, vóc dáng của Huyền Lizzie trở nên mảnh mai, gọn gàng, đời thường có thể trông hơi gầy nhưng lên hình lại rất đẹp. Mỹ nhân VTV tiết lộ đã từ dáng người size S giảm xuống XS, thậm chí, vòng eo của cô còn nhỏ hơn của mức size XS, thường xuyên phải chỉnh sửa để trang phục trở nên vừa vặn hơn.

Huyền Lizzie chăm chỉ tập luyện nhiều bộ môn để có được vóc dáng vạn người mê.