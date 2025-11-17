Chân váy phải đi cùng 4 kiểu áo mùa đông này mới đẹp xuất sắc

Mùa đông đến gần mang theo không khí se lạnh, nhưng cũng là thời điểm để chúng ta diện những bộ đồ ấm áp và sành điệu. Nếu bạn là một tín đồ yêu thích phong cách thời trang nữ tính và thanh lịch, chắc chắn không thể bỏ qua những chiếc áo ấm áp, kết hợp hoàn hảo với chân váy. Dưới đây là 4 mẫu áo mùa đông tuyệt đẹp mà bạn có thể phối cùng chân váy để vừa ấm áp lại vẫn cực kỳ phong cách trong những ngày se lạnh.

Áo cổ chữ V

Áo cổ chữ V là một trong những item không thể thiếu trong tủ đồ mùa đông của những cô nàng yêu thích sự thanh lịch và gọn gàng. Kiểu áo này mang lại vẻ ngoài quyến rũ, nhưng vẫn tinh tế, rất phù hợp cho những buổi đi làm hay dạo phố cùng bạn bè. Áo cổ chữ V có thể dễ dàng kết hợp với các loại chân váy bút chì, chân váy xòe hay chân váy midi đều rất phù hợp.

Nếu chọn áo len cổ chữ V, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và ấm áp trong những ngày đông lạnh giá, nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài tinh tế. Một chiếc áo len cổ chữ V màu trung tính như be, xám hay đen sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời. Chân váy da hoặc chân váy len là những món đồ lý tưởng để phối cùng áo len cổ V, mang lại vẻ ngoài cực kỳ trendy mà vẫn dễ chịu suốt cả ngày.

Áo len màu trung tính

Áo len màu trung tính là món đồ cơ bản nhưng không bao giờ lỗi mốt trong tủ đồ mùa đông. Những tông màu như xám, be, trắng hay đen mang đến vẻ đẹp thanh lịch, dễ dàng phối hợp với hầu hết các món đồ khác trong tủ đồ của bạn, đặc biệt là chân váy. Khi kết hợp áo len màu trung tính với chân váy, bạn có thể tạo ra những set đồ vừa đơn giản nhưng lại cực kỳ sang trọng.

Một chiếc áo len màu be phối cùng chân váy midi hoặc chân váy xòe dáng dài sẽ tạo nên sự cân đối giữa sự thoải mái và thời trang. Nếu bạn muốn thêm một chút điểm nhấn, có thể thử chọn một chiếc áo len với họa tiết kẻ hoặc áo len đan dày có độ bông nhẹ, sẽ rất hợp cho những ngày đông giá rét.

Áo len màu pastel

Mùa đông không nhất thiết phải là những gam màu tối và trầm lắng. Áo len màu pastel là một lựa chọn tuyệt vời cho những nàng yêu thích sự nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng vẫn đầy phong cách. Những gam màu pastel như hồng nhạt, xanh mint, tím nhạt hay vàng nhạt không chỉ làm bừng sáng diện mạo của bạn, mà còn mang lại cảm giác tươi mới trong những ngày lạnh giá.

Khi phối áo len pastel với chân váy, bạn có thể thử những mẫu chân váy ngắn hoặc chân váy midi xếp ly để tạo ra vẻ ngoài vừa trẻ trung, vừa nữ tính. Một chiếc áo len màu pastel kết hợp với chân váy da lộn hay chân váy dạ sẽ mang đến cho bạn một bộ trang phục hoàn hảo cho những buổi hẹn hò hay gặp gỡ bạn bè. Hãy thử kết hợp thêm một đôi boot cao cổ và một chiếc túi nhỏ xinh để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục của mình.

Áo thun dài tay

Nếu bạn thích một sự kết hợp đơn giản và năng động hơn trong mùa đông, áo thun dài tay là một lựa chọn tuyệt vời. Với chất liệu mềm mại và thoáng khí, áo thun dài tay không chỉ giữ ấm mà còn cực kỳ dễ chịu khi di chuyển. Đây là kiểu áo phổ biến mà bạn có thể mặc cả trong những ngày đông không quá lạnh.

Áo thun dài tay rất dễ phối cùng chân váy. Nếu bạn yêu thích phong cách năng động, một chiếc áo thun dài tay với chân váy ngắn xòe sẽ là bộ đôi hoàn hảo. Còn nếu bạn muốn tạo sự trang nhã hơn, một chiếc áo thun dài tay trơn màu kết hợp với chân váy midi là lựa chọn an toàn và thời trang. Để hoàn thiện bộ trang phục, bạn có thể diện thêm một chiếc áo khoác dáng dài hoặc áo khoác măng tô, tạo nên một phong cách thời trang vừa ấm áp lại vừa trẻ trung.

Ảnh: Sưu tầm