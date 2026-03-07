Với người dùng duy trì thói quen vận động thường xuyên, thiết bị đeo tay theo dõi sức khỏe đã trở thành phụ kiện quen thuộc. Trong nhóm sản phẩm này, smartband được lựa chọn nhiều nhờ mức giá dễ tiếp cận và khả năng đáp ứng các nhu cầu theo dõi vận động cơ bản đến nâng cao. So với đồng hồ thông minh, vòng đeo tay thông minh có lợi thế về trọng lượng, thời lượng pin và chi phí. Dòng Huawei Band là một trong những lựa chọn phổ biến trong phân khúc này và ở thế hệ mới, hãng tiếp tục mở rộng tính năng để thu hẹp khoảng cách với smartwatch.



Huawei Band 11 bản tiêu chuẩn (trái) và Huawei Band 11 Pro.

Điểm mới đầu tiên, Huawei Band đã được chia thành 2 phiên bản hướng tới hai nhóm người dùng riêng biệt Huawei Band 11 và Huawei Band 11 Pro, cả hai mang đến một số thay đổi về thiết kế cùng phần cứng so với thế hệ trước. Trong đó, phiên bản Pro được định hướng khác biệt rõ hơn với một số tính năng mở rộng.

Ngoài thiết kế khác biệt, tính năng của Band 11 và Band 11 Pro cũng hướng tới hai nhóm người dùng khác nhau.

Khỏe khoắn, năng động nhưng cũng mong manh hơn

Về thiết kế, Band 11 Pro sử dụng khung viền vuông thay vì dạng bo cong như thế hệ Band 10 và Band 11 bản tiêu chuẩn. Các cạnh được vát kim cương tạo hiệu ứng thị giác tinh tế hơn, phù hợp với phong cách thể thao. Cả hai phiên bản Band 11 được trang bị màn hình kích thước 1,62 inch, lớn hơn mức 1,47 inch của thế hệ trước, giúp không gian hiển thị rộng hơn khi thao tác. Trải nghiệm sử dụng thực tế cho thấy phần màn hình lớn cùng hệ điều hành Harmony OS 6 hỗ trợ quan sát nội dung cải thiện hơn, đặc biệt khi xem thông báo và theo dõi chỉ số luyện tập.

Kích thước màn hình tương đồng tuy nhiên Band 11 Pro nhìn lớn hơn đáng kể do thiếu đi các góc được bo tròn.

Tuy nhiên, thiết kế vuông cũng khiến tổng thể thiết bị trông lớn hơn khi đeo trên tay. Điểm mong manh đến từ các cạnh vát, dù tạo điểm nhấn thẩm mỹ nhưng khi sử dụng nếu không cẩn thận dễ bị xước và rất khó để xử lý. Phần mặt lưng chứa cụm cảm biến có bề mặt tiếp xúc khá rộng. Với người mới sử dụng thiết bị đeo tay, cảm giác đeo ban đầu có thể hơi cấn nhẹ, nhưng không ảnh hưởng đáng kể trong quá trình vận động thường ngày.

Góc cắt kim cương là điểm yếu trên Huawei Band 11 Pro.

Phần mặt lưng phẳng cùng tiết diện tiếp xúc cổ tay lớn khiến Band 11 Pro sẽ có cảm giác vướng víu khi mới sử dụng.

Màn hình dễ nhìn hơn

Ở thế hệ mới, theo như nhà sản xuất, Band 11 Pro được nâng cấp độ sáng màn hình lên mức tối đa 2.000 nits, trong khi Band 11 bản tiêu chuẩn lên đến 1.500 nits, cải thiện đáng kể so với độ sáng tối đa 1.000 nits trên Band 10. Thay đổi này tăng khả năng hiển thị ngoài trời, giúp người dùng dễ quan sát nội dung hơn dưới điều kiện ánh sáng mạnh. Chất lượng hiển thị nhìn chung ổn định trong các môi trường sử dụng khác nhau.

Hai thiết bị được cài sẵn Harmony OS 6 với giao diện tinh chỉnh theo hướng trực quan. Kiểu hiển thị dạng lưới giúp rút ngắn thao tác truy cập ứng dụng, phù hợp với màn hình kích thước nhỏ của smartband. Các thao tác vuốt chạm và chuyển đổi tính năng diễn ra mượt và có độ phản hồi ổn định.

Harmony OS 6 với giao diện ứng dụng dạng lưới mới cho phép truy cập các tính năng nhanh hơn, dễ dàng hơn, giao diện dạng danh sách dọc vẫn được tích hợp nếu người dùng có nhu cầu thay đổi.

Cập nhật đáng giá của Band 11 Pro

Về khả năng theo dõi tập luyện, điểm khác biệt đáng chú ý trên Band 11 Pro là việc tích hợp GPS độc lập. Thiết bị có thể ghi nhận dữ liệu quãng đường và lộ trình tập luyện mà không cần kết nối điện thoại. Đây là một trong những tính năng nổi bật nhất khiến Band 11 Pro rút ngắn khoảng cách với các sản phẩm đồng hồ thông minh đắt tiền hơn, phù hợp cho nhóm người dùng có nhu cầu tập luyện thường xuyên nhưng không muốn hoặc không thể mang theo điện thoại.

GPS tự động được kích hoạt khi Band 11 Pro không còn kết nối với smartphone.

Các tính năng theo dõi sức khỏe cơ bản tiếp tục được duy trì trên cả hai phiên bản, gồm đo nhịp tim, theo dõi nồng độ oxy trong máu (SpO2), phân tích giấc ngủ và theo dõi mức độ căng thẳng. Những tính năng này hoạt động theo cơ chế tự động và cung cấp dữ liệu ở mức tham khảo cho người dùng phổ thông.

Thời lượng pin theo công bố của nhà sản xuất đạt tối đa 14 ngày trong điều kiện sử dụng tiêu chuẩn, tương đương thế hệ trước. Thực tế sử dụng cho thấy thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu đeo liên tục trong nhiều ngày, bao gồm nhận thông báo, theo dõi vận động và ghi nhận dữ liệu sức khỏe hằng ngày.

Dây đeo mặc định bám, thoát khi tốt và có thể thay đổi qua lại giữa Band 11 và Band 11 Pro tuy nhiên không tương tích với dây Band 10 trước đó.

Xét theo nhu cầu sử dụng, Band 11 phù hợp với người dùng cần thiết bị theo dõi sức khỏe cơ bản, thiết kế gọn nhẹ và chi phí hợp lý. Trong khi đó, Band 11 Pro hướng đến nhóm người dùng cần thêm tính năng GPS độc lập để hỗ trợ luyện tập ngoài trời mà không phải mang theo điện thoại.

Với người đang sử dụng Band 10, nâng cấp lên Band 11 mang lại thay đổi không quá lớn về tính năng. Tuy nhiên, phiên bản Pro có thể là lựa chọn đáng cân nhắc nếu người dùng có nhu cầu theo dõi vận động chuyên sâu hơn.

Tổng thể, hai thiết bị tiếp tục duy trì định hướng của dòng smartband: tập trung vào tính tiện dụng, thời lượng pin dài và các tính năng theo dõi sức khỏe phục vụ nhu cầu phổ thông, đồng thời bổ sung một số nâng cấp để mở rộng nhóm người dùng.