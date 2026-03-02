Jeon Ji Hyun người mỏng như lá lúa, siết cơ khô khốc, chẳng "mướt" như ảnh quảng cáo

Ngày 27/2, Jeon Ji Hyun xuất hiện tại sự kiện ra mắt chiến dịch quảng cáo mới của Ultherapy Prime diễn ra ở Seoul. Là gương mặt đại diện của thương hiệu thẩm mỹ y tế toàn cầu này, "mợ chảnh" nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông với diện mạo thanh lịch quen thuộc nhưng cũng gây nhiều bàn tán trái chiều.

Jeon Ji Hyun tại một sự kiện của nhãn hàng làm đẹp hôm 27/2 (Nguồn @dailyfashion_news).

Tại sự kiện, nữ minh tinh lựa chọn một thiết kế tông trắng tinh giản với jacket phối cùng chân váy midi ôm nhẹ, tạo nên tổng thể tối giản và sang trọng. Mái tóc dài suôn thẳng, rẽ ngôi lệch cổ điển, lớp makeup trong veo tông nude càng tôn lên đường nét gương mặt sắc sảo đặc trưng. Ở góc chính diện, Jeon Ji Hyun vẫn toát lên khí chất minh tinh với thần thái điềm tĩnh, chuẩn mực.

Lần xuất hiện mới nhất, "mợ chảnh" có phần gầy gò hơn (Ảnh SBS, Spotv News).

Tuy nhiên, trong một số khoảnh khắc được chụp nghiêng và toàn thân, vóc dáng của cô lại khiến mạng xã hội xôn xao. Thân hình mảnh mai đến mức "mỏng như lá lúa", đôi chân dài siết cơ rõ rệt, gần như khô khốc dưới ánh đèn flash. Phần cổ và xương quai xanh lộ rõ, gương mặt có phần hóp hơn thường thấy, làm dấy lên nghi vấn cân nặng của nữ diễn viên đang sụt giảm đáng kể. Một bộ phận anti-fan nhân cơ hội này để bàn tán về lão hóa hay thậm chí suy đoán chuyện can thiệp thẩm mỹ.

Góc nghiêng cực mỏng và đôi chân lộ rõ cơ của Jeon Ji Hyun (Ảnh Xports News).

Trên thực tế, Jeon Ji Hyun vốn nổi tiếng là mỹ nhân U50 sở hữu khả năng quản lý hình thể đáng nể. Không ít lần từ họp báo phim đến các bộ ảnh quảng bá đồ thể thao, vòng eo săn chắc với cơ bụng số 11 của cô từng viral khắp châu Á. Đặc biệt từ khi trở thành đại sứ của hãng đồ tập Hàn Quốc - Andar, loạt ảnh quảng bá của nữ diễn viên nhiều lần tạo hiệu ứng vượt biên cùng nhận xét quen thuộc: "Thân hình khó tin của Jeon Ji Hyun", qua đó củng cố vị thế "nữ hoàng quảng cáo" suốt nhiều năm.

Trước đó, trong những outfit khoe được cơ bụng săn chắc, đây là ưu điểm giúp nữ diễn viên nhận vô vàn ngưỡng mộ (Ảnh Newsen, Xports News).

Đáng chú ý, cũng trong ngày cô tham dự sự kiện của Ultherapy Prime, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Jeon Ji Hyun vừa mua thêm 2 tòa nhà và 1 lô đất, nâng tổng giá trị bất động sản trong tay lên hơn 2700 tỷ đồng. Thông tin này khiến công chúng thêm một lần khẳng định danh xưng "bà trùm bất động sản" của làng giải trí xứ kim chi.

Mới hồi giữa năm 2025, báo chí Hàn từng cho biết nữ diễn viên phải gồng gánh khoản nợ 15 tỷ won của chồng, buộc cô tái xuất showbiz sau thời gian dài vắng bóng. Kể từ đó, Jeon Ji Hyun liên tục ký kết hợp đồng quảng cáo từ các thương hiệu thời trang, làm đẹp xa xỉ quốc tế đến những nhãn hàng nội địa, lên lịch trình dày đặc đi sự kiện từ Á sang Âu hàng tháng.

Từ việc xây dựng body slim fit theo sở thích cá nhân, điều này dần trở thành thương hiệu cá nhân của Jeon Ji Hyun giúp cô nâng tầm nhãn hiệu mà mình quảng bá (Ảnh @andar_kr).



