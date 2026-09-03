Hứa Lộ Nhi trẻ trung ở tuổi 50: Bữa sáng 4 loại đồ uống, mỗi tuần tập ít nhất 3 buổi

Cô cho biết cân nặng của mình nhiều năm qua duy trì quanh mức 45 kg nhờ chế độ ăn có nguyên tắc, vận động đều đặn và đặc biệt không ép bản thân phải kiêng khem tuyệt đối. Dưới đây là 5 thói quen giúp cô kiểm soát cân nặng và hạn chế tình trạng tăng cân trở lại.

Bắt đầu ngày mới với 4 loại đồ uống và một quả trứng

Sau khi thức dậy, Hứa Lộ Nhi thường uống lần lượt một cốc lớn nước ấm, 15 g hạt chia ngâm nước ấm, cà phê đen và một ly ngũ cốc giàu chất xơ. Công thức đồ uống của cô gồm hai thìa yến mạch không đường, một thìa bột mè đen, 25 g bột diêm mạch pha cùng 200 ml nước nóng.

Bữa sáng còn có thêm một quả trứng luộc để bổ sung protein. Theo Hứa Lộ Nhi, cách kết hợp này tạo cảm giác no khá lâu nhưng không khiến cơ thể nặng nề, giống như một bước "khởi động nhẹ nhàng" cho hệ tiêu hóa sau một đêm dài.

Duy trì ít nhất ba buổi tập mỗi tuần

Tập luyện là thói quen Hứa Lộ Nhi duy trì trong nhiều năm. Cô vận động ít nhất ba lần mỗi tuần và thường xuyên thay đổi hình thức tập để tránh nhàm chán, đồng thời tác động đến nhiều nhóm cơ khác nhau.

Ngoài những buổi tập tại phòng gym, cô còn tự thực hiện các bài tập có tạ cho vùng mông, chân và cơ trung tâm tại nhà. Gần đây, người đẹp 50 tuổi bổ sung Pilates vào lịch trình. Với cô, vận động không chỉ giúp giữ dáng mà còn hỗ trợ sức khỏe xương khớp, sức bền và khả năng duy trì năng lượng trong sinh hoạt hằng ngày.

Bữa ăn chính ưu tiên thực phẩm nguyên bản

Do bữa sáng có nhiều nước và chất xơ, Hứa Lộ Nhi thường dùng bữa thứ hai vào khoảng trước buổi tối. Đây cũng là bữa ăn đầy đặn nhất trong ngày của cô.

Thực đơn chủ yếu gồm rau xanh, nguồn protein chất lượng, diêm mạch và các loại đậu, trong đó đậu gà là món cô đặc biệt yêu thích. Khi muốn ăn tinh bột, cô ưu tiên cơm ngũ cốc thay cho cơm trắng và bánh mì men tự nhiên thay cho bánh mì trắng. Cách lựa chọn này vừa đáp ứng sở thích ăn tinh bột, vừa giúp bữa ăn có thêm chất xơ và tạo cảm giác no lâu hơn.

Không nhịn đói nếu muốn ăn khuya

Hứa Lộ Nhi không ép mình đi ngủ trong trạng thái bụng đói. Khi cần một bữa nhẹ vào buổi tối, cô thường chọn một nắm nhỏ các loại hạt để bổ sung chất béo hoặc ăn sữa chua cùng việt quất đông lạnh.

Điều quan trọng là khẩu phần vừa phải. Các loại hạt giàu năng lượng nên nếu ăn quá nhiều vẫn có thể khiến tổng lượng calo trong ngày tăng cao. Với sữa chua, có thể ưu tiên loại không đường để hạn chế lượng đường bổ sung.

Đi du lịch vẫn thoải mái thưởng thức món ngon

Một trong những nguyên tắc đáng chú ý nhất của Hứa Lộ Nhi là không biến việc giữ dáng thành áp lực. Trong những chuyến du lịch, cô vẫn thưởng thức món ngon và đồ ngọt thay vì cố gắng tuân thủ thực đơn thường ngày một cách cứng nhắc. Sau chuyến đi, cô mới cân nhắc điều chỉnh chế độ ăn hoặc tăng cường vận động nếu thấy cần thiết.

Cách tiếp cận linh hoạt này giúp cô duy trì lối sống lành mạnh lâu dài mà không rơi vào vòng luẩn quẩn kiêng khem quá mức rồi ăn uống mất kiểm soát. Tuy nhiên, lịch ăn và nhu cầu năng lượng của mỗi người không giống nhau. Việc chỉ ăn hai bữa hoặc dồn phần lớn thực phẩm vào một bữa chưa chắc phù hợp với người mắc bệnh nền, đang dùng thuốc, thường xuyên tập nặng hoặc có tiền sử rối loạn ăn uống. Thay vì sao chép hoàn toàn thực đơn của Hứa Lộ Nhi, mỗi người nên học hỏi tinh thần cốt lõi: ăn thực phẩm ít chế biến, bổ sung đủ protein và chất xơ, vận động đều đặn, ngủ đủ và duy trì cân nặng phù hợp với thể trạng.