Chơi lớn như nhà Tuấn Dương - Lucie Nguyễn: Đưa con gái ra Hà Nội xem diễu binh A80 bằng nhà xe lưu động, tưởng sang xịn ai ngờ "sang chấn"

Không máy bay, tàu hỏa..., gia đình Tuấn Dương - Luice Nguyễn "chơi lớn" với hành trình từ Nam ra Bắc bằng nhà xe lưu động

Trong khi người người nhà nhà lựa chọn máy bay hay tàu hỏa để ra Hà Nội tham dự ngày lễ lớn của dân tộc, thì gia đình Tuấn Dương - Lucie Nguyễn lại khiến cộng đồng mạng phải bất ngờ khi quyết định "chơi lớn" bằng cách đưa cả nhà lên một chiếc nhà xe lưu động hoành tráng để thực hiện chuyến hành trình xuyên Việt từ Nam ra Bắc.

Vì gia đình cho cả 2 bé nhỏ đi nên là công đoạn chuẩn bị hành lý vô cùng vất vả. Ngoài bỉm, sữa, quần áo, vợ chồng Tuấn Dương - Lucie Nguyễn còn phải mang theo nồi niêu xoong chảo để nấu đồ ăn cho 2 bé.

Hành trình lần này của gia đình Tuấn Dương - Lucie Nguyễn gồm 10 người, trong đó có 2 bé nhỏ, cả gia đình quyết định biến kỳ nghỉ 2/9 thành một chuyến phiêu lưu đáng nhớ. Không chỉ đơn thuần là một chiếc xe khách, nhà xe lưu động của hai vợ chồng được tân trang toàn bộ, tiện nghi như một căn hộ thu nhỏ với đầy đủ máy lạnh, giường tủ gọn gàng, bếp nấu ăn, thậm chí cả nhà vệ sinh riêng...

Gia đình Tuấn Dương và Lucie Nguyễn xuyên Việt bằng nhà xe lưu động.

Chuyến đi khởi hành từ 5 giờ sáng từ Tp.HCM và đến chiều tối, cả nhà mới dừng chân nghỉ ngơi ở Phú Yên. Chưa hết, để chuyến đi thêm phần đặc biệt, Tuấn Dương còn sắm hẳn một chiếc flycam để ghi lại toàn bộ khung cảnh hùng vĩ và hành trình di chuyển độc đáo của cả nhà. Đi đến đâu, gia đình dừng tham quan đến đó, đồ ăn cũng được chuẩn bị sẵn từ nhà, nhờ có tủ lạnh trên xe nên việc nấu nướng dọc đường vô cùng tiện lợi.

Chuyến đi dự định kéo dài trong 10 ngày và ra đến Hà Nội, cả nhà sẽ cùng nhau xem lễ diễu binh, diễu hành A80.

Nhà xe lưu động tưởng chill chill sang chảnh, ai ngờ "sang chấn"

Nghe thì long lanh, tưởng đâu một chuyến đi xịn sò, êm ái như khách sạn di động… ai ngờ vẫn có một "cú twist" khiến dân tình không thể nhịn cười, thậm chí còn say xe online theo lời kể của Tuấn Dương và Lucie Nguyễn.

Hành trình xuyên Việt từ Nam ra Bắc của gia đình Tuấn Dương và Lucie Nguyễn.

Nghe qua tưởng đâu chuyến đi này phải "sang - xịn - mịn" hết nấc, nhưng đời không như là mơ, đường không như là phẳng! Chiếc nhà xe lưu động tưởng êm ái, ai ngờ xóc thôi rồi, xóc từ đầu đến cuối, xóc từ trong ra ngoài, xóc đến mức không ai có thể ngồi yên vị trên xe. Có cả khoảnh khắc, dù đã chuẩn bị hẳn 2 chiếc cũi lắp trên xe cho 2 bé mà bố Tuấn Dương và mẹ Lucie Nguyễn cũng phải chui vào cũi ngồi để giữ các bé vì đường quá xóc.

Chuyến đi vẫn chưa kết thúc, và hành trình trên chiếc nhà xe lưu động đang được Tuấn Dương kể lại qua những đoạn clip hài hước tiếp theo. Mỗi clip lại khiến dân tình không nhịn được cười về độ hài hước của ông bố bỉm sữa 2 con và độ "êm ái" của chiếc xe tưởng sang xịn mà xóc không tưởng này.

Lucie Nguyễn (Nguyễn Phương Dung, sinh năm 1989) là một nữ doanh nhân, KOL nổi tiếng với các thương hiệu thời trang và studio ảnh cưới, và Trần Tuấn Dương (sinh năm 1998) là một nhà sáng tạo nội dung, mẫu ảnh. Cặp đôi này nên duyên từ một chương trình hẹn hò, nổi tiếng với chuyện tình "chị - em" chênh lệch 9 tuổi, và hiện đang có 2 cô công chúa nhỏ.

Lucie Nguyễn nối tiếng là "phú bà livestream" với cuộc sống giàu có sang chảnh, Tuấn Dương cũng không hề kém cạnh với màn cầu hôn công phu và món quà đắt giá dành tặng vợ. Gần đây, Tuấn Dương nổi tiếng với hình ảnh "ông bố bỉm sữa" chăm con cực khéo, được dân tình hết lời khen ngợi.

Kênh TikTok của Tuấn Dương nhận về lượng tương tác khủng (71,2 triệu lượt yêu thích) qua những chia sẻ về cách chăm con nhỏ và những nội dung hài hước thú vị qua lời kể của một ông bố bỉm sữa 2 con.

