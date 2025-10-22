4 mỹ nhân Việt có style thu đông sành điệu nhất: Chị em có cả một cẩm nang mặc đẹp suốt mùa lạnh

Bất cứ khoảng thời gian nào trong năm cũng là cơ hội để chị em nâng tầm phong cách và tỏa sáng với vẻ ngoài sành điệu. Dẫu vậy, muốn mùa lạnh năm nay thời thượng hơn năm ngoái, chị em cần lựa chọn đúng từ khâu mua sắm, đồng thời phối đồ khéo léo.

Một trong những cách hay để nâng cao khả năng mix & match chính là tham khảo ý tưởng diện đồ của các quý cô sành điệu. Chưa cần học hỏi ở đâu xa, chị em hãy chiêm ngưỡng phong cách mùa thu đông của 4 mỹ nhân Việt mặc đẹp nhất sau đây:

Kỳ Duyên

Trên sân khấu hay khi dự sự kiện, style của Kỳ Duyên luôn lộng lẫy và đậm chất nữ tính. Thế nhưng trong những khoảnh khắc đời thường, nàng hậu lại chọn phong cách cá tính và đơn giản. Điểm đặc trưng phong cách này được nàng hậu duy trì từ hè sang đông. Theo đó, các món thời trang như áo len trơn, áo sơ mi oversized hay blazer rất được nàng hậu ưa chuộng.

Kỳ Duyên thường kết hợp những mẫu áo này với quần jeans ống suông màu xanh denim hoặc trắng, từ đó tạo nên tổng thể trang phục thời thượng, phóng khoáng. Ngoài ra, thời trang mùa đông của Kỳ Duyên còn toát lên nét nhã nhặn, sang xịn mịn, một phần cũng bởi cô thường ưu tiên các tông màu trung tính.

Phạm Thanh Hằng

Thời trang của Phạm Thanh Hằng là nguồn cảm hứng cho phụ nữ ở mọi độ tuổi. Vì vậy, ngay cả quý cô U30 hay phụ nữ trên 40 đều có thể học được nhiều công thức thời trang từ Phạm Thanh Hằng.

Style mùa đông của Phạm Thanh Hằng được phủ sóng bởi các item như áo khoác da, áo thun in chữ, quần jeans ống rộng hay áo khoác màu sắc tươi tắn. Đây chính là những chìa khóa giúp Phạm Thanh Hằng xây dựng phong cách thời trang mùa đông siêu trẻ trung và năng động, nhưng không hề "lệch pha" với độ tuổi. Ngoài ra, chị em cũng đừng bỏ qua những item là bảo chứng cho vẻ ngoài sang chảnh của Phạm Thanh Hằng như là áo khoác dáng dài, boots, hay quần tây ống suông.

Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà luôn là một trong những biểu tượng thời trang của Vbiz, ngay cả khi cô không còn hoạt động năng nổ trong lĩnh vực giải trí. Thời trang mùa đông của Tăng Thanh Hà xoay quanh các item khá quen thuộc với chị em, chẳng hạn như áo khoác denim, áo khoác da, quần jeans ống đứng… Tuy nhiên, các item cơ bản này vẫn tạo nên được loạt outfit cuốn hút.

Những công thức như áo khoác da màu đỏ nâu + quần jeans xanh ống đứng, áo khoác màu be + quần ống suông xuyệt tông hay áo khoác denim + áo thun kẻ và quần ống đứng giúp Tăng Thanh Hà có được vẻ ngoài trẻ trung, sang xịn mịn mà không cần gắng gượng. Tăng Thanh Hà còn cho thấy khả năng tiết kiệm khi lên đồ mùa lạnh. Cô tái sử dụng mẫu giày thể thao tông màu xám nhạt cho mọi set đồ, tạo nên tổng thể năng động nhưng vẫn hài hòa, trang nhã.

Yến Trang

Thời trang mùa lạnh của Yến Trang rất độc đáo, ngay cả khi cô lên đồ với hầu hết các món thời trang đơn giản. Yến Trang rất yêu thích những item như áo blazer, áo khoác da, chân váy dài hay quần ống suông. Đây đều là các món thời trang dễ phối đồ, giúp chị em tạo dựng phong cách mùa đông trẻ trung, hợp mốt.

Yến Trang cũng không quên tạo những điểm nhấn nổi bật cho phong cách mùa lạnh. Cô tô điểm khăn họa tiết, kết hợp váy họa tiết với áo khoác da cá tính, hay lên đồ với chân váy xẻ tà tôn dáng và quyến rũ. Phong cách thời trang của Yến Trang trẻ trung không kém những cô nàng đôi mươi. Dẫu vậy, phụ nữ trên 40 tuổi cũng có thể học hỏi được rất nhiều bí kíp lên đồ của Yến Trang để tạo sự đột phá cho phong cách.

