4 mẫu áo khoác nâng tầm khí chất dành cho phụ nữ trên 40 tuổi

Bước qua tuổi 40, phong cách thời trang của phụ nữ thường có sự chuyển biến rõ rệt, đó là ưu tiên sự tinh tế, thanh lịch và tính ứng dụng cao, nhưng không vì thế mà đánh mất vẻ thời thượng hay cá tính riêng. Áo khoác là món đồ tưởng chừng quen thuộc, nhưng lại là "chìa khóa" giúp hoàn thiện diện mạo, tạo dấu ấn phong cách và tôn lên khí chất của người mặc.

Dưới đây là 4 mẫu áo khoác được xem là lựa chọn lý tưởng cho phụ nữ trên 40 tuổi, vừa đẹp, vừa bền dáng theo thời gian.

Áo khoác dạ dài

Áo khoác dạ dài luôn giữ vị trí vững chắc trong tủ đồ của phụ nữ trung niên bởi vẻ đẹp cổ điển và khả năng "hack" vóc dáng hiệu quả. Với chất liệu dạ đứng phom, chiếc áo này giúp tổng thể trang phục trông gọn gàng, chỉn chu và sang trọng hơn hẳn. Độ dài qua gối hoặc chạm bắp chân tạo cảm giác thanh thoát, đồng thời che đi những nhược điểm thường gặp ở vùng hông và đùi.

Phụ nữ trên 40 tuổi nên ưu tiên áo khoác dạ có thiết kế tối giản, ít chi tiết cầu kỳ. Những gam màu trung tính như be, xám, camel, xanh navy hay đen không chỉ dễ phối đồ mà còn mang lại vẻ ngoài chững chạc, tinh tế. Áo khoác dạ dài có thể kết hợp cùng váy liền thân, quần âu, boots cổ thấp hoặc giày cao gót mũi nhọn, phù hợp cả khi đi làm lẫn dự những buổi gặp gỡ trang trọng.

Áo trench coat

Trench coat là biểu tượng vượt thời gian của thời trang thanh lịch, và đặc biệt phù hợp với phụ nữ trưởng thành. Thiết kế đặc trưng với cổ bẻ, hàng khuy đôi và thắt lưng eo giúp tôn dáng một cách khéo léo, mang lại vẻ ngoài gọn gàng nhưng vẫn mềm mại, nữ tính. Trench coat không quá dày như áo dạ, nên rất lý tưởng cho thời tiết giao mùa hoặc những ngày se lạnh.

Điểm mạnh của trench coat nằm ở khả năng biến hóa linh hoạt. Chỉ cần khoác ngoài áo sơ mi và quần âu là đã có một bộ trang phục công sở chuẩn mực. Khi kết hợp với váy midi, giày cao gót hoặc giày loafers, trench coat lại mang đến hình ảnh hiện đại, thời thượng nhưng không hề "cố gắng trẻ hóa". Với phụ nữ trên 40 tuổi, những gam màu kinh điển như beige, nâu nhạt hay xanh olive sẽ giúp tổng thể trang phục trở nên hài hòa và sang trọng.

Áo blazer

Blazer là món đồ không thể thiếu đối với phụ nữ yêu thích phong cách thanh lịch, hiện đại. Không còn bó hẹp trong môi trường công sở, blazer ngày nay được thiết kế đa dạng hơn về phom dáng và chất liệu, giúp phụ nữ trên 40 tuổi dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Một chiếc blazer dáng vừa vặn, có đường cắt may tinh tế sẽ giúp tạo hiệu ứng vóc dáng cân đối, che đi phần vai hay vòng eo kém thon gọn. Blazer trơn màu, đặc biệt là các tông trung tính hoặc pastel trầm, mang đến cảm giác nhã nhặn và dễ phối đồ. Khi cần sự chỉn chu, blazer kết hợp cùng quần tây và áo lụa bên trong là lựa chọn an toàn. Ngược lại, nếu muốn trẻ trung hơn, có thể phối blazer với quần jeans tối màu và giày bệt hoặc sneakers đơn giản.

Áo khoác da

Áo khoác da thường được xem là món đồ cá tính, nhưng nếu chọn đúng kiểu dáng, đây lại là lựa chọn đầy cuốn hút cho phụ nữ trên 40 tuổi. Áo khoác da mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ, tự tin và hiện đại, giúp phong cách trở nên sắc sảo hơn mà không hề "cưa sừng làm nghé".

Phụ nữ trưởng thành nên ưu tiên áo khoác da thật hoặc da cao cấp, phom dáng gọn gàng, không quá ôm sát. Các thiết kế tối giản, ít khóa kéo, màu đen, nâu đậm hoặc rượu vang sẽ dễ phối đồ và phù hợp với độ tuổi. Khi kết hợp áo khoác da cùng váy midi, quần ống đứng hoặc áo len mỏng, tổng thể trang phục sẽ đạt được sự cân bằng giữa cá tính và nét chín chắn – điều mà phụ nữ trên 40 tuổi luôn hướng đến trong phong cách thời trang của mình.

Ảnh: Sưu tầm