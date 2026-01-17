Áo khoác diện Tết 2026: Sáng suốt nhất là sắm 4 kiểu dáng ngắn vừa trẻ vừa hack chiều cao

Tết là thời điểm ai cũng muốn xuất hiện với diện mạo chỉn chu, tươi mới nhưng vẫn thật thoải mái để di chuyển, chúc Tết, du xuân suốt cả ngày dài. Trong số các món đồ thời trang, áo khoác ngắn luôn được ưu ái hơn cả bởi khả năng giữ ấm vừa đủ, dễ phối đồ và đặc biệt là không "nuốt dáng" khi lên hình.

Năm nay, thay vì chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ, phái đẹp có thể tập trung vào 4 kiểu áo khoác ngắn vừa đẹp, vừa dễ ứng dụng, lại phù hợp với không khí Tết. Chỉ cần khéo léo lựa chọn và phối đồ, bạn hoàn toàn có thể ghi điểm phong cách ở mọi khoảnh khắc đầu năm.

Áo khoác dạ ngắn

Áo khoác dạ ngắn luôn là "chân ái" mỗi dịp Tết đến xuân về, đặc biệt là ở miền Bắc hoặc những ngày se lạnh đầu năm. So với áo dạ dáng dài, phiên bản ngắn mang đến cảm giác gọn gàng, trẻ trung và linh hoạt hơn rất nhiều. Chất liệu dạ đứng form giúp tổng thể trang phục trông sang trọng, chỉn chu, rất phù hợp với không khí sum vầy, trang trọng của ngày Tết.

Một chiếc áo dạ ngắn màu trung tính như kem, be, xám nhạt hay pastel sẽ dễ dàng phối cùng váy liền, chân váy midi hoặc quần ống đứng. Nếu muốn nổi bật hơn, bạn có thể chọn áo dạ có chi tiết cổ vest, khuy to hoặc dáng croptop nhẹ để "hack dáng" hiệu quả. Khi kết hợp cùng boots cổ thấp hoặc giày mary jane, tổng thể trang phục sẽ vừa nữ tính, vừa thời thượng, đủ lịch sự để đi chúc Tết họ hàng mà vẫn rất ăn ảnh khi dạo phố.

Áo khoác da

Nếu muốn làm mới phong cách Tết theo hướng cá tính và hiện đại hơn, áo khoác da ngắn là lựa chọn không nên bỏ qua. Khác với hình ảnh bụi bặm thường thấy, áo khoác da ngày nay đã được thiết kế đa dạng hơn về phom dáng và màu sắc, dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, kể cả dịp đầu năm.

Áo khoác da màu đen hoặc nâu đậm mang lại cảm giác mạnh mẽ, giúp set đồ Tết bớt "bánh bèo" nhưng vẫn giữ được sự tinh tế nếu phối đúng cách. Bạn có thể kết hợp áo khoác da ngắn với váy hoa nhí, váy lụa hoặc quần ống suông cạp cao để tạo sự cân bằng giữa nét mềm mại và cá tính. Ngoài ra, những thiết kế áo da dáng lửng, cổ tròn hoặc có thắt eo nhẹ sẽ giúp tổng thể trông gọn gàng, phù hợp với không khí Tết mà không quá "cool ngầu".

Áo khoác màu nâu

Màu nâu đang là gam màu "lên ngôi" mạnh mẽ trong vài mùa gần đây và tiếp tục được ưa chuộng dịp đầu năm. Áo khoác ngắn màu nâu mang đến cảm giác ấm áp, thanh lịch và có chút hoài cổ. So với màu đen quen thuộc, nâu tạo sự mới mẻ hơn nhưng vẫn dễ phối đồ và không kén da.

Bạn có thể chọn áo khoác nâu chất liệu dạ, tweed hoặc da lộn để tăng phần sang trọng. Gam nâu cũng cực kỳ "ăn ý" với các màu sắc Tết như đỏ rượu, cam đất, vàng nhạt hay trắng kem. Chỉ cần khoác một chiếc áo nâu ngắn bên ngoài váy sáng màu hoặc set đồ đơn giản, bạn đã có ngay vẻ ngoài nhã nhặn, thời trang mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ. Đây là kiểu áo khoác phù hợp với cả những buổi gặp mặt gia đình lẫn những chuyến du xuân nhẹ nhàng.

Áo khoác blazer

Blazer ngắn là món đồ không thể thiếu với những cô nàng yêu thích phong cách thanh lịch, hiện đại. Dịp Tết, blazer không còn bị "đóng khung" trong môi trường công sở mà được biến tấu linh hoạt hơn, trẻ trung và thời trang hơn rất nhiều. Những thiết kế blazer dáng lửng, vai đứng hoặc chiết eo nhẹ giúp tôn dáng, tạo cảm giác gọn gàng và chỉn chu.

Bạn có thể diện blazer ngắn cùng váy liền, chân váy chữ A hoặc quần âu cạp cao để tạo nên set đồ Tết vừa lịch sự, vừa thời thượng. Blazer màu sáng như trắng, be, hồng phấn hoặc kẻ caro nhẹ cũng là lựa chọn lý tưởng để mang lại cảm giác tươi mới đầu năm. Chỉ cần thêm một đôi giày mũi nhọn hoặc loafer, tổng thể trang phục đã đủ tinh tế để bạn tự tin xuất hiện trong mọi buổi gặp gỡ ngày Tết.

