Hot loạt ảnh gái xinh, body nóng bỏng nhưng bóp mặt mình cỡ này

Việc chỉnh ảnh gần như đã trở thành “nghi thức” không thể thiếu của hội chị em trước khi đăng bất kỳ bức hình nào lên mạng xã hội. Tuy nhiên, đôi khi sự “nhiệt tình” quá đà lại phản tác dụng, tạo nên bức hình khiến dân tình phải choáng váng. Mới đây, một bài đăng trên Threads đã thu hút gần hơn 500 nghìn lượt xem khi chia sẻ hình ảnh một cô gái bóp mặt, bóp người đến mức "bẹo hình bẹo dạng". Màn chỉnh hình này khiến nhiều người không khỏi bật cười, nếu chỉnh ảnh là nghệ thuật thì cô gái kia chắc chắn đã “vượt giới hạn” của cái đẹp tự nhiên.

Bài đăng trên Threads đang khiến dân tình bàn luận rôm rả về 1 cô gái chỉnh ảnh tới bẹo hình bẹo dạng.

Được biết, chủ nhân tài khoản có tên Chae Ah (nickname pinkchaea) sở hữu hơn 113 nghìn lượt theo dõi trên MXH. Cô gái này được biết đến với loạt ảnh có gương mặt nhỏ bất thường, đôi mắt to tròn phi thực tế, làn da trắng bệch cùng tỉ lệ cơ thể như của nhân vật hoạt hình. Dù có thể cô gái chỉ muốn tạo vẻ ngoài nổi bật, nhưng kết quả lại khiến nhiều người phải giật mình vì trông chẳng còn chút nét thật nào. Đến cả body cũng được chỉnh hết công suất, cánh tay tong teo, eo siêu nhỏ nhưng vòng 1 lại khủng. Thậm chí, phần khung cảnh phía sau cũng bị xê dịch, méo mó do thao tác bóp quá đà.

Nhan sắc quá ảo của Chae Ah khiến cô dần nổi tiếng trên MXH.

Nhiều ý kiến cho rằng Chae Ah chỉnh ảnh lố như vậy để trông độc lạ, dễ nổi tiếng hơn. Bên cạnh đó, cũng có netizen nghĩ rằng cô nàng này cố tình khịa tiêu chuẩn làm đẹp của Hàn Quốc với da trắng, mặt V-line, eo nhỏ, chân dài, vòng 1 căng đầy, hay tiểu chuẩn đẹp xứ Trung với thân hình gầy nhẳng, làn da trắng bệch thiếu tự nhiên.

Khi không chỉnh lố, Chae Ah lại sở hữu gương mặt khá xinh đẹp, ngọt ngào. Tuy nhiên, những đoạn video mặt thật này cũng đã là sản phẩm của AI.

Netizen cho rằng đây thực thất là nhân vật giả, không có thật, cố tình làm quá để tạo content nổi bật.

1 đoạn video khi không bóp méo mặt quá đà thì cô gái này lại sử dụng AI. (Nguồn: pinkchaea)

Ngoài chuyện sửa ảnh hết mình, Chae Ah còn đăng tải những bức hình khoe cuộc sống sang chảnh. Phong cách của "hot girl ảo" thiên hướng quyến rũ, nữ tính với trang phục ôm sát, tập trung khoe triệt để vóc dáng.