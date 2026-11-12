Hộp quà Giáng sinh bị chê, nhưng Skims lại được khen với cách xử lý chuẩn chỉnh

Những ngày vừa qua, hộp quà Giáng sinh của Skims trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội vì mức giá 148 USD nhưng bên trong lại có nhiều món phụ kiện bị đánh giá là rẻ tiền, thiếu tính ứng dụng như lược nhựa, móc khóa hay chun buộc tóc. Với một thương hiệu có độ nhận diện cao và hình ảnh gắn liền với Kim Kardashian, sản phẩm nhanh chóng vấp phải làn sóng chê bai từ người tiêu dùng. Thế nhưng, điều khiến câu chuyện này trở nên đáng chú ý không chỉ nằm ở chiếc hộp quà gây thất vọng, mà còn ở cách Skims phản ứng sau đó. C

hỉ trong vòng 72 giờ, thương hiệu đã triển khai hàng loạt động thái xử lý, từ chủ động liên hệ khách hàng, công khai xin lỗi đến đưa ra phương án bồi hoàn. Cách hành xử nhanh chóng, thẳng thắn và đặt quyền lợi người mua lên trước đã được nhiều người đánh giá cao, thậm chí ví như một bài học mẫu mực về xử lý khủng hoảng truyền thông.

1. Hành động trước khi lên tiếng công khai

Thay vì lập tức đăng tải một tuyên bố dài trên mạng xã hội, Skims được cho là đã chủ động gửi email đến những khách hàng từng mua hộp quà Giáng sinh. Động thái này giúp thương hiệu trực tiếp tiếp cận nhóm người chịu ảnh hưởng, thay vì để họ phải tự tìm kiếm thông tin giữa hàng loạt bình luận trái chiều. Sau khi liên hệ với khách hàng, Skims mới đưa ra phản hồi công khai trên các kênh truyền thông. Trình tự này cho thấy thương hiệu ưu tiên giải quyết vấn đề với những người đã bỏ tiền mua sản phẩm trước khi tập trung vào việc bảo vệ hình ảnh trước công chúng.

Trong xử lý khủng hoảng, đây là điểm quan trọng: người tiêu dùng cần được biết thương hiệu đang làm gì để khắc phục trải nghiệm không tốt của họ, chứ không chỉ nghe những lời giải thích dành cho dư luận.

2. Xin lỗi thẳng thắn, không đổ lỗi cho khách hàng

Một trong những điều dễ khiến khủng hoảng trở nên nghiêm trọng hơn là cách thương hiệu lựa chọn ngôn từ. Nếu phản hồi theo hướng cho rằng khách hàng đã không đọc kỹ mô tả sản phẩm, hoặc cố gắng giải thích rằng giá trị hộp quà nằm ở ý tưởng và thiết kế, Skims có thể tiếp tục đẩy người mua vào thế đối đầu. Thay vào đó, thương hiệu lựa chọn cách tiếp cận trực diện hơn: thừa nhận sản phẩm chưa đáp ứng kỳ vọng và gửi lời xin lỗi đến khách hàng. Việc không vòng vo, né tránh hay chuyển trách nhiệm sang người mua giúp thông điệp trở nên rõ ràng. Trong một cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ sự chênh lệch giữa giá bán và giá trị cảm nhận, sự thừa nhận này có ý nghĩa hơn nhiều so với những lời quảng bá về ý tưởng sáng tạo.

3. Nhanh chóng rút sản phẩm khỏi website

Skims cũng không để sản phẩm tiếp tục được bày bán trong lúc tranh cãi lan rộng. Ngay trong dịp cuối tuần, thương hiệu đã gỡ hộp quà khỏi website và thông báo không sản xuất thêm. Đây là động thái cho thấy hãng không chỉ dừng lại ở việc xin lỗi mà còn có hành động cụ thể để ngăn sự việc tiếp tục gây ảnh hưởng đến những khách hàng khác. Tốc độ xử lý là yếu tố đáng chú ý. Trong môi trường mạng xã hội, một sản phẩm gây tranh cãi có thể nhanh chóng trở thành chủ đề lan truyền rộng rãi. Nếu thương hiệu chậm trễ, mỗi đơn hàng mới phát sinh đều có nguy cơ tạo thêm một khách hàng thất vọng. Việc dừng bán giúp Skims hạn chế tình trạng này, đồng thời thể hiện rằng hãng sẵn sàng tạm gác mục tiêu doanh thu để giải quyết vấn đề.

4. Đưa ra phương án bồi hoàn có lợi cho khách hàng

Đáng chú ý nhất là cách Skims đưa ra lựa chọn bồi hoàn. Theo thông tin được chia sẻ, khách hàng có thể chọn một trong hai phương án: hoàn trả hộp quà để nhận lại tiền, hoặc giữ sản phẩm và nhận phiếu mua hàng trị giá 150 USD. Giá trị phiếu mua hàng thậm chí còn cao hơn mức giá gốc 148 USD của hộp quà. Phương án thứ nhất đảm bảo người mua có thể lấy lại số tiền đã chi nếu không hài lòng. Trong khi đó, phương án thứ hai cho phép khách hàng giữ lại sản phẩm, đồng thời có thêm ngân sách để trải nghiệm những món đồ khác của Skims. Đây là cách xử lý vừa thể hiện thiện chí bồi hoàn, vừa mở ra cơ hội để thương hiệu đưa khách hàng quay lại với những dòng sản phẩm vốn là thế mạnh của mình. Tất nhiên, phiếu mua hàng không hoàn toàn tương đương với tiền mặt, bởi người nhận vẫn cần tiếp tục mua sắm tại thương hiệu để sử dụng. Tuy nhiên, việc đưa ra lựa chọn thay vì áp đặt một phương án duy nhất giúp khách hàng có thêm quyền chủ động và cảm thấy quyền lợi của mình được cân nhắc.

Bài học truyền thông đằng sau chiếc hộp quà gây tranh cãi

Từ một sản phẩm bị chê bai, Skims đã biến sự việc thành ví dụ đáng chú ý về cách xử lý khủng hoảng trong thời đại mạng xã hội. Bốn yếu tố làm nên phản ứng tích cực gồm: chủ động liên hệ khách hàng, xin lỗi thẳng thắn, nhanh chóng dừng bán và đưa ra phương án bồi hoàn cụ thể. T

hương hiệu không thể xóa đi trải nghiệm thất vọng ban đầu, nhưng có thể quyết định cách mình đối diện với sai sót. Câu chuyện cũng cho thấy trong ngành hàng thời trang và làm đẹp, nơi hình ảnh thương hiệu có vai trò rất lớn, một lời xin lỗi chỉ thực sự có giá trị khi đi kèm hành động. Khách hàng có thể chấp nhận một sản phẩm chưa hoàn hảo, nhưng sẽ khó bỏ qua cảm giác bị phớt lờ hoặc phải tự xoay xở khi có vấn đề xảy ra. Và đôi khi, cách một thương hiệu xử lý sai lầm còn nói lên nhiều điều về giá trị của họ hơn cả một chiến dịch quảng cáo được đầu tư hàng triệu USD.