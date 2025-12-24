Tóc Tiên chơi Giáng Sinh đỉnh nhất Vbiz, xứng danh nữ hoàng gợi cảm!

Thổi làn gió lễ hội sớm nhất Vbiz gọi tên Tóc Tiên, từ sáng 24/12, nữ ca sĩ đã đăng tải bộ ảnh mới mừng Giáng Sinh khiến mạng xã hội không khỏi "sốc visual". Trên trang cá nhân, cô hào hứng dành tặng người hâm mộ "món quà" xinh đẹp nhất chính là bản thân mình: "Your Christmas gift has just arrived" - giọng ca Đậm Đà viết trên trang cá nhân.

Bộ ảnh Giáng sinh được Tóc Tiên đăng tải sáng 24/12 (Ảnh FBNV).

Trong bộ ảnh, Tóc Tiên hóa thân thành bà chúa tuyết phiên bản gợi cảm, khoác lên mình chiếc váy lưới quyến rũ đến từ Das Lavie, khéo léo tôn trọn đường cong cơ thể. Điểm nhấn của outfit là áo choàng màu burgundy sang trọng của Bonjour. Tone màu đỏ rượu vang đậm chất Giáng Sinh, kết hợp với chất liệu lông mềm mại tạo nên không khí lễ hội ấm áp đầy quyến rũ.

(Ảnh FBNV)

(Ảnh FBNV)

Kiểu tóc sleek bun gọn gàng giúp tôn lên trọn vẹn makeup look sắc sảo. Son môi đỏ rực vẫn luôn thuộc về visual "chiến đét" như Tóc Tiên. Kết hợp với làn da trắng sáng và ánh nhìn sắc sảo, Tóc Tiên thực sự là hiện thân của "nữ hoàng mùa đông".

(Ảnh FBNV)

(Ảnh FBNV)

Không dừng lại ở đó, Tóc Tiên xứng danh là mỹ nhân Giáng Sinh đỉnh nhất năm nay khi đã chiêu đãi công chúng đến 3 bộ ảnh Xmas tính đến thời điểm hiện tại. Mỗi bộ ảnh là một concept, một layout khác nhau được dẫn dắt bởi Giám đốc Sáng tạo Kelbin Lei, với trang phục đến từ các thương hiệu Việt cho thấy sự đầu tư chỉn chu và khả năng biến hoá linh hoạt của nữ ca sĩ.

Tone màu lạnh đậm chất cinematic đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài nóng bỏng của Tóc Tiên tạo nên hiệu ứng thị giác đầy cuốn hút, đến mức Chị Đẹp Minh Hằng cũng phải để lại bình luận cảm thán: "Trời mùa đông sao vẫn hot quá chừng?!".

Mùa lễ hội năm nay được Tóc Tiên khởi động từ sớm khi liên tục ra mắt các bộ ảnh nghệ thuật được đầu tư (Ảnh FBNV).

Một thiết kế của NTK Đỗ Long nằm trong những lựa chọn của Tóc Tiên (Ảnh FBNV).

Món quà cuối năm như gói lại một 2025 rực rỡ của Tóc Tiên nơi cô liên tục chứng minh sức hút bền bỉ với hình tượng nữ hoàng gợi cảm. Từ sân khấu âm nhạc đến các sự kiện thời trang, mỗi lần xuất hiện, Tóc Tiên đều khiến dân tình đứng ngồi không yên với vóc dáng khoẻ khoắn, chuẩn chỉnh, cơ bụng số 11 sắc nét.

Cuối tuần qua, tại đại nhạc hội quy tụ dàn Chị Đẹp đình đám cả hai mùa, Tóc Tiên tiếp tục gây bão khi trình làng loạt tạo hình bùng nổ trước hơn 60.000 khán giả của Y CONCERT. Chưa cần đu trend "trạm tỷ", Chị Đẹp này vẫn thoải mái "bắn ảnh" khi có dàn trạm tỷ thứ thiệt, cho ra những khung hình khiến người xem không khỏi xuýt xoa.