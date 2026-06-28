"Lại giống Kylie nữa rồi...": Con gái Kim Kardashian và Kanye West gây tranh cãi với diện mạo mới ở tuổi 13

Ở tuổi 13, North West tiếp tục chứng minh mình là một trong những fashion kid được chú ý nhất hiện nay. Xuất hiện tại show diễn Vetements Menswear Spring/Summer 2027 trong khuôn khổ Paris Fashion Week, con gái Kim Kardashian và Kanye West nhanh chóng trở thành tâm điểm với tạo hình đậm chất grunge cùng hàng loạt chi tiết làm đẹp táo bạo.

Nguồn: Instagram.

Lần này, North diện nguyên cây Vetements gồm áo sweatshirt oversized, chân váy xếp ly, quần tất rách và đôi boots platform Vetements x New Rock đính xích bản lớn. Cô bé hoàn thiện outfit bằng vòng cổ và vòng tay đinh tán, mái tóc xanh dương buộc hai bên cao cùng bộ móng dài gắn chi tiết kim loại.

Điểm khiến nhiều người chú ý hơn cả chính là hai chiếc angel bite piercing mới ở môi trên. Đây là kiểu khuyên đối xứng nằm hai bên nhân trung, tạo hiệu ứng giống "răng nanh thiên thần" và đang trở thành một trong những xu hướng piercing nổi bật của giới trẻ.

Thực tế, đây không phải lần đầu North thử nghiệm với phong cách này. Từ cuối năm 2025, cô bé đã xuất hiện với khuyên dermal trên bàn tay. Sau đó, North nhiều lần khoe thêm các kiểu piercing khác như khuyên sống mũi, khuyên ở má, nhiều khuyên trên các ngón tay và thậm chí từng gây chú ý với grillz màu đen cùng cặp lông mày tẩy sáng. Tháng 2 năm nay, cô còn đặt tên ca khúc đầu tay là Piercing on My Hand, cho thấy niềm yêu thích đặc biệt dành cho phong cách làm đẹp này.

Đáng chú ý, một số chuyên trang làm đẹp nhận định những chiếc khuyên mặt của North nhiều khả năng là phụ kiện giả dạng dán thay vì khuyên xuyên thật. Dù vậy, tạo hình vẫn đủ để khiến cô trở thành tâm điểm ngay hàng ghế đầu Paris Fashion Week.

Theo Allure, các kiểu khuyên nằm ở vùng trung tâm khuôn mặt như bridge piercing, angel bites hay anti-eyebrow piercing - thường được cộng đồng mạng gọi vui là "triangle of death piercings" đang trở thành xu hướng nổi bật trong năm 2026.

Nhiều ngôi sao trẻ cũng đã thử nghiệm phong cách này. Thành viên Megan của KATSEYE từng xuất hiện với bridge piercing giả, trong khi vận động viên trượt băng Alysa Liu lựa chọn kiểu smiley piercing ở môi trên. Với North West, sự xuất hiện tại Vetements cho thấy cô tiếp tục bắt nhịp rất nhanh với các xu hướng làm đẹp đang được Gen Z yêu thích.

Tuy nhiên, diện mạo mới của North cũng nhanh chóng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng việc một cô bé mới 13 tuổi liên tục xuất hiện với hình ảnh gắn liền cùng piercing, grillz, móng nhọn hay phong cách grunge trưởng thành là quá sớm và dường như cô bé đang bị tước mất tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường.

Nguồn: Instagram.

Bên cạnh một bộ phận khán giả lo ngại hình ảnh của North ngày càng trưởng thành, nhiều người lại cho rằng cô đang phản ánh đúng tinh thần Gen Z và Gen Alpha: coi thời trang như một phương tiện để thử nghiệm và khẳng định cá tính, thay vì chỉ đơn thuần chạy theo các chuẩn mực truyền thống.