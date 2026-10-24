Hộp cơm của bà mẹ bán bảo hiểm ở Nhật Bản làm cho con gái tiểu học, mỗi lần mở nắp là một lần bất ngờ

Ở Nhật, bento từ lâu đã là một nét văn hóa quen thuộc. Gần như phụ huynh nào cũng từng dậy sớm chuẩn bị hộp cơm cho con mang đi. Thế nhưng những hộp cơm của một bà mẹ người Trung Quốc đang sống tại Osaka dưới đây vẫn khiến nhiều người phải dừng lại ngắm thật kỹ. Lý do là bởi hộp nào cũng có một "nhân vật" riêng, nhìn đáng yêu đến mức chẳng nỡ ăn.

Bà mẹ này có biệt danh là Yu Zhong Bu Tong. Theo phần giới thiệu trên trang cá nhân, cô hiện định cư ở Osaka, công việc chính là tư vấn bảo hiểm. Ngoài giờ làm, cô còn có nghề tay trái khá thú vị là bán bánh bao. Cô cũng tự nhận mình là người yêu hoa cỏ.

Chân dung bà mẹ khéo tay (Ảnh: Xiaohongshu)

Giữa lịch làm việc bận rộn, bà mẹ vẫn dành thời gian chuẩn bị cơm hộp cho cô con gái đang học tiểu học. Những hộp cơm ấy được cô chụp lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội, dần trở thành một bộ sưu tập khiến nhiều người mê mẩn.

Nhìn qua loạt ảnh, có thể thấy cô gắn bó với một "set đồ nghề" cố định. Đó là chiếc hộp cơm hai tầng màu đỏ, nắp trong in hình Hello Kitty trên nền kẻ ô đỏ trắng, kèm một đôi đũa trắng đặt trong hộp riêng. Tất cả được đựng trong chiếc túi giữ nhiệt màu hồng cam cũng in hình Hello Kitty. Bộ đồ nghề ấy không đổi, nhưng thứ nằm bên trong thì hôm nào cũng khác.

Chiếc hộp cơm hai tầng màu đỏ và túi đựng Hello Kitty màu hồng xuất hiện trong mọi bức ảnh của bà mẹ (Ảnh: Xiaohongshu)

Điểm nhấn của các hộp cơm luôn nằm ở phần cơm nắm. Có hôm là bốn chú gấu nâu xếp ngay ngắn, mõm làm bằng phô mai, mắt mũi cắt từ rong biển. Hôm khác lại là hai chú gấu trúc tròn trịa, quấn ngang người một dải rong biển như đang mặc áo. Cũng có ngày cơm được nặn thành những ngôi sao nhỏ, mỗi ngôi sao mang một gương mặt riêng với lớp trứng, phô mai hay thanh cua phủ bên trên. Thỉnh thoảng, bà mẹ này còn "chơi lớn" bằng cạnh bê cả Pikachu vào hộp bento của cô con gái cưng.

Ngoài cơm, tầng còn lại của hộp dành cho thức ăn mặn và rau. Các món quen thuộc thường thấy là trứng cuộn, xúc xích cắt hình bạch tuộc, thịt viên sốt, gà chiên viên và tôm. Rau củ chủ yếu là bông cải xanh, đậu nành Nhật, ngô ngọt và cà chua bi. Cà rốt cũng thường được bà mẹ tỉa thành hình bông hoa, trứng cuộn thì đính thêm những lát chả cá hình hoa màu hồng. Có lẽ vì bản thân cô mê hoa cỏ nên những chi tiết nhỏ này xuất hiện khá thường xuyên.

Mỗi món đều được đặt trong một chiếc cốc giấy hoặc cốc silicon nhiều màu, giúp các món không bị lẫn vị. Hộp nào cũng có một ngăn nhỏ đựng sốt cà chua để con chấm. Nhiều miếng thức ăn còn được cắm thêm que xiên hình tai thỏ, nơ hay mũ nhỏ, để con gái dễ cầm mà nhìn cũng vui mắt hơn. Phần tráng miệng cũng không bao giờ thiếu, lúc thì nho tím, lúc là quýt bóc sẵn, anh đào hay táo cắt miếng.

Những hộp cơm không chỉ đầy đủ dinh dưỡng mà còn đẹp mắt (Ảnh: Xiaohongshu)

Khi thì hộp bento xuất hiện những ngôi sao nho nhỏ (Ảnh: Xiaohongshu)

Lúc thì nguyên "gia đình gấu" góp mặt (Ảnh: Xiaohongshu)

Cả Pikachu cũng từng lộ diện luôn nè! (Ảnh: Xiaohongshu)

Mỗi phần thức ăn đều có lượng vừa phải, phù hợp với sức ăn của một bé gái tiểu học (Ảnh: Xiaohongshu)

Bộ sưu tập hộp cơm nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích. Không ít người bất ngờ khi biết bà mẹ vừa làm bảo hiểm, vừa bán bánh bao mà vẫn dành thời gian nặn từng nắm cơm cho con. Nhiều phụ huynh khác để lại câu hỏi về cách tạo hình cơm, cách cắt rong biển hay mua que xiên trang trí ở đâu. Dưới đây là một vài bình luận của cư dân mạng:

- Hộp Pikachu đáng yêu quá, con gái mở ra chắc không nỡ ăn luôn.

- Vừa đi làm vừa có nghề tay trái mà vẫn nặn được từng chú gấu thế này, tôi thật sự nể.

- Hộp nhỏ xíu nhưng có đủ cơm, thịt, rau, trái cây. Nhìn là biết mẹ tính toán rất kỹ.

- Thích nhất là chú gấu đắp chăn trứng, ý tưởng dễ thương ghê.

- Có mẹ khéo tay thế này chắc con gái tự hào lắm. Hạnh phúc thay cô bé luôn!

Với nhiều người, sức hút của những hộp cơm này không nằm ở độ cầu kỳ. Điều khiến họ thích thú là sự chăm chút toát ra từ từng chi tiết nhỏ, thứ mà cô con gái có lẽ sẽ còn nhớ rất lâu sau này.

Cùng ngắm thêm một vài hộp cơm trong BST này nhé!

Ảnh: Xiaohongshu

Ảnh: Xiaohongshu

Ảnh: Xiaohongshu

Ảnh: Xiaohongshu