Hội mê chụp ảnh bày bạn loạt cách “giấu mặt” khi đi biển: Không lộ diện vẫn có ảnh xinh hết nấc

Đi biển mà không có ảnh đẹp thì đúng là thiếu mất một nửa niềm vui. Nhưng thay vì phải tạo dáng cầu kỳ hay cố gắng “diễn sâu” trước ống kính, nhiều người lại chọn một cách đơn giản hơn: không lộ mặt. Nghe có vẻ lạ, nhưng thực tế đây lại là kiểu chụp ảnh vừa dễ áp dụng, vừa mang lại hiệu ứng rất nghệ.

Một trong những cách phổ biến nhất là tận dụng bóng đổ trên cát . Khi ánh nắng đủ gắt, chỉ cần đứng quay lưng về phía mặt trời. Thêm vài động tác tay như giơ chữ V, tạo dáng nghiêng đầu hay để tóc bay nhẹ, bức ảnh lập tức trở nên sống động. Thậm chí, nhiều người còn sáng tạo hơn khi vẽ thêm mắt, miệng lên cát để biến bóng thành những “gương mặt vui vẻ” cực đáng yêu.

Không dừng lại ở đó, những món đồ nhỏ xinh cũng có thể trở thành “đạo cụ sống ảo” cực kỳ hiệu quả. Kính râm, vỏ sò, trái cây hay thậm chí là kem chống nắng đều có thể được sắp xếp thành hình mặt cười trên cơ thể hoặc trên cát. Kiểu chụp này không chỉ giúp che mặt mà còn tạo cảm giác vui nhộn, tự nhiên – đúng tinh thần của một chuyến đi nghỉ.

Một concept khác cũng rất được yêu thích là chụp từ phía sau . Không cần nhìn thẳng vào camera, chỉ cần một tấm hình quay lưng ra biển, tóc bay trong gió, tay chạm nhẹ vào tóc hoặc cầm túi cói, bạn đã có ngay một bức ảnh “chill” đúng nghĩa. Ánh hoàng hôn càng khiến khung hình trở nên mềm mại và có chiều sâu hơn.

Ngoài ra, bạn có thể thử kiểu chụp focus vào chi tiết – ví dụ như đôi chân trên cát, bàn tay cầm kính hay góc vai với một chút kem chống nắng được vẽ thành hình ngộ nghĩnh. Những bức ảnh này tuy không có gương mặt nhưng lại rất “có chuyện”, khiến người xem cảm nhận rõ không khí mùa hè mà bạn đang tận hưởng.

Điểm chung của tất cả các kiểu chụp này là sự thoải mái. Không cần phải quá hoàn hảo, không cần make-up kỹ càng, bạn vẫn có thể lưu lại những khoảnh khắc đẹp theo cách rất riêng. Đôi khi, chính việc không lộ mặt lại khiến bức ảnh trở nên thú vị hơn – vì nó để lại một chút tưởng tượng cho người xem.

Và có lẽ, đó cũng là tinh thần của những chuyến đi: tận hưởng, sáng tạo và lưu giữ kỷ niệm theo cách khiến bạn thấy vui nhất. Không cần lộ mặt, bạn vẫn có thể “có cả album xịn” mang về.