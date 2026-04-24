Quần jeans ống rộng phù hợp với mùa hè nhất và 4 cách mặc đẹp "bất bại"

Quần jeans ống rộng từ lâu đã trở thành món đồ "must-have" trong tủ đồ của nhiều chị em, đặc biệt là vào mùa hè. Không chỉ mang lại cảm giác thoải mái, thoáng mát, kiểu quần này còn giúp người mặc dễ dàng biến hóa phong cách từ nữ tính, năng động đến thanh lịch. Điều quan trọng là bạn biết cách phối đồ sao cho phù hợp với thời tiết và hoàn cảnh. Dưới đây là 4 cách mix quần jeans ống rộng đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả trong mùa hè.

Mix với áo blouse

Nếu bạn đang tìm kiếm một outfit vừa nhẹ nhàng vừa nữ tính, thì quần jeans ống rộng kết hợp với áo blouse là lựa chọn không thể bỏ qua. Những chiếc áo blouse với chất liệu mỏng nhẹ như voan, cotton hoặc lụa không chỉ giúp bạn cảm thấy dễ chịu trong thời tiết nóng bức mà còn mang lại vẻ ngoài thanh lịch.

Bạn có thể chọn áo blouse tay bồng, cổ vuông hoặc cổ V để tạo điểm nhấn cho phần thân trên. Khi kết hợp với quần jeans ống rộng, tổng thể trang phục sẽ trở nên cân đối hơn nếu bạn sơ vin nhẹ hoặc chọn áo có độ dài vừa phải. Một đôi sandal quai mảnh hoặc giày bệt sẽ hoàn thiện set đồ theo hướng nữ tính, phù hợp cho những buổi dạo phố hoặc gặp gỡ bạn bè.

Mix với áo hai dây

Vào những ngày hè nóng đỉnh điểm, áo hai dây chính là "cứu cánh" cho mọi nàng. Khi kết hợp cùng quần jeans ống rộng, bạn sẽ có ngay một outfit vừa mát mẻ vừa quyến rũ một cách tinh tế. Áo hai dây giúp khoe khéo phần vai và xương quai xanh, trong khi quần jeans ống rộng tạo sự cân bằng, tránh cảm giác quá hở.

Bạn có thể chọn áo hai dây basic trơn màu để dễ phối, hoặc những thiết kế có họa tiết nhẹ nhàng để tăng điểm nhấn. Nếu muốn outfit trông "chất" hơn, hãy thử layering với một chiếc áo khoác mỏng như cardigan hoặc sơ mi khoác ngoài.

Giày sneaker hoặc sandal đế bệt là lựa chọn phù hợp cho set đồ này, giúp bạn di chuyển thoải mái cả ngày. Đừng quên thêm một chiếc túi đeo chéo và vài phụ kiện nhỏ như vòng cổ hoặc khuyên tai để tăng phần cá tính.

Mix với áo sơ mi

Áo sơ mi không chỉ dành cho môi trường công sở mà còn có thể trở thành item thời trang linh hoạt khi kết hợp với quần jeans ống rộng. Trong mùa hè, bạn nên ưu tiên những chiếc sơ mi chất liệu mỏng, thoáng như linen hoặc cotton để đảm bảo sự dễ chịu.

Một cách mix phổ biến là sơ vin áo sơ mi vào quần để tạo vẻ ngoài gọn gàng, thanh lịch. Nếu muốn phong cách thoải mái hơn, bạn có thể buộc vạt áo hoặc mặc sơ mi oversized và sơ vin nửa vạt. Những gam màu sáng như trắng, be, xanh nhạt sẽ giúp tổng thể trông tươi mát và phù hợp với không khí mùa hè.

Set đồ này phù hợp cho cả đi làm lẫn đi chơi. Chỉ cần thay đổi phụ kiện như giày cao gót cho môi trường công sở hoặc sneaker cho những buổi dạo phố, bạn đã có thể linh hoạt biến hóa phong cách.

Mix với áo thun

Đây là cách phối đồ đơn giản nhất nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Quần jeans ống rộng kết hợp với áo thun tạo nên vẻ ngoài năng động, trẻ trung và cực kỳ dễ ứng dụng. Bạn có thể chọn áo thun form rộng để theo đuổi phong cách streetwear hoặc áo thun ôm để tạo sự cân đối với phần quần rộng.

Một chiếc áo thun trắng basic luôn là lựa chọn an toàn, nhưng nếu muốn nổi bật hơn, bạn có thể thử các màu sắc tươi sáng hoặc áo in họa tiết. Sơ vin toàn bộ hoặc chỉ sơ vin một phần phía trước đều là những cách giúp outfit trông gọn gàng hơn.

Giày sneaker là "chân ái" cho kiểu phối này, mang lại cảm giác khỏe khoắn và phù hợp với nhiều hoạt động trong ngày. Ngoài ra, bạn có thể thêm mũ lưỡi trai hoặc đeo túi tote để tăng phần cá tính.

