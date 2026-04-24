Checklist 5 món chống nắng nhất định phải có trước kỳ nghỉ 30/4 – 1/5
Kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 luôn là thời điểm “mở màn” cho mùa du lịch hè. Biển xanh, nắng vàng, những chuyến đi dài ngày… tất cả đều rất đáng mong chờ. Nhưng đi kèm với đó cũng là một nỗi lo quen thuộc: làn da xuống tone nhanh chóng chỉ sau vài ngày.
Thực tế, chỉ cần chuẩn bị đúng ngay từ đầu, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng kỳ nghỉ mà không phải đánh đổi bằng làn da sạm màu hay cảm giác mệt mỏi vì nắng. Dưới đây là checklist 5 món chống nắng nên có trong vali – không cần quá nhiều, nhưng đủ để bảo vệ da suốt cả chuyến đi.
Nếu chỉ chọn một món “đáng tiền” nhất, áo chống UV gần như là lựa chọn hợp lý. Khác với những chiếc áo chống nắng dày và bí trước đây, các thiết kế ứng dụng công nghệ UV Protection hiện nay mang lại cảm giác nhẹ, thoáng và dễ mặc hơn rất nhiều.
Các sản phẩm chống tia UV của UNIQLO được thiết kế với hai cơ chế chính: phản xạ và hấp thụ tia UV (tùy từng dòng), giúp hạn chế hơn 90% tia UV-A, UV-B tiếp xúc với da theo tiêu chuẩn JIS L 1925:2019. Công nghệ này được tích hợp trực tiếp vào sợi vải, mang lại hiệu quả bảo vệ ổn định, với chỉ số UPF phổ biến từ 25 đến 50+.
Nổi bật trong mùa Xuân/Hè 2026 là dòng áo khoác chống UV sử dụng chất liệu AIRism, mang lại cảm giác mát nhẹ, co giãn tốt và thoải mái khi vận động. Thiết kế ôm vừa vặn, có mũ kèm vành che nắng cùng tay áo xỏ ngón giúp bảo vệ tối đa khi di chuyển ngoài trời, đồng thời bảng màu pastel hiện đại giúp dễ dàng ứng dụng trong nhiều outfit hàng ngày. Đây là lớp chống nắng “thụ động” – chỉ cần mặc vào là đã có thể bảo vệ da mà không cần nhớ hay bôi lại như mỹ phẩm.
Nhiều người cho rằng đi biển thì nên mặc càng ít càng tốt, nhưng thực tế, lựa chọn chất liệu phù hợp mới là điều quan trọng. Những dòng vải mỏng nhẹ, thoáng khí giúp cơ thể luôn dễ chịu, đồng thời hỗ trợ duy trì lớp bảo vệ cho da khi phải mặc nhiều lớp hơn.
Mũ: Phụ kiện nhỏ nhưng hiệu quả lớn
Vùng mặt và trán là những khu vực dễ bị tác động trực tiếp bởi ánh nắng. Một chiếc mũ không chỉ giúp giảm tiếp xúc với tia UV mà còn hạn chế việc nheo mắt, từ đó giảm nguy cơ hình thành nếp nhăn. Ngoài ra, đây cũng là phụ kiện giúp tổng thể trang phục trông hoàn chỉnh và có điểm nhấn hơn.
Khẩu trang là lớp bảo vệ đơn giản nhưng hiệu quả cho vùng má – nơi rất dễ bắt nắng khi di chuyển ngoài trời. Khi kết hợp cùng mũ và áo chống UV, hiệu quả che chắn sẽ được tăng lên đáng kể.
Bên cạnh đó, UNIQLO cũng phát triển đa dạng phụ kiện chống nắng như mũ, găng tay, ô và kính mắt. Các mẫu kính UV400 có khả năng chặn khoảng 99% tia UV, đồng thời giảm ánh sáng xanh và hạn chế bám sương, mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng trong thời gian dài.
Đầu tư một lần, dùng cho cả mùa
Một chuyến đi vui không nên đi kèm với việc “trả giá” bằng làn da sạm đi rõ rệt sau đó. Thay vì mang theo quá nhiều sản phẩm, bạn chỉ cần chuẩn bị đúng và đủ: một lớp chống nắng từ mỹ phẩm, một lớp bảo vệ từ trang phục và một vài phụ kiện hỗ trợ. Những item như áo chống UV hay trang phục chất liệu mát không chỉ hữu ích cho chuyến đi, mà còn có thể sử dụng xuyên suốt cả mùa hè. Đôi khi, chỉ cần thay đổi một vài lựa chọn nhỏ, bạn đã có thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ mà vẫn giữ được làn da tươi sáng.