Checklist 5 món chống nắng nhất định phải có trước kỳ nghỉ 30/4 – 1/5

Thực tế, chỉ cần chuẩn bị đúng ngay từ đầu, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng kỳ nghỉ mà không phải đánh đổi bằng làn da sạm màu hay cảm giác mệt mỏi vì nắng. Dưới đây là checklist 5 món chống nắng nên có trong vali – không cần quá nhiều, nhưng đủ để bảo vệ da suốt cả chuyến đi.

Kem chống nắng: Lớp bảo vệ đầu tiên nhưng chưa đủ

Kem chống nắng vẫn là món cơ bản không thể thiếu trong bất kỳ chuyến đi nào. Tuy nhiên, hiệu quả của sản phẩm phụ thuộc khá nhiều vào cách sử dụng. Nếu không bôi đủ lượng hoặc quên thoa lại sau vài giờ, đặc biệt khi đổ mồ hôi hoặc xuống nước, lớp bảo vệ này sẽ nhanh chóng giảm tác dụng. Vì vậy, kem chống nắng nên được xem là bước nền, chứ không phải giải pháp duy nhất.



Áo chống UV: Món đáng đầu tư nhất trong mùa hè



Nếu chỉ chọn một món “đáng tiền” nhất, áo chống UV gần như là lựa chọn hợp lý. Khác với những chiếc áo chống nắng dày và bí trước đây, các thiết kế ứng dụng công nghệ UV Protection hiện nay mang lại cảm giác nhẹ, thoáng và dễ mặc hơn rất nhiều.

Các sản phẩm chống tia UV của UNIQLO được thiết kế với hai cơ chế chính: phản xạ và hấp thụ tia UV (tùy từng dòng), giúp hạn chế hơn 90% tia UV-A, UV-B tiếp xúc với da theo tiêu chuẩn JIS L 1925:2019. Công nghệ này được tích hợp trực tiếp vào sợi vải, mang lại hiệu quả bảo vệ ổn định, với chỉ số UPF phổ biến từ 25 đến 50+.



Nổi bật trong mùa Xuân/Hè 2026 là dòng áo khoác chống UV sử dụng chất liệu AIRism, mang lại cảm giác mát nhẹ, co giãn tốt và thoải mái khi vận động. Thiết kế ôm vừa vặn, có mũ kèm vành che nắng cùng tay áo xỏ ngón giúp bảo vệ tối đa khi di chuyển ngoài trời, đồng thời bảng màu pastel hiện đại giúp dễ dàng ứng dụng trong nhiều outfit hàng ngày. Đây là lớp chống nắng “thụ động” – chỉ cần mặc vào là đã có thể bảo vệ da mà không cần nhớ hay bôi lại như mỹ phẩm.

Trang phục chất liệu mát: Càng nắng càng cần mặc đúng



Nhiều người cho rằng đi biển thì nên mặc càng ít càng tốt, nhưng thực tế, lựa chọn chất liệu phù hợp mới là điều quan trọng. Những dòng vải mỏng nhẹ, thoáng khí giúp cơ thể luôn dễ chịu, đồng thời hỗ trợ duy trì lớp bảo vệ cho da khi phải mặc nhiều lớp hơn.



Mũ: Phụ kiện nhỏ nhưng hiệu quả lớn

Vùng mặt và trán là những khu vực dễ bị tác động trực tiếp bởi ánh nắng. Một chiếc mũ không chỉ giúp giảm tiếp xúc với tia UV mà còn hạn chế việc nheo mắt, từ đó giảm nguy cơ hình thành nếp nhăn. Ngoài ra, đây cũng là phụ kiện giúp tổng thể trang phục trông hoàn chỉnh và có điểm nhấn hơn.

Khẩu trang và kính mắt: Bảo vệ những vùng dễ bị bỏ quên