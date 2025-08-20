Hội 4 cậu ấm quý tử Gen Alpha làng bóng Việt: Bé nào cũng như sao y bản chính từ bố!

1. Bé Lido - Con trai Quang Hải và Chu Thanh Huyền

Bé Nguyễn Quang Minh, tên ở nhà là Lido, là con trai của tiền vệ Quang Hải và hot girl Chu Thanh Huyền.

Cậu bé chào đời vào tháng 7/2024, như trái ngọt cho chuyện tình kéo dài từ năm 2021. Quang Hải và Thanh Huyền quen nhau trong giai đoạn anh thi đấu tại Pháp, tình cảm ngày càng bền chặt dù từng đối diện với không ít ý kiến trái chiều.

Đầu năm 2024, cả hai tổ chức đám cưới cổ tích, và ngay sau đó hạnh phúc vỡ òa khi chào đón con trai đầu lòng. Bé Lido nhanh chóng chiếm cảm tình của cộng đồng mạng nhờ vẻ bụ bẫm, đôi mắt to tròn thừa hưởng từ mẹ.

Vợ chồng Quang Hải thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con lên mạng xã hội, khiến người hâm mộ không ngừng thích thú.

2. Bé Lúa - Con trai Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My

Bé Đoàn Minh Đăng, tên ở nhà là Lúa, là con trai của hậu vệ Đoàn Văn Hậu và top 10 Hoa hậu Việt Nam Doãn Hải My. Cậu bé chào đời vào tháng 6/2024, trở thành niềm hạnh phúc lớn lao của cặp đôi “trai tài gái sắc”.

Văn Hậu và Hải My quen nhau từ năm 2020, chính thức công khai tình cảm vào cuối năm 2022. Chia sẻ về vợ, Văn Hậu từng bày tỏ anh đặc biệt trân trọng sự dịu dàng, thông minh và tinh tế của Hải My.

Sau đám cưới lãng mạn cuối năm 2023, tổ ấm nhỏ nhanh chóng trọn vẹn khi bé Lúa ra đời.

Biệt danh “Lúa” mang ý nghĩa gắn liền với quê hương Thái Bình của Văn Hậu – vùng đất nổi tiếng với những cánh đồng lúa bạt ngàn, đồng thời cũng khéo léo kết nối với tên ở nhà “Thóc” của Hải My.

Ngay từ khi mới chào đời, bé Lúa đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng, được khen ngợi vì nét đáng yêu, lanh lợi, khuôn miệng xinh xắn và làn da trắng trẻo giống mẹ. Mỗi khoảnh khắc cậu bé cười toe toét trong vòng tay bố mẹ đều khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

3. Bé Gấu - Con trai Đặng Văn Lâm và Yến Xuân

Bé Đặng Lâm Minh, tên ở nhà là Gấu, là con trai đầu lòng của thủ môn Đặng Văn Lâm và huấn luyện viên thể hình Bùi Thị Yến Xuân. Cậu bé chào đời ngày 18/2/2025, mang đến niềm hạnh phúc to lớn cho gia đình nhỏ.

Đặng Văn Lâm, còn được người hâm mộ gọi thân mật là Lâm “Tây” hay “Gấu Nga”, là thủ môn mang hai dòng máu Việt – Nga, hiện thi đấu cho CLB Ninh Bình và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sau 6 năm gắn bó, anh và Yến Xuân chính thức kết hôn vào tháng 7/2024.

Sự xuất hiện của bé Gấu khiến cặp đôi ngập tràn niềm vui. Cậu bé được nhiều người nhận xét có ngoại hình giống hệt bố, đặc biệt là gương mặt và đôi mắt sáng.

Vợ chồng Văn Lâm thường chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên con trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ thêm phần yêu mến.

4. Bé Danil - Con trai Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova

Bé Bùi Tiến Đan, tên ở nhà là Danil, là con trai của thủ môn Bùi Tiến Dũng và người mẫu Ukraine Dianka Zakhidova. Cậu bé chào đời tháng 11/2022, mang hai dòng máu Việt - Ukraine.

Ngay từ khi xuất hiện, Danil đã gây chú ý bởi gương mặt kháu khỉnh, đôi mắt long lanh và vẻ ngoài lai Tây cuốn hút, thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

Chuyện tình của Tiến Dũng và Dianka bắt đầu năm 2020 tại TP.HCM. Sau thời gian hẹn hò, cặp đôi công khai yêu nhau và nhận về nhiều lời khen ngợi vì xứng đôi vừa lứa. Giữa năm 2022, họ tổ chức đám cưới lãng mạn, không lâu sau đó hạnh phúc được nhân đôi khi bé Danil ra đời.

Cậu bé hiện là “ngôi sao nhí” được yêu thích trên mạng xã hội khi thường xuyên xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường do bố mẹ chia sẻ. Danil đã đón sinh nhật một tuổi vào tháng 11/2023 và ngày càng được khen ngợi bởi sự dễ thương, lanh lợi.