Hơn 5 triệu người ngồi xem Chu Thanh Huyền dạy con như chốt đơn Mega Live!

Bé Lido là con trai đầu lòng của cầu thủ Nguyễn Quang Hải và vợ là hotgirl Chu Thanh Huyền. Tin vui về sự ra đời của bé được gia đình chia sẻ vào đầu năm 2024, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Tên gọi Lido là biệt danh thân mật mà Quang Hải và Thanh Huyền đặt cho con trai, mang ý nghĩa gắn liền với tình yêu thương và niềm hy vọng bé sẽ có một cuộc sống tươi sáng, hồn nhiên.

Là con trai của một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam, bé Lido nhận được sự quan tâm đặc biệt ngay từ khi mới chào đời. Nhiều fan tò mò không biết bé sẽ thừa hưởng nét nào từ bố và mẹ, và liệu sau này có đi theo con đường bóng đá như Quang Hải hay không.

Quang Hải và Chu Thanh Huyền đều bày tỏ niềm hạnh phúc lớn lao khi lần đầu làm cha mẹ. Trên mạng xã hội, cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên con, cho thấy cuộc sống gia đình tràn đầy ấm áp sau khi có bé Lido.

Lido là 1 cậu bé kháu khỉnh, bụ bẫm và đáng yêu. Có lẽ vì là con của bố mẹ đều là người nổi tiếng mà cậu bé khá dạn dĩ trước ống kính và thoải mái hoạt động chứ không hề e ngại.

Từ ngày Lido ra đời, Chu Thanh Huyền cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh của cậu bé và Lido cũng nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của netizen. Chu Thanh Huyên cũng nhận được nhiều cảm tình hơn qua cách chăm sóc, dạy con khéo léo của mình.

Nguồn: Chu Thanh Huyền.

Mới đây, cô đã đăng tải 1 clip dạy con nhận biết hình ảnh. Hot mom giản dị, không son phấn ngồi cùng con trai. Cậu bé Lido thì rất hăng hái và nghiêm túc trong tiết học của mình.

Lido mới hơn 1 tuổi nhưng có khả năng nhận biết, phân biệt hình ảnh và hiểu được hiệu lệnh của người lớn rất tốt, cậu bé gần như chỉ đúng hết tất cả các hình ảnh mà mẹ Huyền yêu cầu.

Thế nhưng, dân tình phải phì cười vì giọng điệu đặc trưng không lẫn vào đâu được của nàng WAGs Chu Thanh Huyền. Mặc dù ra hiệu cho con rất rõ ràng và rành mạch giúp cậu bé nhanh chóng hiểu và phối hợp với mẹ nhưng sao nghe cứ quen quen.

"Chỉ mẹ quả xoài đâu? Tốt tốt! Chỉ mẹ quả táo đâu? Quả táo đâu?

Rau muống. Rau muống đâu? Rồi rồi! Tốt tốt!

Chỉ mẹ nào! Quả cam đâu? Rồi rồi! Tuyệt vời!".

Đi kèm với chất giọng hào sảng, rõ ràng, rành mạch từng chữ một này là động tác nhanh gọn và dứt khoát. Dân tình vừa nghe vừa nhìn cứ thấy cảnh này quen lắm, có khác gì đang xem phiên Mega Live đâu cơ chứ. Nghe cứ ngỡ như đang ngồi giữa phiên livestream siêu sale chưa từng có rồi "chốt đơn", "chốt đơn nhanh kẻo hết"!

Nói vui là vậy nhưng phải dành sự khen ngợ cho 2 mẹ con bé Lido vì cậu bé quá thông minh lanh lợi còn mẹ thì chăm con quá là khéo!