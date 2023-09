Chỉ vì 2 từ, Hà Hồ quyết tâm bỏ style màu mè như thời The Face để lột xác trong The New Mentor

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Hà Hồ vẫn luôn được coi là một fashion icon khiến khán giả dành nhiều sự quan tâm đặc biệt. Điểm mạnh của bà mẹ 3 con chính là sắc vóc khá "tây", khả năng nắm bắt thời trang tốt và không ngừng biến hoá qua các giai đoạn khác nhau. Nếu trong The Face 2016, người ta được thấy 1 "tắc kè hoa" Hà Hồ với 7749 outfit màu mè thì tới The New Mentor 2023, cô lại "tém" hơn với những item đen trắng.

Lý giải cho sự thay đổi này, Hà Hồ chỉ tóm gọn trong 2 từ: Quiet Luxury - hay còn hiểu nôm na là "sang ngầm"!

Mới đây trên Instagram cá nhân, Hà Hồ cho biết vì yêu thích phong cách Quiet Luxury, cô đã quyết tâm rũ bỏ hình ảnh màu mè từng làm nên thương hiệu cho chính mình trong quá khứ. Theo đó, bà mẹ 3 con thấy rằng sự tối giản và nhẹ nhàng của Quiet Luxury rất phù hợp với định hướng phong cách hiện tại của cô và chương trình The New Mentor

Đó là lý do vì sao đa phần outfit của Hà Hồ xuyên suốt những tập vừa qua đều có tông trắng/đen/ghi cơ bản, hạn chế đồ họa tiết nhưng vẫn "toát ra mùi tiền". Được biết, outfit cô chọn đều đến từ các thương hiệu cao cấp như Chanel, Versace, Saint Laurent, DOLCE & GABBANA... Có những set lên đến 300, 400 triệu đồng

Trong tập 5 The New Mentor, Hà Hồ sẽ tiếp tục diện đồ Chanel. Cụ thể, set vải tweed màu đen có giá khoảng 400 triệu, outfit còn lại thực tế là một chiếc khăn, được cô biến tấu thành váy