Học cách giảm cân từ Jennie (BLACKPINK), nàng du học sinh nhận kết quả "cực sốc" khi đánh bay 13cm vòng eo chỉ sau 1 tuần

Nếu bạn là một fan Kpop lâu năm hay đơn giản chỉ là người thường xuyên cập nhật tin tức giải trí thì có lẽ đã chẳng còn quá xa lạ với cái tên Jennie Kim của girl-band nổi đình đám - BLACKPINK. Không chỉ sở hữu một giọng hát đầy nội lực hay toát lên thần thái sang chảnh ngút ngàn mà đại sứ thương hiệu Chanel còn vô cùng nổi tiếng với thân hình tuyệt mỹ không có nổi 1% mỡ thừa.

Cũng chính vì sở hữu một body quá đỗi "chuẩn mực" nên bí quyết giảm cân của Jennie luôn là đề tài được bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội lẫn trong cộng đồng Vlogger và phái đẹp ở khắp thế giới.



Không là ngoại lệ, mới đây cô nàng Trần Diệu Linh (biệt danh Linh Muối, 20 tuổi, quê Quảng Bình, hiện sinh sống và học tập tại Canada) cũng đã chia sẻ những trải nghiệm của bản thân sau 1 tuần thực hiện phương pháp giảm cân của Jennie.

Nàng du học sinh Linh Muối

Ngay bây giờ, hãy cùng tìm hiểu quá trình và kết quả mà Diệu Linh đã nhận được sau khi thay đổi chế ăn uống và cách tập luyện giống Jennie nhé!

Chế độ ăn uống của Diệu Linh

*Bữa sáng và trưa

Theo như Diệu Linh tìm hiểu, bữa sáng và trưa thì Jennie thường ăn salad, cháo yến mạch, uống nước detox hoa quả hoặc sinh tố rau củ (thường là kale). Do tính chất công việc của bản thân hay phải thức dậy di chuyển từ sớm nên Diệu Linh quyết định chọn cho mình món sinh tố rau kale xay cùng sữa hạnh nhân không đường vào bữa sáng và mang theo các loại hoa quả như táo, chuối, lê... để ăn vặt cũng như ăn trưa tại công ty.

*Bữa chiều

Ngoài thói quen sử dụng các loại thức uống detox để kiểm soát cân nặng thì việc hạn chế ăn mặn và dùng salad bơ vào bữa chiều cũng là một "chìa khoá vàng" trong quá trình giảm cân của chủ nhân bản hit đình đám Solo.

Không bỏ qua thói quen lành mạnh này, Diệu Linh cũng áp dụng triệt để đầy sáng tạo vào thực đơn của mình khi luân phiên thay đổi các loại nguyên liệu mỗi ngày từ xà lách, rau chân vịt, củ dền, cà chua bi, đến trứng, cá hồi… để món salad được bắt mắt cũng như ngon miệng hơn.

Đồng thời giữa các bữa salad thì cô nàng cũng xen kẽ thêm các món Eat Clean khác như thịt bò xào đậu que, cá hồi áp chảo ăn kèm bông cải xanh… để thực đơn trở nên phong phú cũng như quá trình giảm cân đỡ bị nhàm chán.

Phương pháp tập luyện của Diệu Linh

Ngoài ăn uống thì Jennie cũng kết hợp tập luyện chăm chỉ để giữ dáng, không chỉ tập vũ đạo cùng BLACKPINK với tần suất lớn mà cô nàng còn kết hợp cả pilates và yoga bay để cơ thể luôn săn chắc, khoẻ khoắn nhất có thể.

Không có nhiều thời gian để tập luyện giống hệt Jennie nhưng Diệu Linh quả thật cũng rất chăm chỉ khi đã kết hợp các bài tập khác nhau theo thói quen của bản thân nhưng lại vô cùng hiệu quả cũng như giúp cơ thể thay đổi rõ rệt khi được áp dụng cùng chế độ ăn của Jennie.

Mỗi ngày, Diệu Linh thường thức dậy vào sáng sớm để chạy bộ, sau đó tập 4 lần bài tập Get Abs in 2 weeks (Thử thách giảm mỡ bụng trong 2 tuần của Vlogger Chloe Ting) và kết thúc bằng 2 lần bài tập Full Splits In 14 Days (bài tập yoga tăng tính linh hoạt cho phần hông trong 14 ngày của kênh Youtube Boho Beautiful).

Tuỳ vào quỹ thời gian cho phép mà Diệu Linh điều chỉnh mức độ tập luyện sao cho phù hợp. Những ngày quá bận rộn thì Linh chỉ tranh thủ tập bụng và hông, đồng thời lược bớt thời gian chạy bộ. Đối với cô nàng, 2 bài tập này không chỉ được áp dụng khi cần siết cân mà chúng đã trở thành một thói quen, một hoạt động giữ gìn sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày của Diệu Linh.

Chỉ sau 1 tuần miệt mài ăn uống và tập luyện, Diệu Linh đã vô cùng bất ngờ khi vòng eo bánh mì 73cm hôm nào giờ chỉ còn vỏn vẹn 60cm. Đặc biệt, những đường cơ bụng rõ rệt vô cùng khỏe khoắn cũng hiện lên khiến cô nàng cảm thấy rất thỏa mãn và hài lòng khi đã quyết tâm thử phương pháp này.

Hình ảnh vòng eo của Diệu Linh trước và sau 1 tuần

Diệu Linh cũng chia sẻ thêm rằng, giảm cân là một quá trình, bạn có thể siết cân và đạt được cân nặng cũng như số đo mong muốn trong thời gian ngắn nhưng cũng sẽ chẳng giữ được lâu nếu bạn không kiên trì với các thói quen lành mạnh. Vậy nên, hãy cố gắng biến việc ăn sạch sống khỏe trở thành một thói quen để ngoài có thể giảm cân giữ dáng thì vẫn có thể có được sức khoẻ tốt cũng như một tinh thần luôn thoải mái và tràn đầy sức sống nhé!



