Ai mà ngờ được, ở tuổi 37, Cảnh Điềm lại khiến cả mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng chỉ với một set đồ giản dị giữa khung cảnh cổ trấn Giang Nam: Áo phông basic, chân váy denim và mái tóc tết đôi mộc mạc. Không gồng mình tỏ ra trẻ trung, cũng không cần lớp make-up cầu kỳ hay váy áo lộng lẫy, cô nàng vẫn đẹp như một nàng thơ bước ra từ tranh thủy mặc Giang Nam nhẹ nhàng, thư thái và đầy sức sống.

Đây cũng chính là bài học phong cách quý giá cho phụ nữ U35, U40: Muốn trẻ ra, đừng cố mặc như thiếu nữ, hãy học cách buông lỏng.

1. Áo phông + chân váy denim + tóc tết đôi: Công thức "trên ôm dưới xòe" kinh điển

Linh hồn của set đồ này nằm ở hai món cơ bản nhất nhưng được Cảnh Điềm phối với gu thẩm mỹ rất tinh tế.

Phần trên là chiếc áo phông cổ tròn tay ngắn màu trà sữa với tông màu trung tính dịu mắt, mang lại cảm giác mềm mại và sang trọng. Form áo ôm vừa phải tôn được đường cong cổ và vai gáy thanh mảnh, nhưng không bó sát đến mức gò bó. Điểm nhấn là chiếc dây chuyền mặt đá xanh saphia nhỏ xinh, một chi tiết tưởng đơn giản nhưng đủ để cả set đồ trở nên có chiều sâu và đẳng cấp hơn hẳn.

Gợi ý mua sắm: Hãy đầu tư vào những chiếc áo phông cotton chất lượng tốt, tông màu trung tính như trà sữa, be sữa, xám khói, xanh oliu. Đây là khoản đầu tư "đáng đồng tiền bát gạo" vì bạn có thể phối được với hàng chục set đồ khác nhau.

Phần dưới là chân váy denim cạp cao màu xanh rêu quân đội, chất denim wash nhẹ mang hơi thở vintage rất "ăn ảnh". Thiết kế cạp cao âm thầm kéo dài đôi chân, form váy suông rộng vừa đủ che đi phần hông và đùi, chất vải có độ rơi tự nhiên tạo nên dáng đi uyển chuyển. Sự kết hợp "trên ôm dưới xòe" này chính là công thức vàng dành cho phụ nữ trung niên: vừa che khuyết điểm, vừa tôn dáng, lại phù hợp với mọi kiểu thân hình kể cả dáng quả lê.

Mẹo phối đồ: Nếu bạn đang sở hữu dáng người hơi đầy đặn ở phần thân dưới, hãy ưu tiên chân váy denim cạp cao chất liệu dày dặn, có độ đứng form vừa phải. Tránh chân váy quá ôm hoặc quá xòe rộng vì sẽ làm lệch tỷ lệ cơ thể.

Điểm nhấn cuối cùng và cũng là chi tiết được netizen khen ngợi nhiều nhất chính là mái tóc tết đôi. Cảnh Điềm chia mái tóc đen dài thành hai phần, tết thành hai bím lơi, để rủ xuống trước ngực với phần đuôi tóc cong nhẹ tự nhiên. Không cần chải chuốt quá kỹ lưỡng, kiểu tóc này lại toát lên vẻ phóng khoáng, mộc mạc như một cô gái lớn lên giữa cổ trấn. Tóc tết đôi vốn có "buff" giảm tuổi cực mạnh vừa làm dịu đường nét gương mặt, vừa trung hòa sự trưởng thành của áo phông và chân váy, khiến tổng thể trẻ ra ít nhất 5-7 tuổi.

2. Đầm cổ yếm trắng: Khí chất thanh tao kiểu Giang Nam tân cổ điển

Sang đến set đồ thứ hai, Cảnh Điềm chuyển sang phong cách Tân Trung Hoa với chiếc đầm dài cổ yếm màu trắng đẹp như một nữ nhân bước ra từ tiểu thuyết cổ phong.

Chiếc đầm được may từ chất liệu nhẹ có độ rơi hoàn hảo, trên thân thêu hoa văn chìm cùng tông trắng tinh tế như ánh trăng đọng trên lụa, vừa dịu dàng vừa sang trọng. Thiết kế cổ yếm khéo léo khoe đường vai gáy thon thả, phần dây buộc sau lưng cùng chất liệu thả rơi tự nhiên, đung đưa theo từng bước chân tạo nên vẻ đẹp uyển chuyển khó cưỡng.

Gợi ý mua sắm: Nếu bạn yêu phong cách Tân Trung Hoa, hãy tìm kiếm những chiếc đầm trắng cổ yếm hoặc cổ cao, chất liệu lụa tằm, voan lụa hoặc đũi mềm. Khi chọn, hãy ưu tiên các thiết kế thêu chìm cùng tông màu thay vì họa tiết nổi bật sự tinh tế nằm ở những chi tiết "có cũng như không" này.

Phụ kiện đi kèm chỉ đơn giản là đôi giày đế mềm màu trắng, không cần thắt lưng hay túi xách cầu kỳ. Càng tối giản, khí chất tiên khí càng được đẩy lên cao nhất.

3. Áo hai dây + chân váy bánh ga-tô: Vibe nghỉ dưỡng đảo nhiệt đới lãng mạn

Set đồ thứ ba mang đến một Cảnh Điềm hoàn toàn khác với phong cách nghỉ dưỡng biển đảo dịu dàng và chữa lành.

Phần trên là chiếc áo hai dây dệt kim màu hạnh nhân nhạt, form ôm nhẹ tôn lên đường cong mềm mại của bờ vai và lưng. Phần dưới là chiếc chân váy dài bánh ga-tô màu trắng với họa tiết ren cắt laser tinh xảo từng tầng váy xếp chồng lên nhau, đung đưa theo nhịp bước như những con sóng nhỏ. Thiết kế cạp cao tiếp tục phát huy công dụng kéo dài đôi chân.

Tổng thể được hoàn thiện bằng chiếc mũ rộng vành màu cỏ úa, kính mát gọng trắng và mái tóc xõa tự nhiên trên vai. Đứng giữa ban công ngập nắng, phía sau là biển xanh, cọ dừa, Cảnh Điềm cười rạng rỡ và thư giãn tạo nên một bức ảnh kỳ nghỉ hoàn hảo mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn lưu lại.

Gợi ý mua sắm cho mùa hè: Bộ đôi áo hai dây dệt kim + chân váy ren bánh ga-tô là combo "must-have" cho mùa hè. Hãy chọn tông màu nhạt như hạnh nhân, vani, trắng kem, hồng phấn nhạt để giữ được vibe nhẹ nhàng, lãng mạn. Một chiếc mũ rộng vành chất cói tự nhiên cũng là khoản đầu tư xứng đáng vừa che nắng, vừa nâng tầm mọi set đồ đi biển.

Trước đây, nhiều người vẫn nghĩ muốn trẻ ra thì phải mặc đồ hồng phấn, kiểu dáng dễ thương, nhưng cách phối đồ của Cảnh Điềm lại chứng minh điều ngược lại: Giảm tuổi thực sự không phải là cố gắng tỏ ra non nớt, mà là tìm được sự thư thái phù hợp với chính mình.

Trong tủ đồ của cô nàng không có thiết kế cầu kỳ hay màu sắc rực rỡ, chỉ có những món cơ bản nhất được kết hợp khéo léo với một kiểu tóc đơn giản. Nhưng nhờ khí chất dịu dàng và phong thái ung dung, Cảnh Điềm đã hòa quyện hoàn hảo giữa nét thiếu nữ và sự chín chắn của tuổi 37.

Đây cũng chính là gợi ý quý giá cho phụ nữ U35, U40: Hãy ngừng chạy theo những trend quá nhí nhảnh, thay vào đó, đầu tư vào những món cơ bản chất lượng, học cách phối đồ "trên ôm dưới xòe", và đừng quên một chi tiết tóc nhẹ nhàng, bạn sẽ thấy mình trẻ ra mà không cần gồng mình cố gắng.