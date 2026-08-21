Hóa ra đây là kiểu áo chuẩn "old money", vừa sang trọng lại vừa hack tuổi trẻ trung

Nhắc đến phong cách Old Money (thời thượng kiểu cổ điển, sang trọng ngầm), người ta thường nghĩ ngay đến những gam màu trung tính đơn sắc hay các món đồ đắt đỏ. Tuy nhiên, có một món đồ vô cùng quen thuộc, giá cả phải chăng nhưng lại mang đậm tinh thần của giới thượng lưu: Áo kẻ sọc ngang. Không chỉ mang lại vẻ ngoài thanh lịch, đây còn là "vũ khí" lợi hại giúp phái đẹp hack tuổi cực kỳ hiệu quả.

1. Vì sao áo kẻ sọc ngang phù hợp với phong cách Old Money?

Áo kẻ sọc ngang từ lâu đã trở thành biểu tượng thời trang bất hủ của giới thượng lưu châu Âu trong các kỳ nghỉ dưỡng. Họa tiết sọc ngang mang nét tinh tế, không phô trương nhưng lại có sức hút bền bỉ qua hàng thập kỷ, đúng với tinh thần "quiet luxury" (sang trọng thầm lặng). Sự kết hợp giữa các tông màu kinh điển như trắng - xanh đen, trắng - đen hay kem - nâu tạo nên tổng thể trang nhã, dễ dàng phối hợp cùng nhiều trang phục khác. Đặc biệt, áo sọc ngang chuẩn phong cách này thường được dệt từ dệt kim nhẹ, cotton thô hoặc len tăm, mang lại cảm giác chỉn chu và cao cấp ngay từ chất liệu.

2. Áo kẻ sọc ngang còn giúp hack tuổi trẻ trung

Bên cạnh sự sang trọng, áo kẻ sọc ngang còn là món đồ "ăn gian" tuổi tác tuyệt vời mà bất kỳ cô nàng nào cũng nên sở hữu. Các đường sọc song song tạo hiệu ứng thị giác năng động, phá tan sự đơn điệu và mang đến vẻ ngoài tươi mới, tràn đầy sức sống cùng tinh thần Preppy học đường. Bên cạnh đó, cảm hứng từ trang phục hải quân và không khí nghỉ dưỡng giúp tổng thể trang phục trở nên khoáng đạt, xua tan vẻ cứng nhắc hay già dặn của những trang phục công sở thông thường.

3. Cách mix đồ với áo kẻ sọc ngang

Để nâng tầm chiếc áo sọc ngang quen thuộc thành một set đồ sang xịn mịn, bạn có thể biến hóa linh hoạt với nhiều phong cách khác nhau. Việc phối áo sọc ngang cùng quần tây ống rộng màu trắng hoặc kem và quần phom suông cạp cao tạo nên tổng thể thanh lịch tuyệt đối, rất hợp khi nhấn nhá thêm một chiếc thắt lưng da mảnh và giày loafer. Nếu thích sự năng động, hãy mix cùng quần jeans xanh sáng hoặc jeans đen dáng suông sơ vin nhẹ vạt trước cho những buổi dạo phố cuối tuần. Đối với chân váy, kết hợp cùng chân váy xếp ly mang lại tinh thần Preppy trẻ trung, trong khi chân váy chữ A dáng midi lại mang tới nét dịu dàng, trang nhã. Ngoài ra, một bí quyết phối đồ đậm chất Old Money rất đáng thử là khoác nhẹ chiếc áo dệt kim sọc ngang qua vai khi diện sơ mi hoặc áo thun đơn sắc để tạo điểm nhấn thời thượng.

4. Lưu ý quan trọng khi diện áo kẻ sọc ngang

Dù rất dễ mặc, áo kẻ sọc ngang vẫn có thể vô tình làm lộ khuyết điểm vóc dáng nếu bạn chọn sai kiểu dáng. Về độ rộng của đường sọc, người có vóc dáng đầy đặn nên ưu tiên các đường sọc mảnh, khoảng cách gần nhau để tạo hiệu ứng thon gọn; ngược lại, người có thân hình mảnh khảnh nên chọn sọc bản to để tạo cảm giác đầy đặn hơn. Về phom dáng, hãy tránh các thiết kế quá bó sát làm lộ nhược điểm cơ thể, thay vào đó phom dáng uốn nhẹ theo cơ thể (regular fit) hoặc hơi rộng nhẹ (oversized) sẽ mang lại độ rủ tự nhiên và vẻ "sống thong thả" đúng điệu. Đừng quên giữ phụ kiện đi kèm ở mức tối giản với một chiếc đồng hồ dây da mảnh, kính râm cổ điển cùng giày búp bê hoặc loafer để hoàn thiện diện mạo.

Dưới đây là 1 số mẫu áo kẻ ngang mà bạn có thể tham khảo ngay:

RECHIC Áo thun Lairos tay ngắn cổ tròn họa tiết sọc ngang năng động

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Áo thun kẻ sọc ngang Whoau

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Calem.Club - Áo Polo Nữ Sọc Ngang Basic Phối Cổ, Thun Cotton Mềm Mát Form Boxy Trẻ Trung

INMAN áo thun kẻ ngang dài tay

Nơi mua: INMAN

Áo Polo Nữ GUMAC Áo Thun Có Cổ Kẻ Sọc Ngang Chất Thun Gân Co Giãn Tay Ngắn Trẻ Trung

Nơi mua: GUMAC

Áo kẻ sọc ngang chính là minh chứng rõ nhất cho việc không cần trang phục cầu kỳ hay đắt đỏ mới có thể mặc đẹp. Chỉ với một chút khéo léo trong cách lựa chọn và phối hợp, chiếc áo kinh điển này sẽ giúp bạn sở hữu diện mạo vừa sang trọng, thanh lịch lại vừa trẻ trung bất chấp thời gian.